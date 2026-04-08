Μήνυμα ΠτΔ για εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν - «Παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά, ελπίζουμε να επιτευχθεί ο στόχος της αποκλιμάκωσης»
Μήνυμα ΠτΔ για εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν - «Παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά, ελπίζουμε να επιτευχθεί ο στόχος της αποκλιμάκωσης»

 08.04.2026 - 10:21
Την ελπίδα ότι θα επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας περί συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για εκεχειρία δυο βδομάδων και να επιτευχθεί ο στόχος της αποκλιμάκωσης, εξέφρασε, την Τετάρτη το πρωί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις στο περιθώριο του 16ου Nicosia Economic Congress.

«Θέλω να πραγματικά να εκφράσω την ελπίδα ότι όλα αυτά επιβεβαιώνονται. Είναι βασικός στόχος η αποκλιμάκωση», ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

«Έχουμε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του γεγονότος ότι θα έχουμε σε λίγες μέρες στην Κύπρο, αμέσως μετά τη γιορτή της Ανάστασης,  το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που θα απασχολήσουν και οι εξελίξεις στην περιοχή μας», σημείωσε.

«Παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και πραγματικά ελπίζουμε να επιβεβαιωθούν και να πετύχουν τον στόχο της αποκλιμάκωσης», υπογράμμισε ο Πρόεδρος.  

«Αυτή είναι η επιθυμία των κρατών της περιοχής. Αυτός ήταν ο στόχος και ελπίζω να επιβεβαιωθεί», συμπλήρωσε.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι μια πιθανή αποκλιμάκωση θα είναι κάτι το «θετικό για τη χώρα μας, για τους πολίτες, για την περιοχή, για τον κόσμο, για την Ευρωπαϊκή Ένωση».

 

Θλίψη για τον χαμό του Χάρη Ξιούρουππα - «Έφυγες τόσο νωρίς» - Δείτε φωτογραφία

 08.04.2026 - 10:14
ΒΙΝΤΕΟ: «Πήδηξε» την περίφραξη για ένα... πατίνι στη Λευκωσία – Το «διαμάντι» της κοινωνίας που έγινε viral

 08.04.2026 - 09:45
Πρόεδρος για Δρουσιώτη και απειλές κατά Κληρίδη - «Οποιοσδήποτε δέχεται απειλές να αποτείνεται στις Αρχές»

Πρόεδρος για Δρουσιώτη και απειλές κατά Κληρίδη - «Οποιοσδήποτε δέχεται απειλές να αποτείνεται στις Αρχές»

Έκανε σκέψεις για το πώς θα κινηθεί η Κυβέρνηση σε σχέση με τις καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη και θα εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις, δήλωσε, την Τετάρτη το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο πλαίσιο του 16ου Nicosia Economic Congress. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι όποιος δέχεται απειλή για τη ζωή του πρέπει να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές.

Πρόεδρος για Δρουσιώτη και απειλές κατά Κληρίδη - «Οποιοσδήποτε δέχεται απειλές να αποτείνεται στις Αρχές»

  •  08.04.2026 - 10:32
  •  08.04.2026 - 10:38
  •  08.04.2026 - 09:27
  •  08.04.2026 - 11:12
  •  08.04.2026 - 07:33
  •  08.04.2026 - 07:44
  •  08.04.2026 - 11:00
  •  08.04.2026 - 10:27

