Άρχισε να μυρίζει καλοκαιράκι - Ένα διαχρονικό καλοκαιρινό στέκι με απίστευτη θέα και απίθανη γεύση επέστρεψε δυναμικά - Δείτε φωτογραφίες

Το Hippocampus Lounge Restaurant έχει καταφέρει να κερδίσει επάξια μια θέση ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές για όσους αναζητούν την ουσία της απόλαυσης στις εξορμήσεις τους στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου: ποιοτικό φαγητό, προσεγμένη εξυπηρέτηση και μια ατμόσφαιρα που αποπνέει καλοκαίρι.

Σε έναν μοντέρνο αλλά ταυτόχρονα απλό χώρο, στην καρδιά της κεντρικής λεωφόρου του Πρωταρά, το εστιατόριο λειτουργεί εδώ και περίπου 40 χρόνια, αποτελώντας σταθερή αξία και αγαπημένο στέκι για επισκέπτες και ντόπιους. Η δροσερή του βεράντα, ντυμένη στα λευκά, με χαλαρωτική μουσική, δημιουργεί ένα σκηνικό απόλυτα καλοκαιρινό και ατμοσφαιρικό.

Από την αρχή της πορείας του, στόχος του ήταν ξεκάθαρος: να προσφέρει έναν ιδανικό χώρο για γευστική εμπειρία και χαλάρωση. Και το έχει πετύχει.

Είτε το επισκεφθείς πρωί για καφέ και χαλαρή συζήτηση, είτε μετά τη θάλασσα για ένα απολαυστικό μεσημεριανό, είτε το βράδυ όταν η περιοχή ζωντανεύει, το Hippocampus προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της ημέρας, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο καλοκαιρινό concept.

Η κουζίνα του συνδυάζει τη μεσογειακή βάση με σύγχρονες γαστρονομικές τάσεις, δίνοντας έμφαση στις ποιοτικές πρώτες ύλες. Στο μενού ξεχωρίζουν επιλογές με κρέας, φρέσκο ψάρι και ζυμαρικά, ενώ ιδιαίτερη θέση έχουν τα sushi πιάτα, που αποτελούν πλέον signature επιλογή του εστιατορίου.

Ανάμεσα στις προτάσεις που αξίζει να δοκιμάσεις είναι το healthy brunch, τα εντυπωσιακά sushi platters, το ζουμερό Black Angus steak, αλλά και οι φρέσκες ταλιατέλες με θαλασσινά σε σάλτσα από μοσχολέμονο και σαφράν, που προσφέρoυν μια ιδιαίτερη γευστική εμπειρία, καθώς και το πλούσιο vegan menu.

Και φυσικά, κανένα γεύμα δεν ολοκληρώνεται χωρίς γλυκό: η Berry Summer Pavlova και το Salted Caramel Millefeuille αποτελούν ιδανικό φινάλε.

Το εστιατόριο διαθέτει επίσης μια προσεγμένη λίστα κρασιών με εκλεκτές ετικέτες, καθώς και signature cocktails που απογειώνουν την εμπειρία, είτε πρόκειται για lunch είτε για dinner.

Το Hippocampus παραμένει μια value for money επιλογή, ιδιαίτερα για όσους αποφεύγουν τις τουριστικές παγίδες και αναζητούν σταθερή ποιότητα. Για αυτό και η κράτηση εκ των προτέρων είναι σχεδόν απαραίτητη, ειδικά για τα πιο περιζήτητα τραπέζια.

