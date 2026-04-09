Έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Γεράνης - «Άνθρωπος προσφοράς και ήθους» - Δείτε φωτογραφία

 09.04.2026 - 12:45
Πλήρης ημερών, σε ηλικία 102 ετών, απεβίωσε ο Παναγιώτης Γεράνης, ένας άνθρωπος που ξεχώρισε για την ταπεινότητα, την ειλικρίνεια και την πολυετή του προσφορά προς τον συνάνθρωπο.

Ο εκλιπών υπήρξε άνθρωπος βαθιάς ελεημοσύνης και φιλανθρωπίας, με συνεχή και έμπρακτη στήριξη προς την Ιεραποστολή στην Κένυα, διατηρώντας στενούς δεσμούς με τον Μητροπολίτη Κένυας Μακάριο. Η ζωή του χαρακτηρίστηκε από συνέπεια, αξιοπρέπεια και αφοσίωση στο καθήκον και στην κοινωνία.

Γεννήθηκε στο Γεράνι Αμμοχώστου στις 25 Μαρτίου 1924 και ακολούθησε επαγγελματική πορεία στον χώρο της φαρμακευτικής, εργαζόμενος στο Νοσοκομείο Λευκωσίας, στο Λευκόνοικο και ως αναπληρωτής επαρχιακός φαρμακοποιός στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Από το 1970 έως και την τουρκική εισβολή του 1974 υπηρέτησε ως ανώτερος φαρμακοποιός Αμμοχώστου.

Παράλληλα, υπήρξε μέλος της ΕΟΚΑ κατά τον Απελευθερωτικό Αγώνα 1955–1959, καθώς και υπεύθυνος κατηχητικών σχολείων στο Λευκόνοικο, συμβάλλοντας ενεργά τόσο στον εθνικό όσο και στον πνευματικό τομέα.

Μετά την τουρκική εισβολή εγκαταστάθηκε στην Ορμήδεια, όπου και συνέχισε τη ζωή του κοντά στην οικογένειά του. Αφήνει πίσω του 6 παιδιά, 15 εγγόνια και 22 δισέγγονα, καθώς και μια βαριά κληρονομιά ήθους και προσφοράς.

Ραγδαία η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού - Εντοπίστηκαν άλλα 4 κρούσματα

Τρομακτικό ατύχημα: Φόρεμα χορεύτριας έπιασε φωτιά, η καλλιτέχνης υπέστη εγκαύματα και νοσηλεύεται, δείτε βίντεο

Απαντά στις αιχμές Δρουσιώτη ο ΠτΔ - «Η κοινωνία αρκετά ώριμη να καταλάβει και να αποφάσει, γνωρίζω πολύ καλά τις ευθύνες μου»

