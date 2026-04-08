ΑρχικήΚοινωνία
«Βόμβα» Λοϊζίδη: Κατεβαίνει τελικά υποψήφιος; Όσα είπε και τι άφησε να εννοηθεί - Βίντεο

Αναζωπυρώνονται τα σενάρια για πιθανή κάθοδο στην πολιτική του προέδρου της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, Νίκου Λοϊζίδη, μετά τις δηλώσεις του στην εκπομπή "Πρωτοσέλιδο", οι οποίες άφησαν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όταν του επισημάνθηκε ότι υπήρχαν εκτιμήσεις, ακόμη και στοιχήματα, πως θα ήταν υποψήφιος, ο ίδιος απάντησε χαρακτηριστικά, «Ίσως δεν ήταν η ώρα», δίνοντας το πρώτο στίγμα των προθέσεών του.

Ο Νίκος Λοϊζίδης στάθηκε ιδιαίτερα στη θέση που κατέχει σήμερα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί να συνδυαστεί με πολιτική δραστηριότητα. Όπως ανέφερε , «Εκπροσωπώ αστυνομικούς. Όταν θα πάω να υποβάλω υποψηφιότητα, θα φύγω εντελώς από τον συνδικαλισμό».

Μάλιστα, εξήγησε πως η φύση της ιδιότητάς του δεν επιτρέπει… πισωγυρίσματα, «Δεν μπορείς να επιστρέψεις μετά γιατί είναι συνδικαλισμός αστυνομικών, είναι σώματα ασφαλείας».

Ο ίδιος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην ηθική διάσταση της απόφασής του, λέγοντας «Αυτό πρέπει να το σεβαστώ… οφείλω να το σεβαστώ και τους χιλιάδες συναδέλφους», απαντώντας εμμέσως σε όσους θεωρούσαν πως θα μπορούσε να κινηθεί διαφορετικά.

Παρά το ότι δεν επιβεβαίωσε άμεση κάθοδο, δεν έκλεισε την πόρτα για το μέλλον. Αντίθετα, άφησε σαφές υπονοούμενο λέγοντας: «Ποτέ δεν ξέρετε τι γίνεται, ο καθένας και όλα στην ώρα τους».

Δείτε το βίντεο:

Έρχονται μειώσεις στα καύσιμα; Πότε θα δουν διαφορά στην τσέπη τους οι Κύπριοι καταναλωτές

Σοκ στη Λευκωσία: Χειροπέδες σε άνδρα για άγριο βιασμό και απόπειρα φόνου

«Έχουμε ευθύνη εσύ, εγώ και ο καθένας που ψηφίζει» - Κριτική ΠτΔ προς τη Βουλή, ανησυχία για τη νέα σύνθεση

«Έχουμε ευθύνη εσύ, εγώ και ο καθένας που ψηφίζει» - Κριτική ΠτΔ προς τη Βουλή, ανησυχία για τη νέα σύνθεση

Τον προβληματισμό του για τη σύνθεση της επόμενης Βουλής εξέφρασε, την Τετάρτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας παράλληλα την ευθύνη όλων ενόψει των βουλευτικών εκλογών. Άσκησε επίσης κριτική στην παρούσα Βουλή για τον μεγάλο αριθμό των νομοθετημάτων που περνούν την τελευταία στιγμή, καθώς και το γεγονός ότι ψηφίζονται προτάσεις που είναι αντισυνταγματικές, όπως είπε. 

«Έχουμε ευθύνη εσύ, εγώ και ο καθένας που ψηφίζει» - Κριτική ΠτΔ προς τη Βουλή, ανησυχία για τη νέα σύνθεση

Φυτιρής για Δρουσιώτη: Στέλνονται τα στοιχεία στην Ευropol για δικανικό έλεγχο

Δημήτρης Παπαδάκης: «Πλαστά και κατασκευασμένα τα μηνύματα Δρουσιώτη – Υπήρξα θύμα πλεκτάνης»

Έρχονται μειώσεις στα καύσιμα; Πότε θα δουν διαφορά στην τσέπη τους οι Κύπριοι καταναλωτές

Σοκ στη Λευκωσία: Χειροπέδες σε άνδρα για άγριο βιασμό και απόπειρα φόνου

LIVE: Στα παρά πέντε συμφωνήθηκε κατάπαυση πυρός – Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο

Το πρόσεξε κανείς; Ένα γνωστό ρολόι της Λευκωσίας έμεινε στο… «παρελθόν» – Δείτε φωτογραφία

Και όμως έγινε και αυτό στην Κύπρο: Οργή πολιτών - Λεωφορείο δεν σταμάτησε και άφησε επιβάτη στη στάση

