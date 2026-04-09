ΒΙΝΤΕΟ: Βγήκε ο τροχός από τη σύγκρουση – Σοκαριστικό τροχαίο τα ξημερώματα στη Λεμεσό με έξι εμπλεκόμενους

 09.04.2026 - 10:15
Εικόνες χάους αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στην τουριστική περιοχή της Γερμασόγειας, όταν δύο οχήματα μετατράπηκαν σε μια άμορφη μάζα σιδερικών μετά από μια βίαιη τροχαία σύγκρουση.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα, με αυτόπτη μάρτυρα που ακολουθούσε τα εμπλεκόμενα οχήματα να περιγράφει στο RoadReportCY τη στιγμή της σύγκρουσης ανάμεσα σε μια κόκκινη BMW και ένα σκουρόχρωμο σεντάν. Η ένταση της σύγκρουσης ήταν τέτοια που προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές, με το σεντάν να υπέστη εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό αριστερό μέρος, ενώ η BMW υπέστη σοβαρή δομική παραμόρφωση, με αποτέλεσμα την αποκοπή ενός εκ των τροχών της.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, καθώς η άσφαλτος γέμισε με συντρίμμια και λάδια, καθιστώντας το οδόστρωμα εξαιρετικά επικίνδυνο για τους διερχόμενους οδηγούς. Συνολικά έξι άτομα ενεπλάκησαν στο ατύχημα: τέσσερις άνδρες που επέβαιναν στο κόκκινο όχημα και δύο γυναίκες στο μαύρο σεντάν. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, με ασθενοφόρο να σπεύδει στη σκηνή για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Παρά τη σοβαρότητα της σύγκρουσης και την εικόνα των διαλυμένων αυτοκινήτων, η τύχη φαίνεται πως ήταν με το μέρος των επιβαινόντων. Οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο κυρίως για προληπτικούς λόγους, ενώ οι τέσσερις άνδρες παρέμειναν στο σημείο χωρίς να φέρουν σοβαρά τραύματα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φέρουν μόνο ελαφρές κακώσεις, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως θαύμα δεδομένης της κατάστασης των οχημάτων.

Η κυκλοφορία στην οδό Γεωργίου Α’ διεξαγόταν με δυσκολία για αρκετή ώρα, καθώς οι οδηγοί αναγκάζονταν να ελίσσονται προσεκτικά ανάμεσα στα διάσπαρτα εξαρτήματα των αυτοκινήτων. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου, εστιάζοντας στον παράγοντα της ταχύτητας και στους χειρισμούς των οδηγών.

