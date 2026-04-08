Νέα ανάρτηση Δρουσιώτη ανάβει ξανά φωτιές – Καταγγέλει προσπάθεια συγκάλυψης από την Αστυνομία για τα στοιχεία που παρέδωσε

Όπως σημειώνει, πριν καν προσέλθει για να δώσει τα στοιχεία που έχει στην κατοχή του, πριν τα δουν, πριν τα αξιολογήσουν, αναζητούσαν τρόπους να αποδείξουν ότι είναι πλαστά.

«Χθες μίλησα στο τηλέφωνο με τον κ. Ερωτόκριτο Ερωτοκρίτου, επικεφαλής της ομάδας που όρισε ο αρχηγός της Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης, με σκοπό να διερευνήσει ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο του δημοσιεύματος μου. Η επικοινωνία έγινε για λόγους συντονισμού για την παράδοση των στοιχείων.

Ο κ. Ερωτοκρίτου με ρώτησε κατά πόσο τα τεκμήρια που θα παραδώσω θα ήταν σε ψηφιακή μορφή. Του απάντησα καταφατικά και του είπα ότι τα πλείστα έχουν ηλεκτρονικό αποτύπωμα. Μου απάντησε πως αυτό δεν ήταν αρκετό και μου είπε ότι υπάρχουν εφαρμογές που κατασκευάζουν μηνύματα. «Τα παιδιά εδώ δημιούργησαν ένα μήνυμα που το έστειλα εγώ και φαινόταν ότι το έστειλα με παλιά ημερομηνία.», μου είπε επί λέξη.

Δηλαδή, πριν καν προσέλθω για να δώσω τα στοιχεία που έχω στην κατοχή μου, πριν τα δούν, πριν τα αξιολογήσουν, αναζητούσαν τρόπους να αποδείξουν ότι είναι πλαστά και κάνουν διαρροές στον Τύπο. Όσα μου είπε χθες ο κ. Ερωτοκρίτου τα γράφει σήμερα ο δημοσιογράφος Φάνης Μακρίδης:

«Πηγή του “Φ” ανέφερε πως ήδη τα τρία στελέχη της ανακριτικής ομάδας που έχει ως βάση της τις εγκαταστάσεις στην Αστυνομική Ακαδημία έχουν εξετάσει ενδεχόμενο χρήσης ειδικής ψηφιακής εφαρμογής, με την οποία γίνεται καταρτισμός πλαστών μηνυμάτων.

Αναζητώντας, κατά πόσον αυτό ισχύει, δηλαδή, αν υπάρχουν τέτοιες εφαρμογές, εντοπίσαμε στο διαδίκτυο πατενταρισμένα λογισμικά που χρησιμοποιούνται για ετοιμασία τέτοιων μηνυμάτων (Fake SMS – Fake Text Message).

Σύμφωνα με περιγραφές, οι εν λόγω εφαρμογές παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας πλαστών τηλεφωνικών μηνυμάτων. Δηλαδή, SMS που εμφανίζονται σαν να τα έστειλε ή να τα έλαβε κάποιος άλλος)».

Η ομάδα που όρισε ο κ. Αρναούτης μου είπαν στην πρώτη συνάντηση ότι δεν έχουν καμιά εμπειρογνωμοσύνη σε ζητήματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ότι είναι ανακριτές και μάλιστα έμπειροι. Αλλά, αντί να κάνουν ανακριτικό έργο, παριστάνουν τους εμπειρογνώμονες επικοινωνιών και αναζητούν εφαρμογές από το διαδίκτυο με σκοπό να αποδείξουν ότι τα μηνύματα είναι τάχα πλαστά, πριν καν τα δουν! Οι ενέργιες αυτές αγγίζουν τα όρια της γαλοιότητας.

Μετά τα όσα προσκόμισα χτες, θα έπρεπε να είχαν ήδη εξασφαλίσει εντάλματα για προστασία μαρτυρικού υλικού και να καλέσουν σημαντικούς μαρτυρες για να ακουστούν. Αντί αυτού, συνεχίζουν να κάνουν διαρροές στον Τύπο, στη βάση ενός προαποφασισμένου σεναρίου ότι είναι πλαστά.

Το γεγονός και μόνο ότι η Αστυνομία πλάθει σενάρια και τροφοδοτεί τον Τύπο επιβεβαιώνει αυτό που αναφέρεται στα μηνύματα: υπάρχει πλήρης έλεγχος των κατασταλτικών μηχανισμών.

Η Αστυνομία δεν μπορεί να είναι μέρος αυτής της διερεύνησης. Επιβάλλεται ο διορισμός από το Υπουργικό Συμβούλιο ομάδας ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, υπεράνω κάθε υποψίας.»