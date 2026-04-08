«Βόμβα» Λοϊζίδη: Κατεβαίνει τελικά υποψήφιος; Όσα είπε και τι άφησε να εννοηθεί - Βίντεο

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όταν του επισημάνθηκε ότι υπήρχαν εκτιμήσεις, ακόμη και στοιχήματα, πως θα ήταν υποψήφιος, ο ίδιος απάντησε χαρακτηριστικά, «Ίσως δεν ήταν η ώρα», δίνοντας το πρώτο στίγμα των προθέσεών του.

Ο Νίκος Λοϊζίδης στάθηκε ιδιαίτερα στη θέση που κατέχει σήμερα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί να συνδυαστεί με πολιτική δραστηριότητα. Όπως ανέφερε , «Εκπροσωπώ αστυνομικούς. Όταν θα πάω να υποβάλω υποψηφιότητα, θα φύγω εντελώς από τον συνδικαλισμό».

Μάλιστα, εξήγησε πως η φύση της ιδιότητάς του δεν επιτρέπει… πισωγυρίσματα, «Δεν μπορείς να επιστρέψεις μετά γιατί είναι συνδικαλισμός αστυνομικών, είναι σώματα ασφαλείας».

Ο ίδιος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην ηθική διάσταση της απόφασής του, λέγοντας «Αυτό πρέπει να το σεβαστώ… οφείλω να το σεβαστώ και τους χιλιάδες συναδέλφους», απαντώντας εμμέσως σε όσους θεωρούσαν πως θα μπορούσε να κινηθεί διαφορετικά.

Παρά το ότι δεν επιβεβαίωσε άμεση κάθοδο, δεν έκλεισε την πόρτα για το μέλλον. Αντίθετα, άφησε σαφές υπονοούμενο λέγοντας: «Ποτέ δεν ξέρετε τι γίνεται, ο καθένας και όλα στην ώρα τους».

Δείτε το βίντεο: