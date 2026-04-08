Σοκ στη Λευκωσία: Χειροπέδες σε άνδρα για άγριο βιασμό και απόπειρα φόνου

Η σοβαρότητα της υπόθεσης αντικατοπτρίζεται στο βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει ο συλληφθείς, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της απόπειρας φόνου και του βιασμού.

Η παραπονούμενη προσήλθε στις αρχές καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε άγρια επίθεση από συγκεκριμένο πρόσωπο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, καθώς έφερε εμφανείς εκδορές σε διάφορα μέρη του σώματός της. Η άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπόπτου, ο οποίος οδηγήθηκε ήδη ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου.

Το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα των ισχυρισμών και το εύρος του ανακριτικού έργου που υπολείπεται, εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης προσωποκράτησης εναντίον του.

Οι αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή μια σειρά από σοβαρότατα αδικήματα, καθώς πέρα από τον βιασμό και την απόπειρα φόνου, διερευνώνται κατηγορίες για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, αρπαγή και στέρηση ελευθερίας, καθώς και άσκηση ψυχολογικής βίας. Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην κοινή γνώμη.