Νέα προκλητική ανάρτηση του Χουλουσί Ακάρ για την Κύπρο - «Θα είναι το τελευταίο σας Πάσχα»
Νέα προκλητική ανάρτηση του Χουλουσί Ακάρ για την Κύπρο - «Θα είναι το τελευταίο σας Πάσχα»

 08.04.2026 - 11:12
Νέα προκλητική ανάρτηση του Χουλουσί Ακάρ για την Κύπρο - «Θα είναι το τελευταίο σας Πάσχα»

Σε προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας και νυν Πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Χουλουσί Ακάρ.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ακάρ ανέφερε πως «στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα».

Δείτε την ανάρτηση του Χολουσί Ακάρ:

Παράλληλα, στις 2 Απριλίου είχε υποστηρίξει ότι η ύπαρξη δύο κυρίαρχων και ισότιμων κρατών στο νησί συνιστά, κατά την άποψή του, αναπόφευκτη εξέλιξη.

Οι δηλώσεις του Τούρκου πρώην υπουργού επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από το Κυπριακό, σε μια περίοδο κατά την οποία το ζήτημα παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο σε διπλωματικό και γεωπολιτικό επίπεδο.

 

Πρόεδρος για Δρουσιώτη και απειλές κατά Κληρίδη - «Οποιοσδήποτε δέχεται απειλές να αποτείνεται στις Αρχές»

Πρόεδρος για Δρουσιώτη και απειλές κατά Κληρίδη - «Οποιοσδήποτε δέχεται απειλές να αποτείνεται στις Αρχές»

Έκανε σκέψεις για το πώς θα κινηθεί η Κυβέρνηση σε σχέση με τις καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη και θα εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις, δήλωσε, την Τετάρτη το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο πλαίσιο του 16ου Nicosia Economic Congress. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι όποιος δέχεται απειλή για τη ζωή του πρέπει να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές.

Πρόεδρος για Δρουσιώτη και απειλές κατά Κληρίδη - «Οποιοσδήποτε δέχεται απειλές να αποτείνεται στις Αρχές»

Πρόεδρος για Δρουσιώτη και απειλές κατά Κληρίδη - «Οποιοσδήποτε δέχεται απειλές να αποτείνεται στις Αρχές»

