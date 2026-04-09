ΑρχικήΚοινωνία
Πασχαλινό αντάμωμα σε αυτό το κυπριακό χωριό με μουσική, παιχνίδια και πολύ γλέντι - Όλες οι πληροφορίες

Τη Δευτέρα του Πάσχα, το Πελενδρί γεμίζει ζωντάνια, χαμόγελα και παραδοσιακό χρώμα μέσα από μια μοναδική πολιτιστική εκδήλωση με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Το ΚΕΠΑΚΥ, σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Πελενδρίου, προσκαλούν μικρούς και μεγάλους σε ένα απόγευμα γεμάτο μουσική, χορούς, παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες, με στόχο την ενίσχυση των κοινωνικών προγραμμάτων της κοινότητας.

Οι επισκέπτες θα απολαύσουν ζωντανή παραδοσιακή μουσική, χορευτικά δρώμενα και διασκεδαστικά παιχνίδια, ενώ παράλληλα θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε περίπτερα με γεύσεις, χειροτεχνίες και εκπλήξεις για όλους. Από λαχταριστά εδέσματα μέχρι δημιουργικά εργαστήρια και δράσεις για παιδιά, η εκδήλωση υπόσχεται μια ολοκληρωμένη εμπειρία γιορτής και προσφοράς.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Πελενδριού, δημιουργώντας ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον για όλους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας, η γιορτή θα μεταφερθεί σε εσωτερικό χώρο, ώστε η χαρά και η συμμετοχή να συνεχιστούν απρόσκοπτα. Ένα πασχαλινό αντάμωμα που ενώνει την κοινότητα και ενισχύει το πνεύμα αλληλεγγύης.

Με πληροφορίες από checkincyprus

Τροχαίο τα ξημερώματα στη Λεμεσό - Δείτε βίντεο και εικόνες από το σημείο της σύγκρουσης

Πέθανε ο Αντρέας Χατζηαναστασίου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας

Αυτός είναι ο νέος Διοικητής της Ειρηνευτικής Δύναμης

Ο ΓΓ ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανακοίνωσε σήμερα τον διορισμό του Υποστρατήγου Μοχάμαντ Ασαντουλάχ Μινχαζούλ ‘Αλαμ στη θέση του Διοικητή της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ).

Αυτός είναι ο νέος Διοικητής της Ειρηνευτικής Δύναμης

Πυρ ομαδόν Δρουσιώτη κατά Προεδρικού: «Πλαστές οι διαβεβαιώσεις της Κυβέρνησης»

Άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών Ε/κ και αλλοδαπών - Στο Νοσοκομείο τρία πρόσωπα, δύο συλλήψεις

Ξεκαθαρίζει ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Δεν υφίσταται θέμα αποχώρησης άλλων υποψηφίων του Κινήματος»

LIVE: Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία - Προϋπόθεση η κατάπαυση πυρός στον Λίβανο λέει το Ιράν, ανοησία να την παραβιάσετε απαντούν οι ΗΠΑ

«Κόκκινη» Πέμπτη: Αυτό είναι το μυστικό για τα πιο τέλεια αυγά που δεν σπάνε στην ετοιμασία - Τι αποκαλύπτει γνωστή τηλεμαγείρισσα

Τροχαίο τα ξημερώματα στη Λεμεσό - Δείτε βίντεο και εικόνες από το σημείο της σύγκρουσης

Μεγάλη Πέμπτη: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου…» - Κορυφώνεται το Θείο Δράμα με τη Σταύρωση του Χριστού

