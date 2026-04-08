ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος για Δρουσιώτη και απειλές κατά Κληρίδη - «Οποιοσδήποτε δέχεται απειλές να αποτείνεται στις Αρχές»

 08.04.2026 - 10:32
Έκανε σκέψεις για το πώς θα κινηθεί η Κυβέρνηση σε σχέση με τις καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη και θα εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις, δήλωσε, την Τετάρτη το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο πλαίσιο του 16ου Nicosia Economic Congress. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι όποιος δέχεται απειλή για τη ζωή του πρέπει να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές.

Ερωτηθείς για τη συζήτηση σήμερα στο Υπουργικό για το θέμα των καταγγελιών Δρουσιώτη, ο Πρόεδρος είπε πως «θα ενημερωθώ από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και θα λάβουμε συγκεκριμένες αποφάσεις με απόλυτη ειλικρίνεια».

«Ήδη έχω κάνει κάποιες σκέψεις και αναλόγως του τι θα ακούσω, θα εισηγηθώ στο Υπουργικό Συμβούλιο συγκεκριμένες αποφάσεις», σημείωσε.  

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Μήνυμα ΠτΔ για εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν - «Παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά, ελπίζουμε να επιτευχθεί ο στόχος της αποκλιμάκωσης»

Για το ενδεχόμενο μετάκλησης ανακριτών από το εξωτερικό, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν θέλει να προδικάσει το οτιδήποτε. «Θέλω να είμαι υπεύθυνος. Προσωπικά είμαι προετοιμασμένος για οποιοδήποτε σενάριο», επεσήμανε.

«Έκανα πολύ συγκεκριμένες σκέψεις για το πώς θα κινηθούμε αλλά θα αναμένω επίσημα, υπεύθυνα την ενημέρωση από τον αρμόδιο Υπουργό», πρόσθεσε.

Σε παρατήρηση δημοσιογράφων πως νομικοί κάνουν δηλώσεις αναφέροντας πως δέχονται απειλές για τη ζωή τους,  ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι «οποιοσδήποτε δέχεται απειλή για τη ζωή του, και το λέω δημόσια, θα πρέπει αμέσως να αποταθεί στις αρμόδιες αρχές και οι αρμόδιες αρχές, και αμέσως να φροντίσουν για την προστασία του».

«Η ασφάλεια των πολιτών, του οποιοδήποτε πολίτη, είναι ευθύνη της πολιτείας. Οποιοσδήποτε έχει την παραμικρή είτε πληροφορία είτε ενόχληση, είμαστε εδώ για να τον προστατέψουμε», υπογράμμισε.

«Δεν ζούμε σε αναρχία. Ακούω και βλέπω όλα αυτά που γίνονται, αλλά δεν ζούμε σε αναρχία. Υπάρχουν θεσμοί, υπάρχει κράτος και αλίμονο αν καταργήσουμε το κράτος», ανέφερε καταληκτικά ο Πρόεδρος.

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πάφος: Οδηγός μετέτρεψε το αυτοκίνητό του σε «κινητή παγίδα» – Εικόνες που κόβουν την ανάσα
Ψάχνεις δουλειά; Ο ΕΟΑ Λεμεσού άνοιξε 25 νέες θέσεις – Τι αφορά, η κλίμακα και πώς να υποβάλετε αίτηση
Το πρόσεξε κανείς; Ένα γνωστό ρολόι της Λευκωσίας έμεινε στο… «παρελθόν» – Δείτε φωτογραφία
Νέα ανάρτηση Δρουσιώτη ανάβει ξανά φωτιές – Καταγγέλει προσπάθεια συγκάλυψης από την Αστυνομία για τα στοιχεία που παρέδωσε
Και όμως έγινε και αυτό στην Κύπρο: Οργή πολιτών - Λεωφορείο δεν σταμάτησε και άφησε επιβάτη στη στάση
Θλίψη για τον χαμό του Χάρη Ξιούρουππα - «Έφυγες τόσο νωρίς» - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος για Δρουσιώτη και απειλές κατά Κληρίδη - «Οποιοσδήποτε δέχεται απειλές να αποτείνεται στις Αρχές»

Πρόεδρος για Δρουσιώτη και απειλές κατά Κληρίδη - «Οποιοσδήποτε δέχεται απειλές να αποτείνεται στις Αρχές»

  •  08.04.2026 - 10:32
Νέα ανάρτηση Δρουσιώτη ανάβει ξανά φωτιές – Καταγγέλει προσπάθεια συγκάλυψης από την Αστυνομία για τα στοιχεία που παρέδωσε

Νέα ανάρτηση Δρουσιώτη ανάβει ξανά φωτιές – Καταγγέλει προσπάθεια συγκάλυψης από την Αστυνομία για τα στοιχεία που παρέδωσε

  •  08.04.2026 - 10:38
Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Δεν γινόταν να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια» – Το παρασκήνιο του «διαζυγίου» με τον Δημήτρη Παπαδάκη

Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Δεν γινόταν να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια» – Το παρασκήνιο του «διαζυγίου» με τον Δημήτρη Παπαδάκη

  •  08.04.2026 - 09:27
Νέα προκλητική ανάρτηση του Χουλουσί Ακάρ για την Κύπρο - «Θα είναι το τελευταίο σας Πάσχα»

Νέα προκλητική ανάρτηση του Χουλουσί Ακάρ για την Κύπρο - «Θα είναι το τελευταίο σας Πάσχα»

  •  08.04.2026 - 11:12
LIVE: Στα παρά πέντε συμφωνήθηκε κατάπαυση πυρός – Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο

LIVE: Στα παρά πέντε συμφωνήθηκε κατάπαυση πυρός – Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο

  •  08.04.2026 - 07:33
Πάφος: Οδηγός μετέτρεψε το αυτοκίνητό του σε «κινητή παγίδα» – Εικόνες που κόβουν την ανάσα

Πάφος: Οδηγός μετέτρεψε το αυτοκίνητό του σε «κινητή παγίδα» – Εικόνες που κόβουν την ανάσα

  •  08.04.2026 - 07:44
Ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε απαγόρευση στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε απαγόρευση στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

  •  08.04.2026 - 11:00
Και όμως έγινε και αυτό στην Κύπρο: Οργή πολιτών - Λεωφορείο δεν σταμάτησε και άφησε επιβάτη στη στάση

Και όμως έγινε και αυτό στην Κύπρο: Οργή πολιτών - Λεωφορείο δεν σταμάτησε και άφησε επιβάτη στη στάση

  •  08.04.2026 - 10:27

