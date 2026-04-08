Νέα ανάρτηση Δρουσιώτη ανάβει ξανά φωτιές – Καταγγέλει προσπάθεια συγκάλυψης από την Αστυνομία για τα στοιχεία που παρέδωσε

ΑρχικήΠολιτική
 08.04.2026 - 10:38
Στα πράσα για προσπάθεια συγκάλυψης η Αστυνομία αναφέρει σε νέα αναρτησή του ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης με αφορμή δημοσίευμα του «Φ».

Όπως σημειώνει, πριν καν προσέλθει για να δώσει τα στοιχεία που έχει στην κατοχή του, πριν τα δουν, πριν τα αξιολογήσουν, αναζητούσαν τρόπους να αποδείξουν ότι είναι πλαστά.

«Χθες μίλησα στο τηλέφωνο με τον κ. Ερωτόκριτο Ερωτοκρίτου, επικεφαλής της ομάδας που όρισε ο αρχηγός της Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης, με σκοπό να διερευνήσει ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο του δημοσιεύματος μου. Η επικοινωνία έγινε για λόγους συντονισμού για την παράδοση των στοιχείων.

Ο κ. Ερωτοκρίτου με ρώτησε κατά πόσο τα τεκμήρια που θα παραδώσω θα ήταν σε ψηφιακή μορφή. Του απάντησα καταφατικά και του είπα ότι τα πλείστα έχουν ηλεκτρονικό αποτύπωμα. Μου απάντησε πως αυτό δεν ήταν αρκετό και μου είπε ότι υπάρχουν εφαρμογές που κατασκευάζουν μηνύματα. «Τα παιδιά εδώ δημιούργησαν ένα μήνυμα που το έστειλα εγώ και φαινόταν ότι το έστειλα με παλιά ημερομηνία.», μου είπε επί λέξη.

Δηλαδή, πριν καν προσέλθω για να δώσω τα στοιχεία που έχω στην κατοχή μου, πριν τα δούν, πριν τα αξιολογήσουν, αναζητούσαν τρόπους να αποδείξουν ότι είναι πλαστά και κάνουν διαρροές στον Τύπο. Όσα μου είπε χθες ο κ. Ερωτοκρίτου τα γράφει σήμερα ο δημοσιογράφος Φάνης Μακρίδης:

«Πηγή του “Φ” ανέφερε πως ήδη τα τρία στελέχη της ανακριτικής ομάδας που έχει ως βάση της τις εγκαταστάσεις στην Αστυνομική Ακαδημία έχουν εξετάσει ενδεχόμενο χρήσης ειδικής ψηφιακής εφαρμογής, με την οποία γίνεται καταρτισμός πλαστών μηνυμάτων.

Αναζητώντας, κατά πόσον αυτό ισχύει, δηλαδή, αν υπάρχουν τέτοιες εφαρμογές, εντοπίσαμε στο διαδίκτυο πατενταρισμένα λογισμικά που χρησιμοποιούνται για ετοιμασία τέτοιων μηνυμάτων (Fake SMS – Fake Text Message).

Σύμφωνα με περιγραφές, οι εν λόγω εφαρμογές παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας πλαστών τηλεφωνικών μηνυμάτων. Δηλαδή, SMS που εμφανίζονται σαν να τα έστειλε ή να τα έλαβε κάποιος άλλος)».

Η ομάδα που όρισε ο κ. Αρναούτης μου είπαν στην πρώτη συνάντηση ότι δεν έχουν καμιά εμπειρογνωμοσύνη σε ζητήματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ότι είναι ανακριτές και μάλιστα έμπειροι. Αλλά, αντί να κάνουν ανακριτικό έργο, παριστάνουν τους εμπειρογνώμονες επικοινωνιών και αναζητούν εφαρμογές από το διαδίκτυο με σκοπό να αποδείξουν ότι τα μηνύματα είναι τάχα πλαστά, πριν καν τα δουν! Οι ενέργιες αυτές αγγίζουν τα όρια της γαλοιότητας.

Μετά τα όσα προσκόμισα χτες, θα έπρεπε να είχαν ήδη εξασφαλίσει εντάλματα για προστασία μαρτυρικού υλικού και να καλέσουν σημαντικούς μαρτυρες για να ακουστούν. Αντί αυτού, συνεχίζουν να κάνουν διαρροές στον Τύπο, στη βάση ενός προαποφασισμένου σεναρίου ότι είναι πλαστά.

