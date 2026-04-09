Πάσχα: Τι να κάνετε αν ο σκύλος σας φοβάται τα πυροτεχνήματα το βράδυ της Ανάστασης
Πάσχα: Τι να κάνετε αν ο σκύλος σας φοβάται τα πυροτεχνήματα το βράδυ της Ανάστασης

 09.04.2026 - 16:15
Για άλλη μία χρονιά το βράδυ της Ανάστασης θα πέσουν εκατοντάδες πυροτεχνήματα σε κάθε γειτονιά.

Δυστυχώς, αυτό το έθιμο επηρεάζει πολύ τα αγαπημένα μας σκυλάκια, τα οποία συνήθως τρέμουν στο άκουσμά τους. Άλλα φοβούνται περισσότερο άλλα φοβούνται λιγότερο. Σημασία έχει πάντως ότι κάθε χρόνο λόγω των πυροτεχνημάτων υπάρχουν σκυλιά που κλαίνε, τρέχουν ανήσυχα, και κρύβονται πανικόβλητα κάτω από έπιπλα. Για να μην αναφέρουμε πόσα ζώα χάνονται κατά τη διάρκεια του Πάσχα λόγω του φόβου τους για τα πυροτεχνήματα.

Πού οφείλεται, όμως, αυτή η τρομαγμένη συμπεριφορά; Ποια είναι τα σημάδια που δείχνουν ότι ο σκύλος σας φοβάται, και τι μέτρα πρέπει να πάρετε προκειμένου να παραμείνει ήρεμος κατά την διάρκεια των πυροτεχνημάτων;

Αρχικά, οι σκύλοι είναι πιο ευαίσθητοι στο φως από τους ανθρώπους, αλλά ακούν και μυρίζουν σε πολύ μεγαλύτερη ένταση από εμάς, κάτι που τους προκαλεί πανικό σε τέτοιες καταστάσεις.

Τα σκυλιά έχουν ευαίσθητη ακοή

Σύμφωνα με την επιστήμη, ο άνθρωπος ακούει συχνότητες μεταξύ 20 και 20.000 hertz, ενώ ένας σκύλος ακούει μεταξύ 15 και 50.000 hertz. Έτσι λοιπόν, οι σκύλοι αντιλαμβάνονται και τους υψηλούς ήχους που εμείς δεν ακούμε καν γι’ αυτό και τα πυροτεχνήματα δεν είναι πιο δυνατά για εκείνους, απλώς ακούνε πολύ πιο έντονα τον θόρυβο. Μην ξεχνάμε και το γεγονός ότι ο παραμικρός θόρυβος μπορεί να τους ξυπνήσει μιας και πάντοτε η ακοή τους είναι ενεργή.

Έχουν όμως και ευαίσθητη όσφρηση

Οι άνθρωποι έχουν πέντε έως 20 εκατομμύρια οσφρητικά κύτταρα, ενώ οι σκύλοι έχουν 125 έως 220 εκατομμύρια. Έτσι, η ρύπανση από τις οσμές που προκαλούν τα πυροτεχνήματα αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα άγχους που μαζί με την οξυμένη ακοή αποτελεί ένα τρομακτικό συνδυασμό γι’ αυτά.

Πώς μπορώ να καταλάβω αν ο σκύλος μου φοβάται τα πυροτεχνήματα;

Κάθε σκύλος μπορεί να αντιδρά διαφορετικά στο άκουσμα των πυροτεχνημάτων. Άλλοι τρέχουν πανικόβλητοι, άλλοι πηγαίνουν κατευθείαν στον κηδεμόνα τους, κι άλλοι κρύβονται και τρέμουν. Τα πιο κοινά σημάδια άγχους είναι:

● λαχάνιασμα
● κατεβασμένα αυτιά
● διεσταλμένες κόρες
● ανησυχία
● απώλεια όρεξης
● τρέμουλο
● σκυμμένη στάση
● κατεβασμένη ουρά
● κλαψούρισμα
● γάβγισμα
● ιδιαίτερη προσκόλληση στον κηδεμόνα
● κρύψιμο

Αν λοιπόν παρατηρήσετε ένα ή και παραπάνω από αυτά τα σημάδια στον σκύλο σας, πρέπει άμεσα να παρέμβετε και να του συμπαρασταθείτε.

Μέτρα κατά του φόβου των πυροτεχνημάτων

Ποιος όμως είναι ο κατάλληλος τρόπος να για τον ηρεμήσετε τόσο κατά την διάρκεια των πυροτεχνημάτων όσο και μετά;

Μην τον αφήνετε ποτέ μόνο

Αρχικά, να είστε πάντα μαζί με τον σκύλο σας και να μην τον αφήνετε μόνο του. Να έχετε φροντίσει εκείνη την ημέρα να τον έχετε βγάλει μεγάλες βόλτες, ώστε όταν φτάσει η ώρα για τα πυροτεχνήματα, να νιώθει πολύ κουρασμένος και να μην έχει αρκετή ενέργεια.

