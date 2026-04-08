ΑρχικήΟικονομία
Έρχονται μειώσεις στα καύσιμα; Πότε θα δουν διαφορά στην τσέπη τους οι Κύπριοι καταναλωτές

Με επιφύλαξη προσεγγίζουν οι αρμόδιοι φορείς την πορεία των τιμών καυσίμων στην Κύπρο, μέσω δηλώσεων τους στο ΚΥΠΕ, παρά τη σημαντική πτώση που καταγράφεται στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, στον απόηχο της προσωρινής εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Πρατηρίων Καυσίμων, Σάββας Προκοπίου, ενδέχεται να σημειωθούν μειώσεις στις τιμές των καυσίμων μέσα στις επόμενες 10-15 ημέρες, εφόσον διατηρηθεί η αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές. Εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ενδέχεται να σημειωθούν μειώσεις, ο κ. Προκοπίου ανέφερε ότι οι τιμές στην Κύπρο ακολουθούν συνήθως με καθυστέρηση τις διεθνείς εξελίξεις, σημειώνοντας ότι «όπως κλιμακωτά ήρθαν οι αυξήσεις, έτσι κλιμακωτά θα έρθουν και οι μειώσεις».

Την ίδια ώρα, πιο επιφυλακτική εμφανίζεται η πλευρά των εταιρειών εισαγωγής καυσίμων. Ο Εκτελεστικός Διευθύνων Σύμβουλος της Κυπριακής Εταιρείας πετρελαιοειδών Πετρολίνα, Ντίνος Λευκαρίτης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να γίνει ασφαλής πρόβλεψη για την πορεία των τιμών. «Δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να κάνει πρόβλεψη για το τι μέλλει γενέσθαι αύριο το πρωί», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα από τη μια στιγμή στην άλλη.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, με τον Διευθυντή, Κωνσταντίνο Καραγιώργη, να δηλώνει στο ΚΥΠΕ ότι αναμένεται σταθεροποίηση των τιμών μετά τη μείωση που καταγράφεται διεθνώς. Ωστόσο, όπως είπε, είναι «πολύ πρώιμο» να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, καθώς όλα εξαρτώνται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Σε διεθνές επίπεδο, η ανακοίνωση εκεχειρίας από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για εβδομαδιαία κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, υπό τον όρο της άρσης του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, φαίνεται να ενίσχυσε την αισιοδοξία στις αγορές ενέργειας. Ωστόσο, στην Κύπρο οι αρμόδιοι φορείς εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι, επισημαίνοντας ότι χρειάζεται να υπάρξει σταθερότητα στις διεθνείς ροές και πιο ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης στη Μέση Ανατολή προτού υπάρξει ουσιαστική ανακούφιση για τους καταναλωτές.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Fetisov Journalism Awards Τα σημαντικότερα βραβεία δημοσιογραφίας φέτος στην Κύπρο στις 22 Απριλίου 2026

«Βόμβα» Λοϊζίδη: Κατεβαίνει τελικά υποψήφιος; Όσα είπε και τι άφησε να εννοηθεί - Βίντεο

«Έχουμε ευθύνη εσύ, εγώ και ο καθένας που ψηφίζει» - Κριτική ΠτΔ προς τη Βουλή, ανησυχία για τη νέα σύνθεση

Τον προβληματισμό του για τη σύνθεση της επόμενης Βουλής εξέφρασε, την Τετάρτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας παράλληλα την ευθύνη όλων ενόψει των βουλευτικών εκλογών. Άσκησε επίσης κριτική στην παρούσα Βουλή για τον μεγάλο αριθμό των νομοθετημάτων που περνούν την τελευταία στιγμή, καθώς και το γεγονός ότι ψηφίζονται προτάσεις που είναι αντισυνταγματικές, όπως είπε. 

Φυτιρής για Δρουσιώτη: Στέλνονται τα στοιχεία στην Ευropol για δικανικό έλεγχο

Δημήτρης Παπαδάκης: «Πλαστά και κατασκευασμένα τα μηνύματα Δρουσιώτη – Υπήρξα θύμα πλεκτάνης»

