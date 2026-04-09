Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΤο «ξεχασμένο» φυλλώδες λαχανικό με υψηλή διατροφική αξία και αντιοξειδωτική δράση
Το «ξεχασμένο» φυλλώδες λαχανικό με υψηλή διατροφική αξία και αντιοξειδωτική δράση

 09.04.2026 - 13:34
Όταν σκεφτόμαστε τα πιο δημοφιλή λαχανικά, το νεροκάρδαμο δεν είναι συνήθως η πρώτη επιλογή που μας έρχεται στο μυαλό. Κι όμως, αυτό το μικρό, πιπεράτο πράσινο φύλλο θεωρείται μία από τις πιο θρεπτικές επιλογές που μπορούμε να βάλουμε στο πιάτο μας.

Ανήκει στην οικογένεια των σταυρανθών λαχανικών, όπως το μπρόκολο, το λάχανο και το kale, και παρά το μικρό του μέγεθος είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και φυτικές ενώσεις που συνδέονται με οφέλη για την υγεία.

Η διατροφολόγος Nichola Ludlam-Raine σημειώνει στη DailyMail ότι το νεροκάρδαμο είναι πολύ πιο ευέλικτο απ’ όσο νομίζουν πολλοί. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σαλάτες, σούπες, ζυμαρικά, σάντουιτς ή ακόμη και σε πέστο, ενώ ταιριάζει εξίσου με αυγά, σολομό και κατσικίσιο τυρί.

Γιατί θεωρείται τόσο θρεπτικό

Το νεροκάρδαμο είναι πλούσιο σε βιταμίνη Κ, C και Α (με τη μορφή β-καροτενίου). Παράλληλα, προσφέρει φολικό οξύ, καθώς και μικρότερες ποσότητες ασβεστίου, καλίου και σιδήρου. Όλα αυτά με ελάχιστες θερμίδες, αφού αποδίδει μόλις 10-15 kcal ανά 100 γραμμάρια.

Η διατροφική του αξία δεν περιορίζεται στις βιταμίνες. Περιέχει γλυκοσινολάτες, φυτικές ενώσεις που μετατρέπονται σε βιολογικά ενεργές ουσίες όπως η σουλφοραφάνη, η οποία έχει συνδεθεί με αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση.

Επιπλέον, το νεροκάρδαμο περιέχει λουτεΐνη και ζεαξανθίνη, δύο καροτενοειδή που απαντώνται κυρίως στα σκούρα φυλλώδη λαχανικά και έχουν συσχετιστεί με προστατευτική δράση για τα κύτταρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα είναι η περιεκτικότητά του σε αντιοξειδωτικά – ανάμεσά τους η βιταμίνη C, το β-καροτένιο και διάφορες πολυφαινόλες – ενώσεις που συμβάλλουν στη «θωράκιση» από το οξειδωτικό στρες. Σημειώνεται ότι αυτό συνδέεται με χρόνιες παθήσεις, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα και ορισμένες μορφές καρκίνου.

Υπάρχουν, επίσης, ενδείξεις ότι το νεροκάρδαμο μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση του λιπιδαιμικού προφίλ και στη μείωση της LDL, της λεγόμενης «κακής» χοληστερόλης, αν και οι ειδικοί τονίζουν ότι χρειάζονται ακόμη περισσότερα δεδομένα.

Ποιοι πρέπει να είναι προσεκτικοί

Παρά τα οφέλη του, το νεροκάρδαμο δεν είναι ιδανικό για όλους χωρίς επιφυλάξεις. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε βιταμίνη Κ, όσοι λαμβάνουν βαρφαρίνη ή άλλα αντιπηκτικά φάρμακα χρειάζεται να μετριάζουν την κατανάλωσή του. Οι ειδικοί δεν συνιστούν απαραίτητα αποχή, αλλά σταθερή και όχι απότομη μεταβολή στην πρόσληψη.

Ομοίως, τα άτομα που λαμβάνουν λίθιο, καθώς το νεροκάρδαμο έχει ήπια διουρητική δράση, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα του φαρμάκου στον οργανισμό.

Συμπέρασμα

Το νεροκάρδαμο μπορεί να μην έχει την απήχηση των άλλων «superfoods», όμως η διατροφική του αξία είναι αξιοπρόσεκτη. Με ελάχιστες θερμίδες και υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και ευεργετικές φυτικές ενώσεις, αποτελεί μια απλή αλλά χρήσιμη προσθήκη στη διατροφή.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ραγδαία η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού - Εντοπίστηκαν άλλα 4 κρούσματα
Πένθος σε κοινότητα της Λευκωσίας - Αναβάλλονται οι πασχαλινές εκδηλώσεις
Γνωστή Ελληνίδα συγκινεί για την αποβολή που είχε – «Ήταν η χειρότερη στιγμή της ζωής μου»
Τροχαίο τα ξημερώματα στη Λεμεσό - Δείτε βίντεο και εικόνες από το σημείο της σύγκρουσης
Στην Κύπρο μέσω Ελλάδας το Άγιο Φως - Ευχαριστίες Κόμπου σε Γεραπετρίτη
Πέθανε ο Αντρέας Χατζηαναστασίου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τρομακτικό ατύχημα: Φόρεμα χορεύτριας έπιασε φωτιά, η καλλιτέχνης υπέστη εγκαύματα και νοσηλεύεται, δείτε βίντεο

 09.04.2026 - 13:12
Απαντά στις αιχμές Δρουσιώτη ο ΠτΔ - «Η κοινωνία αρκετά ώριμη να καταλάβει και να αποφάσει, γνωρίζω πολύ καλά τις ευθύνες μου»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου σήμερα Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026, ενόψει των εορτών του Πάσχα, προέβη σε δηλώσεις προς τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Απαντά στις αιχμές Δρουσιώτη ο ΠτΔ - «Η κοινωνία αρκετά ώριμη να καταλάβει και να αποφάσει, γνωρίζω πολύ καλά τις ευθύνες μου»

  •  09.04.2026 - 12:16
  •  09.04.2026 - 11:30
  •  09.04.2026 - 11:45
  •  09.04.2026 - 12:03
  •  09.04.2026 - 12:19
  •  09.04.2026 - 11:00
  •  09.04.2026 - 09:47
  •  09.04.2026 - 12:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα