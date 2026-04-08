Fetisov Journalism Awards Τα σημαντικότερα βραβεία δημοσιογραφίας φέτος στην Κύπρο στις 22 Απριλίου 2026

Τα φετινά βραβεία καταγράφουν ρεκόρ συμμετοχών και η κριτική επιτροπή επέλεξε ήδη τους νικητές που θα μοιραστούν το μεγαλύτερο βραβείο δημοσιογραφίας ανά το παγκόσμιο. Βεβαίως, τα ονόματα των νικητών παραμένουν μυστικά και θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 22 Απριλίου στο Parklane Resort and Spa στις 18:30, παρουσία κρατικών αξιωματούχων, σημαντικών στελεχών κυπριακών μέσων ενημέρωσης, διακεκριμένων εκδοτών, δημοσιογράφων από όλο τον κόσμο και άλλων εκλεκτών προσκεκλημένων.

Η κριτική επιτροπή επέλεξε φέτος 12 νικητές για βραβεία σε 4 κατηγορίες:

Ερευνητική Δημοσιογραφία, Δημοσιογραφία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοσιογραφία για την Ειρήνη και Αριστεία στην Περιβαλλοντική δημοσιογραφία.

Φέτος, υποβλήθηκαν περί τις 500 υποψηφιότητες από 80 χώρες. Οι νικητές μοιράζονται χρηματικό έπαθλο πέραν των 560 χιλιάδων ευρώ.

Της τελετής θα προηγηθεί συνάντηση διεθνούς επιπέδου, με τη συμμετοχή διακεκριμένων δημοσιογράφων, στελεχών της FJA και άλλων ηγετών της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας δημοσιογραφίας, οι οποίοι θα συζητήσουν για τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα της ενημέρωσης. Η συζήτηση αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο που η δημοσιογραφία και η ενημέρωση ειδικότερα δοκιμάζονται από σημαντικές αλλαγές. Μια περίοδος συγκρούσεων και αναταραχών σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, δεν υπήρξαν ποτέ μεγαλύτερες και πιο απαιτητικές.

«Σπάνια έχει υπάρξει τόσο δύσκολη περίοδος για την αναφορά της αλήθειας», δήλωσε ο Aidan White, Γενικός Διευθυντής της FJA, «αλλά οι νικητές μας δείχνουν ότι η δημοσιογραφία αμφισβητεί σθεναρά την προπαγάνδα, τη ρητορική μίσους και την κοινωνική αδικία με λαμπρά παραδείγματα δημοσιογραφικής κάλυψης, λέγοντας την αλήθεια στην εξουσία και αφηγούμενοι ιστορίες που το κοινό πρέπει να γνωρίζει. Αυτή ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλους όσους ασχολούνται με τον τομέα των ειδήσεων. Περιφερειακοί πόλεμοι, αριθμοί-ρεκόρ στοχευμένων δολοφονιών δημοσιογράφων και απειλές κατά των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης είναι παντού. Ωστόσο, οι δημοσιογράφοι αντιστέκονται με θάρρος. Με το να αφηγούνται τις ιστορίες τους, να καλούν την εξουσία να λογοδοτήσει και να αποκαλύπτουν την αδικία, αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους όσους αγωνίζονται για έναν καλύτερο κόσμο. Στην Κύπρο θα αποτίσουμε φόρο τιμής στους καλύτερους του κόσμου. Είναι μια στιγμή εορτασμού της δημοσιογραφίας και της συμβολής της στην υποστήριξη της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας σε όλο τον κόσμο» δήλωσε ο White.