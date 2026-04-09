Annie Alexui: Στον Γενικό Εισαγγελέα απευθύνθηκε η ΑΑΔΙΠΑ για τις καταγγελίες κατά αστυνομικών – Αναμένεται απόφαση για ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές

Οι καταγγελίες βρίσκονται πλέον ενώπιον της Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας (ΑΑΔΙΠΑ), η οποία είναι η αρμόδια αρχή για τη διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η ΑΑΔΙΠΑ έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία ενημέρωσης του Γενικού Εισαγγελέα, στον οποίο θα τεθεί η ουσία των καταγγελιών, προκειμένου να αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η διερεύνηση. Ενδεχομένως λόγω του Πάσχα ίσως καθυστερήσει η ενημέρωση και η απάντηση του ΓΕ.

Πρόκειται για τη συνήθη διαδικασία που ακολουθείται σε όλες τις καταγγελίες κατά αστυνομικών. Συγκεκριμένα, η Αρχή αποτείνεται στον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος έχει τη συνταγματική αρμοδιότητα να κρίνει εάν θα διορίσει ανεξάρτητους ανακριτές ή εάν η διερεύνηση θα προχωρήσει από την ίδια την ΑΑΔΙΠΑ.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, σε περίπτωση που δεν κριθεί αναγκαίος ο διορισμός ανεξάρτητων ανακριτών, τότε η διερεύνηση θα προχωρήσει με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες από την Αρχή, με τη συνδρομή ποινικών ανακριτών.

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται οριζόντια σε κάθε καταγγελία, ανεξαρτήτως προέλευσης, ακόμη και σε περιπτώσεις που προκύπτουν από δημόσιες τοποθετήσεις ή δημοσιεύματα, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και της νομιμότητας.