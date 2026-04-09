Άρχισε να μυρίζει καλοκαιράκι - Ένα διαχρονικό καλοκαιρινό στέκι με απίστευτη θέα και απίθανη γεύση επέστρεψε δυναμικά - Δείτε φωτογραφίες

 09.04.2026 - 17:20
Το άνοιγμα που σηματοδοτεί το summer mood στoν Πρωταρά.

Το Hippocampus Lounge Restaurant έχει καταφέρει να κερδίσει επάξια μια θέση ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές για όσους αναζητούν την ουσία της απόλαυσης στις εξορμήσεις τους στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου: ποιοτικό φαγητό, προσεγμένη εξυπηρέτηση και μια ατμόσφαιρα που αποπνέει καλοκαίρι.

Σε έναν μοντέρνο αλλά ταυτόχρονα απλό χώρο, στην καρδιά της κεντρικής λεωφόρου του Πρωταρά, το εστιατόριο λειτουργεί εδώ και περίπου 40 χρόνια, αποτελώντας σταθερή αξία και αγαπημένο στέκι για επισκέπτες και ντόπιους. Η δροσερή του βεράντα, ντυμένη στα λευκά, με χαλαρωτική μουσική, δημιουργεί ένα σκηνικό απόλυτα καλοκαιρινό και ατμοσφαιρικό.

Από την αρχή της πορείας του, στόχος του ήταν ξεκάθαρος: να προσφέρει έναν ιδανικό χώρο για γευστική εμπειρία και χαλάρωση. Και το έχει πετύχει.

Είτε το επισκεφθείς πρωί για καφέ και χαλαρή συζήτηση, είτε μετά τη θάλασσα για ένα απολαυστικό μεσημεριανό, είτε το βράδυ όταν η περιοχή ζωντανεύει, το Hippocampus προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της ημέρας, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο καλοκαιρινό concept.

Η κουζίνα του συνδυάζει τη μεσογειακή βάση με σύγχρονες γαστρονομικές τάσεις, δίνοντας έμφαση στις ποιοτικές πρώτες ύλες. Στο μενού ξεχωρίζουν επιλογές με κρέας, φρέσκο ψάρι και ζυμαρικά, ενώ ιδιαίτερη θέση έχουν τα sushi πιάτα, που αποτελούν πλέον signature επιλογή του εστιατορίου.

Ανάμεσα στις προτάσεις που αξίζει να δοκιμάσεις είναι το healthy brunch, τα εντυπωσιακά sushi platters, το ζουμερό Black Angus steak, αλλά και οι φρέσκες ταλιατέλες με θαλασσινά σε σάλτσα από μοσχολέμονο και σαφράν, που προσφέρoυν μια ιδιαίτερη γευστική εμπειρία, καθώς και το πλούσιο vegan menu.

Και φυσικά, κανένα γεύμα δεν ολοκληρώνεται χωρίς γλυκό: η Berry Summer Pavlova και το Salted Caramel Millefeuille αποτελούν ιδανικό φινάλε.

Το εστιατόριο διαθέτει επίσης μια προσεγμένη λίστα κρασιών με εκλεκτές ετικέτες, καθώς και signature cocktails που απογειώνουν την εμπειρία, είτε πρόκειται για lunch είτε για dinner.

Το Hippocampus παραμένει μια value for money επιλογή, ιδιαίτερα για όσους αποφεύγουν τις τουριστικές παγίδες και αναζητούν σταθερή ποιότητα. Για αυτό και η κράτηση εκ των προτέρων είναι σχεδόν απαραίτητη, ειδικά για τα πιο περιζήτητα τραπέζια.

Δείτε φωτογραφίες

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καιρός: Θα ψήσουμε το αρνάκι στην αυλή; Στο μενού μεμονωμένες βροχές και ισχυροί άνεμοι – Ίσως βάλουμε και κοντομάνικα
Πένθος σε κοινότητα της Λευκωσίας - Αναβάλλονται οι πασχαλινές εκδηλώσεις
Γνωστή Ελληνίδα συγκινεί για την αποβολή που είχε – «Ήταν η χειρότερη στιγμή της ζωής μου»
Video: Η Άννα Βίσση ανακοίνωσε το νέο της τραγούδι χορεύοντας σε μία κουζίνα
Στην Κύπρο μέσω Ελλάδας το Άγιο Φως - Ευχαριστίες Κόμπου σε Γεραπετρίτη
Πάσχα: Τι να κάνετε αν ο σκύλος σας φοβάται τα πυροτεχνήματα το βράδυ της Ανάστασης

 

 

 

Άγιο Φως: Θα ταξιδέψει αεροπορικώς με έκτακτη πτήση από την AEGEAN - Πότε αναμένεται στο νησί μας

 09.04.2026 - 16:58
Λίγες μέρες πριν το Πάσχα και στο Cap St Georges Hotel & Resort στήθηκε ένα ολόκληρο χωριό - Εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους

 09.04.2026 - 17:44
Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με Αούν - Καταβλήθηκαν 300.000 ευρώ από την ΚΔ στον Λίβανο ως ανθρωπιστική αρωγή

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Λιβάνου κ. Ζοζέφ Αούν, κατά τη διάρκεια της οποίας εξέφρασε την ύψιστη ανησυχία του για τις αδιάκριτες ισραηλινές επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στον Λίβανο, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλο αριθμό θυμάτων.

  •  09.04.2026 - 15:25
  •  09.04.2026 - 11:30
  •  09.04.2026 - 16:52
  •  09.04.2026 - 17:52
  •  09.04.2026 - 18:32
  •  09.04.2026 - 16:58
  •  09.04.2026 - 17:20
  •  09.04.2026 - 12:20

