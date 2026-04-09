Πάσχα στη Σκαρίνου: Κέφι και γλέντι με αυτόν τον τραγουδιστή - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Η Δευτέρα του Πάσχα στη Σκαρίνου αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για γιορτή, συνάντηση και αναβίωση των πασχαλινών εθίμων μέσα σε ένα κλίμα χαράς και ζωντάνιας. Μικροί και μεγάλοι συγκεντρώνονται για να περάσουν μια ολόκληρη ημέρα γεμάτη δραστηριότητες, διασκέδαση και όμορφες στιγμές.

Το πρόγραμμα ξεκινά το μεσημέρι με αθλητικές δραστηριότητες, όπως ποδοσφαιρικό αγώνα και αγώνες padel στο δημοτικό γήπεδο, δίνοντας τον ρυθμό για μια δραστήρια αρχή. Στη συνέχεια, το απόγευμα, η πλατεία γεμίζει ζωή με παραδοσιακά παιχνίδια που φέρνουν πίσω μνήμες από τα παλιά και ενώνουν τις γενιές μέσα από το παιχνίδι και το γέλιο.

Η ημέρα κορυφώνεται το βράδυ με παραδοσιακό γλέντι, όπου η μουσική, ο χορός και η καλή παρέα δημιουργούν μια αυθεντική γιορτινή ατμόσφαιρα. Με τον Στέφανο Πελεκάνη να δίνει τον τόνο, το γλέντι υπόσχεται κέφι, τραγούδι και ατελείωτη διασκέδαση.

Η εκδήλωση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για όλους να βρεθούν μαζί, να γιορτάσουν όπως παλιά και να μοιραστούν στιγμές γεμάτες χαμόγελα, παράδοση και αυθεντική φιλοξενία. Μην το χάσετε – ελάτε να γιορτάσουμε τη Δευτέρα του Πάσχα στη Σκαρίνου με τον τρόπο που ξέρουμε καλύτερα.