Το πρόσεξε κανείς; Ένα γνωστό ρολόι της Λευκωσίας έμεινε στο… «παρελθόν» – Δείτε φωτογραφία

Σε μία βραδινή βόλτα, στο μοντέρνο και καταπράσινο πάρκο του παλιού ΓΣΠ στο κέντρο της Λευκωσίας, θαυμάσαμε τα τρεχούμενα νερά στα σκαλοπάτια, τα δέντρα που μεγαλώνουν και στο κέντρο το ιστορικό ρολόι του παλιού ΓΣΠ.

Κοιτάζοντας την ώρα αντιληφθήκαμε ότι είχε μείνει μία ώρα πίσω ή μάλλον δεν μπήκε ποτέ στη θερινή ώρα όταν στις 29 Μαρτίου τα ξημερώματα οι δείκτες των ρολογιών μετακινήθηκαν μία ώρα μπροστά.

Ενημερώσαμε σχετικά τον Δήμο Λευκωσίας και με τη σειρά τους μας πληροφόρησαν ότι δόθηκαν οδηγίες για να διορθωθεί και θα χρειαστεί λίγος χρόνος καθώς το ρολόι είναι παλιό και δεν μπορούν να μετακινηθούν οι δείκτες αυτόματα.