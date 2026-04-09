Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Annie Alexui: Στον Γενικό Εισαγγελέα απευθύνθηκε η ΑΑΔΙΠΑ για τις καταγγελίες κατά αστυνομικών – Αναμένεται απόφαση για ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές

 09.04.2026 - 16:52
Σοβαρές καταγγελίες σε βάρος μελών της Αστυνομίας υπέβαλε προς τον υπουργό Δικαιοσύνης η Annie Alexoui όπως ανάφερε σε νέο βίντεο της αποστέλλοντας συνολικά επτά αναφορές που εγείρουν ζητήματα ως προς τη συμπεριφορά και τις ενέργειες αστυνομικών οργάνων.

Οι καταγγελίες βρίσκονται πλέον ενώπιον της Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας (ΑΑΔΙΠΑ), η οποία είναι η αρμόδια αρχή για τη διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η ΑΑΔΙΠΑ έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία ενημέρωσης του Γενικού Εισαγγελέα, στον οποίο θα τεθεί η ουσία των καταγγελιών, προκειμένου να αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η διερεύνηση. Ενδεχομένως λόγω του Πάσχα ίσως καθυστερήσει η ενημέρωση και η απάντηση του ΓΕ.

Πρόκειται για τη συνήθη διαδικασία που ακολουθείται σε όλες τις καταγγελίες κατά αστυνομικών. Συγκεκριμένα, η Αρχή αποτείνεται στον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος έχει τη συνταγματική αρμοδιότητα να κρίνει εάν θα διορίσει ανεξάρτητους ανακριτές ή εάν η διερεύνηση θα προχωρήσει από την ίδια την ΑΑΔΙΠΑ.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, σε περίπτωση που δεν κριθεί αναγκαίος ο διορισμός ανεξάρτητων ανακριτών, τότε η διερεύνηση θα προχωρήσει με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες από την Αρχή, με τη συνδρομή ποινικών ανακριτών.

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται οριζόντια σε κάθε καταγγελία, ανεξαρτήτως προέλευσης, ακόμη και σε περιπτώσεις που προκύπτουν από δημόσιες τοποθετήσεις ή δημοσιεύματα, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και της νομιμότητας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καιρός: Θα ψήσουμε το αρνάκι στην αυλή; Στο μενού μεμονωμένες βροχές και ισχυροί άνεμοι – Ίσως βάλουμε και κοντομάνικα

 09.04.2026 - 16:27
Επόμενο άρθρο

Άγιο Φως: Θα ταξιδέψει αεροπορικώς με έκτακτη πτήση από την AEGEAN - Πότε αναμένεται στο νησί μας

 09.04.2026 - 16:58
Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με Αούν - Καταβλήθηκαν 300.000 ευρώ από την ΚΔ στον Λίβανο ως ανθρωπιστική αρωγή

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Λιβάνου κ. Ζοζέφ Αούν, κατά τη διάρκεια της οποίας εξέφρασε την ύψιστη ανησυχία του για τις αδιάκριτες ισραηλινές επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στον Λίβανο, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλο αριθμό θυμάτων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα