ΑρχικήΟικονομία
Ψάχνεις δουλειά; Ο ΕΟΑ Λεμεσού άνοιξε 25 νέες θέσεις – Τι αφορά, η κλίμακα και πώς να υποβάλετε αίτηση

 08.04.2026 - 08:40
Σε πρόσληψη προσωπικού Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου προχωρεί ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκηση (ΕΟΑ) Λεμεσού.

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πρόσληψη εικοσιπέντε (25) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση καθηκόντων Τεχνικού Μηχανικού (Κλ. Α5(2η βαθμίδα, Α7, Α8(i)).

Τα απαιτούμενα προσόντα και κριτήρια για πρόσληψη είναι τα ακόλουθα:

1. Δίπλωμα αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών (συμπεριλαμβανομένου πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου) στην Πολιτική Μηχανική ή στην Τοπογραφική Μηχανική ή στην Αρχιτεκτονική ή στην Πολεοδομία / Χωροταξία.

2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Yποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν αίτηση για πρόσληψη την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν από την Γραμματεία του Οργανισμού ή να εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Οργανισμού, στη Λεωφόρο Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76, 3012 Λεμεσός (2ος όροφος, κτίριο πρώην ΣΑΛΑ) ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στην Τ.Θ. 50225, 3602 Λεμεσός.

Καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 και ώρα 2:30 μμ. (τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων). Επίσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και/ή δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά.

Αιτητές που θα αποστείλουν τις αιτήσεις τους ταχυδρομικώς παρακαλούνται όπως στην αριστερή άνω γωνία του φακέλου να αναγράφουν τις λέξεις “AΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΕΟΧ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΑ ΛΕΜΕΣΟΥ”.

Δείτε όλες τις πληροφορίες για τις πιο πάνω θέσεις στην ιστοσελίδα του ΕΟΑ Λεμεσού.

Η υπόθεση που συγκλονίζει τις τελευταίες ημέρες την κυπριακή κοινωνία δεν είναι απλώς ακόμη ένα σκάνδαλο. Είναι μια δοκιμασία για την ίδια τη Δημοκρατία, τους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη. Οι καταγγελίες που έφερε στο φως ο Μακάριος Δρουσιώτης, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη, αποκαλύπτουν ένα εκρηκτικό μείγμα διαφθοράς, φόβου και θεσμικών κενών που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

