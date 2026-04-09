Πασχαλινό αντάμωμα σε αυτό το κυπριακό χωριό με μουσική, παιχνίδια και πολύ γλέντι - Όλες οι πληροφορίες

Τη Δευτέρα του Πάσχα, το Πελενδρί γεμίζει ζωντάνια, χαμόγελα και παραδοσιακό χρώμα μέσα από μια μοναδική πολιτιστική εκδήλωση με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Το ΚΕΠΑΚΥ, σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Πελενδρίου, προσκαλούν μικρούς και μεγάλους σε ένα απόγευμα γεμάτο μουσική, χορούς, παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες, με στόχο την ενίσχυση των κοινωνικών προγραμμάτων της κοινότητας.

Οι επισκέπτες θα απολαύσουν ζωντανή παραδοσιακή μουσική, χορευτικά δρώμενα και διασκεδαστικά παιχνίδια, ενώ παράλληλα θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε περίπτερα με γεύσεις, χειροτεχνίες και εκπλήξεις για όλους. Από λαχταριστά εδέσματα μέχρι δημιουργικά εργαστήρια και δράσεις για παιδιά, η εκδήλωση υπόσχεται μια ολοκληρωμένη εμπειρία γιορτής και προσφοράς.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Πελενδριού, δημιουργώντας ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον για όλους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας, η γιορτή θα μεταφερθεί σε εσωτερικό χώρο, ώστε η χαρά και η συμμετοχή να συνεχιστούν απρόσκοπτα. Ένα πασχαλινό αντάμωμα που ενώνει την κοινότητα και ενισχύει το πνεύμα αλληλεγγύης.