Το γεγονός και μόνο ότι η Αστυνομία πλάθει σενάρια και τροφοδοτεί τον Τύπο επιβεβαιώνει αυτό που αναφέρεται στα μηνύματα: υπάρχει πλήρης έλεγχος των κατασταλτικών μηχανισμών.

Η Αστυνομία δεν μπορεί να είναι μέρος αυτής της διερεύνησης. Επιβάλλεται ο διορισμός από το Υπουργικό Συμβούλιο ομάδας ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, υπεράνω κάθε υποψίας.»

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πάφος: Οδηγός μετέτρεψε το αυτοκίνητό του σε «κινητή παγίδα» – Εικόνες που κόβουν την ανάσα
Ψάχνεις δουλειά; Ο ΕΟΑ Λεμεσού άνοιξε 25 νέες θέσεις – Τι αφορά, η κλίμακα και πώς να υποβάλετε αίτηση
Το πρόσεξε κανείς; Ένα γνωστό ρολόι της Λευκωσίας έμεινε στο… «παρελθόν» – Δείτε φωτογραφία
Νέα ανάρτηση Δρουσιώτη ανάβει ξανά φωτιές – Καταγγέλει προσπάθεια συγκάλυψης από την Αστυνομία για τα στοιχεία που παρέδωσε
Και όμως έγινε και αυτό στην Κύπρο: Οργή πολιτών - Λεωφορείο δεν σταμάτησε και άφησε επιβάτη στη στάση
Θλίψη για τον χαμό του Χάρη Ξιούρουππα - «Έφυγες τόσο νωρίς» - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Πρόεδρος για Δρουσιώτη και απειλές κατά Κληρίδη - «Οποιοσδήποτε δέχεται απειλές να αποτείνεται στις Αρχές»

 08.04.2026 - 10:32
Ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε απαγόρευση στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

 08.04.2026 - 11:00
Πρόεδρος για Δρουσιώτη και απειλές κατά Κληρίδη - «Οποιοσδήποτε δέχεται απειλές να αποτείνεται στις Αρχές»

Πρόεδρος για Δρουσιώτη και απειλές κατά Κληρίδη - «Οποιοσδήποτε δέχεται απειλές να αποτείνεται στις Αρχές»

Έκανε σκέψεις για το πώς θα κινηθεί η Κυβέρνηση σε σχέση με τις καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη και θα εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις, δήλωσε, την Τετάρτη το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο πλαίσιο του 16ου Nicosia Economic Congress. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι όποιος δέχεται απειλή για τη ζωή του πρέπει να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές.

  08.04.2026 - 10:32
  08.04.2026 - 10:38
Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Δεν γινόταν να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια» – Το παρασκήνιο του «διαζυγίου» με τον Δημήτρη Παπαδάκη

Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Δεν γινόταν να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια» – Το παρασκήνιο του «διαζυγίου» με τον Δημήτρη Παπαδάκη

  08.04.2026 - 09:27
Νέα προκλητική ανάρτηση του Χουλουσί Ακάρ για την Κύπρο - «Θα είναι το τελευταίο σας Πάσχα»

Νέα προκλητική ανάρτηση του Χουλουσί Ακάρ για την Κύπρο - «Θα είναι το τελευταίο σας Πάσχα»

  08.04.2026 - 11:12
LIVE: Στα παρά πέντε συμφωνήθηκε κατάπαυση πυρός – Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο

LIVE: Στα παρά πέντε συμφωνήθηκε κατάπαυση πυρός – Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο

  08.04.2026 - 07:33
Πάφος: Οδηγός μετέτρεψε το αυτοκίνητό του σε «κινητή παγίδα» – Εικόνες που κόβουν την ανάσα

Πάφος: Οδηγός μετέτρεψε το αυτοκίνητό του σε «κινητή παγίδα» – Εικόνες που κόβουν την ανάσα

  08.04.2026 - 07:44
Ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε απαγόρευση στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε απαγόρευση στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

  08.04.2026 - 11:00
Και όμως έγινε και αυτό στην Κύπρο: Οργή πολιτών - Λεωφορείο δεν σταμάτησε και άφησε επιβάτη στη στάση

Και όμως έγινε και αυτό στην Κύπρο: Οργή πολιτών - Λεωφορείο δεν σταμάτησε και άφησε επιβάτη στη στάση

  08.04.2026 - 10:27

