ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οδηγοί…ετοιμαστείτε: Μετά το Πάσχα νέα οδικά έργα θα μας ταλαιπωρήσουν στον δρόμο – Δείτε πώς να αποφύγετε την κίνηση

 09.04.2026 - 18:10
Επηρεασμένη αναμένεται να είναι η κυκλοφορία σε Λευκωσία και Λάρνακα μετά το Πάσχα, λόγω προγραμματισμένων εργασιών που θα επιφέρουν προσωρινές ρυθμίσεις, όπως μονοδρομήσεις, κλείσιμο εξόδων και διοχέτευση της τροχαίας κίνησης σε εναλλακτικές διαδρομές.

Δείτε αναλυτικά

1. Εργασίες αφαίρεσης και επανεπίστρωσης οδοστρώματος στον Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας (Α2)

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λευκωσίας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι θα διεξάγονται εργασίες στον Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας (Α2) ως ακολούθως:

Την Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026, από τις 20:00 μέχρι τις 05:00 το πρωί της επόμενης μέρας, θα διεξάγονται οι εργασίες αφαίρεσης και επανεπίστρωσης οδοστρώματος στον Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας, στο ύψος της εξόδου των Λυμπιών με κατεύθυνση προς τη Λευκωσία.

Η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα του δρόμου. Επίσης, η είσοδος από τον αυτοκινητόδρομο από Λάρνακα προς Λύμπια θα είναι κλειστή και οι οδηγοί προτρέπονται να χρησιμοποιήσουν την επόμενη έξοδο Πέρα Χωρίου Νήσου/Αγία Βαρβάρα, με κατεύθυνση προς τα Λύμπια. Η έξοδος των Λυμπιών, με κατεύθυνση προς τον αυτοκινητόδρομο προς Λευκωσία θα παραμείνει ανοιχτή.

Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα υπάρχει κατάλληλη προσωρινή σήμανση για την ομαλή διοχέτευση της τροχαίας κίνησης

2. Εργασίες κατασκευής νέων διαβάσεων πεζών, κατασκευής πεζοδρομίου και χώρων πρασίνου στην οδό Δήμητρας, στη Λάρνακα

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του Έργου «Έργα Προτεραιότητας Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λάρνακας – Υλοποίηση Λεωφορειολωρίδων και Ποδηλατοδρόμων», την περίοδο 14 Απριλίου-22 Μάϊου 2026, θα εκτελούνται εργασίες κατασκευής νέων διαβάσεων πεζών, κατασκευής πεζοδρομίου και χώρων πρασίνου στην οδό Δήμητρας, στη Λάρνακα.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε τμήμα μήκους περίπου 330 μέτρων και λόγω εκτέλεσης των εργασιών η οδός Δήμητρας μονοδρομείται, με κατεύθυνση από τον κυκλικό κόμβο παρά τα γήπεδα αντισφαίρισης προς τη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, και η οδός Απόλλωνος μονοδρομείται από τη συμβολή της με την οδό Κίκας και Φρόσω Σουντιά, με κατεύθυνση προς την οδό Δήμητρας.

Η τροχαία κίνηση από την Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου προς την οδό Δήμητρας θα διοχετεύεται μέσω της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Κυπριανού ή της οδού Κωστή Παλαμά προς την οδό Κιλκίς με τη χρήση κατάλληλης οδικής σήμανσης.

3. Εργασίες περιοδικής συντήρησης του οδοστρώματος στην έξοδο προς Κλαυδιά

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026, από τις 07:00 μέχρι τις 15:00, θα εκτελούνται εργασίες περιοδικής συντήρησης του οδοστρώματος στην έξοδο προς Κλαυδιά, που βρίσκεται στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Κοφίνου, με κατεύθυνση την Κοφίνου.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η έξοδος προς Κλαυδιά θα κλείσει και η τροχαία κίνηση προς Κλαυδιά θα διοχετεύεται μέσω της επόμενης εξόδου προς Αλεθρικό και του παλαιού δρόμου Λάρνακας-Κοφίνου.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

Προσοχή: Νέα υπόθεση απάτης – Έτσι κατάφεραν να αποσπάσουν 93 χιλιάδες ευρώ από εταιρεία

Σύγκρουση δύο οχημάτων σε κεντρικό δρόμο της Λευκωσίας – Ένα πρόσωπο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο - Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο σημείο - Δείτε φωτογραφίες

Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με Αούν - Καταβλήθηκαν 300.000 ευρώ από την ΚΔ στον Λίβανο ως ανθρωπιστική αρωγή

Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με Αούν - Καταβλήθηκαν 300.000 ευρώ από την ΚΔ στον Λίβανο ως ανθρωπιστική αρωγή

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Λιβάνου κ. Ζοζέφ Αούν, κατά τη διάρκεια της οποίας εξέφρασε την ύψιστη ανησυχία του για τις αδιάκριτες ισραηλινές επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στον Λίβανο, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλο αριθμό θυμάτων.

