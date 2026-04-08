Ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε απαγόρευση στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών



Όπως είπε στο βίντεο που ανήρτησε στα social media, η ρύθμιση θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι του 2026 και «η Ελλάδα θα ανήκει στις πρώτες χώρες που θα λάβει αυτή την πρωτοβουλία»



«Στόχος μας είναι να πιέσουμε και την ΕΕ προς αυτή την κατεύθυνση» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος απευθυνόμενος στα παιδιά λέει «τώρα είμαι σίγουρος ότι οι πολλοί μικρότεροι θα θυμώσετε μαζί μου, αν ήμουν στην ηλικία σας ίσως το ίδιο θα ένιωθα κι εγώ, αλλά ο ρόλος μας δεν είναι να είμαστε ευχάριστοι»

Υπενθυμίζεται ότι στις 13:00, θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανήλικων στα social media από τους Υπουργούς Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου και Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

