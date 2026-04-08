Και όμως έγινε και αυτό στην Κύπρο: Οργή πολιτών - Λεωφορείο δεν σταμάτησε και άφησε επιβάτη στη στάση

Πρόεδρος για Δρουσιώτη και απειλές κατά Κληρίδη - «Οποιοσδήποτε δέχεται απειλές να αποτείνεται στις Αρχές»
Έκανε σκέψεις για το πώς θα κινηθεί η Κυβέρνηση σε σχέση με τις καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη και θα εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις, δήλωσε, την Τετάρτη το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο πλαίσιο του 16ου Nicosia Economic Congress. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι όποιος δέχεται απειλή για τη ζωή του πρέπει να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές.