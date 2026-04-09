Λίγες μέρες πριν το Πάσχα και στο Cap St Georges Hotel & Resort στήθηκε ένα ολόκληρο χωριό - Εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους

Το Πασχαλινό Χωριό στο Cap St Georges Hotel & Resort άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει.

Το Easter Village βρίσκεται στην Πέγεια, δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και υπόσχεται να γεμίσει τον χώρο με χαμόγελα και τη ζεστασιά της τοπικής παράδοσης, προσφέροντας χειροποίητα δώρα, γλυκίσματα και ζεστά ροφήματα.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε κυνήγι πασχαλινών αυγών, να δημιουργήσουν χειροτεχνίες, να ζωγραφίσουν το πρόσωπό τους και να απολαύσουν παιχνίδια και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ζωντανή μουσική, ειδικές παραστάσεις και την ευκαιρία να συναντήσουν τον Πασχαλινό Λαγό.

Το Πασχαλινό Χωριό θα ανοίγει καθημερινά από την 1η έως τις 14 Απριλίου 2026 προσφέροντας στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία γεμάτη διασκέδαση, γεύσεις και δημιουργικότητα.

Δείτε το ωράριο λειτουργίας

Για κρατήσεις, επικοινωνήστε στο (+357) 26 623 223 ή μέσω email στο [email protected].

Για να δείτε αναλυτικά όλο το Πασχαλινό πρόγραμμα, πατήστε εδώ.

Παράλληλα, οι θαμώνες του Cap St Georges Hotel & Resort θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αυθεντικά πασχαλινά έθιμα, όπως το στόλισμα του Επιταφίου, την προετοιμασία της παραδοσιακής λαμπρατζιάς και τον εορτασμό της Ανάστασης σε μια κατανυκτική και ξεχωριστή ατμόσφαιρα.

Μην το χάσετε! Κλείστε τώρα τη διαμονή σας και ζήστε μια αξέχαστη εμπειρία τις ημέρες της εορταστικής περιόδου. Πατήστε εδώ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Λιβάνου κ. Ζοζέφ Αούν, κατά τη διάρκεια της οποίας εξέφρασε την ύψιστη ανησυχία του για τις αδιάκριτες ισραηλινές επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στον Λίβανο, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλο αριθμό θυμάτων.