Κλείστε πόρτες και παράθυρα

Φυσικά, μην βρίσκεστε σε εξωτερικούς χώρους, είτε έχετε λυμένο τον σκύλο σας είτε όχι. Πρέπει πάντα να βρίσκεστε σε εσωτερικό χρόνο και με κλειστά όλα τα παράθυρα και τις πόρτες. Επίσης, επειδή μερικοί σκύλοι αντιδρούν νευρικά και στις έντονες λάμψεις φωτός στον ουρανό, αν έχετε παντζούρια, τραβήξτε τις κουρτίνες.

Βάλτε μουσική ή άλλους ήχους

Μια επίσης καλή λύση είναι να «πνίξετε» τους θορύβους των πυροτεχνημάτων με άλλους ήχους που είναι οικείοι στο σκύλο σας, όπως για παράδειγμα να βάλετε μουσική, να ανοίξετε το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση. Ωστόσο, μην το παρακάνετε με την ένταση, γιατί αυτό θα μπορούσε να αναστατώσει ακόμη περισσότερο τον σκύλο σας.

Δώστε του λιχουδιές

Ο σκύλος, παράλληλα, μπορεί μερικές φορές να αποσπαστεί από ιδιαίτερες μυρωδιές ή λαχταριστές λιχουδιές με διάφορους τρόπους. Επομένως, στόχος σας είναι να επικεντρωθεί στην αίσθηση της όσφρησης και της γεύσης παρά σ’ αυτή της ακοής. Έτσι, μπορείτε να δημιουργήσετε μια διαδρομή με διάφορες μυρωδιές μέσα στο σπίτι ή να του προσφέρετε λιχουδιές για τις οποίες ξέρετε ότι τρελαίνεται και έτσι να ξεχάσει για λίγο το θόρυβο των πυροτεχνημάτων.

Μείνετε πάνω από όλα ήρεμοι

Το πιο σημαντικό όμως από όλα τα παραπάνω είναι να παραμείνετε εσείς οι ίδιοι ήρεμοι και ψύχραιμοι σε ό,τι κάνετε προκειμένου και ο σκύλος σας να δει πως κι ο κηδεμόνας του είναι εντάξει αλλά και πως αυτοί οι θόρυβοι έξω είναι απολύτως φυσιολογικοί. Αντιθέτως, αν εσείς οι ίδιοι είστε νευρικοί και ανήσυχοι, τότε σίγουρα θα είναι κι ο σκύλος.

Μην πιστεύετε ότι θα ενισχύσετε το φόβο του σκύλου σας με το να τον παρηγορείτε μιας και τα θετικά συναισθήματα δεν μπορούν να ενισχύσουν τα αρνητικά συναισθήματα, αλλά το ακριβώς αντίθετο. Συγκεκριμένα, η επίδειξη στοργής από τους κηδεμόνες σε καταστάσεις φόβου ονομάζεται «κοινωνική υποστήριξη» για αυτό μην αρνείστε ποτέ στον σκύλο σας τη στοργή που αναζητά σε τέτοιες τρομακτικές στιγμές γιατί αλλιώς η εμπιστοσύνη που έχετε μεταξύ σας μπορεί να πληγεί.

Για έναν σκύλο που δεν τρομάζει πολύ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, τα παραπάνω μέτρα ενδέχεται να τον καλύψουν, ενώ για ένα καλύτερο αποτέλεσμα, μπορείτε να προσθέσετε στη διατροφή του συμπληρώματα που έχουν φυσική ηρεμιστική και χαλαρωτική επίδραση.

Ωστόσο, αν έχετε έναν σκύλο με ακραίο φόβο, τότε πρέπει να λάβετε πιο δραστικά μέτρα. Για παράδειγμα, οι ψεκαστήρες με πρίζα, τα σπρέι ή τα κολάρα που διαχέουν στο χώρο μια τεχνητή φερομόνη είναι μια πολύ καλή λύση, που βασίζεται σε μια ουσία-διαβιβαστή που εκπέμπει η μητέρα σκύλα για να χαλαρώσει τα κουτάβια της.

Πριν όμως πάρετε οτιδήποτε, πρέπει να ρωτήσετε τον κτηνίατρό σας σχετικά με τι συμπληρώματα μπορείτε να δώσετε στον σκύλο σας αλλά και την κατάλληλη δοσολογία τους.

Συνοψίζοντας

Μην ξεχνάτε ότι το άγχος και ο πανικός στα σκυλιά κατά την διάρκεια των πυροτεχνημάτων ή άλλων δυνατών ήχων μπορεί να αντιμετωπιστεί και να θεραπευτεί, αρκεί να ακολουθήσετε τα σωστά βήματα και να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

