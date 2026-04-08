Και όμως έγινε και αυτό στην Κύπρο: Οργή πολιτών - Λεωφορείο δεν σταμάτησε και άφησε επιβάτη στη στάση

Σύμφωνα με την ανάρτηση, επιβάτης βρισκόταν κανονικά σε στάση λεωφορείου και περίμενε για να επιβιβαστεί. Όταν το λεωφορείο πλησίασε, φάνηκε αρχικά ότι θα σταματήσει, με αποτέλεσμα ο επιβάτης να κινηθεί προς τον δρόμο. Ωστόσο, όπως καταγγέλλεται, το όχημα δεν σταμάτησε και συνέχισε την πορεία του, αφήνοντάς τον πίσω.

Ο πολίτης που δημοσίευσε το περιστατικό αναφέρει ότι έχει ήδη προχωρήσει σε επίσημο παράπονο προς την εταιρεία, ενώ διαθέτει στοιχεία όπως φωτογραφία, ώρα και αριθμό οχήματος.

Στην ανάρτηση εκφράζεται έντονη δυσαρέσκεια για το συμβάν, με τον πολίτη να διερωτάται γιατί το λεωφορείο δεν σταμάτησε, αλλά και να θέτει ευρύτερα ζητήματα συμπεριφοράς και ίσης μεταχείρισης. Όπως σημειώνεται, «μιλάμε για έναν άνθρωπο που περίμενε κανονικά στη στάση. Δεν έκανε κάτι λάθος. Και όμως τον άφησαν πίσω».

Παράλληλα, γίνεται αναφορά και σε πιθανή διάσταση διακριτικής συμπεριφοράς, με την ίδια να τονίζει ότι «ο ρατσισμός δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας», υπογραμμίζοντας πως όλοι οι πολίτες αξίζουν τον ίδιο σεβασμό.

