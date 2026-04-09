Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση για το λιμάνι και τη μαρίνα Λάρνακας - Αναμονή για την εξειδικευμένη μελέτη

Η ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας αποτελεί έργο τόσο εθνικής όσο και τοπικής σημασίας. Ακριβώς επειδή το αντιμετωπίζει ως τέτοιο, το Υπουργείο έχει επιλέξει να το προσεγγίσει με τη σοβαρότητα που του αρμόζει: με βάση μελέτες, εκθέσεις εμπειρογνωμόνων και σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων.

Συγκεκριμένα, έχει ανατεθεί εξειδικευμένη μελέτη που θα καθορίσει, μεταξύ άλλων, με τεχνική επάρκεια πόσος και ποιος χερσαίος χώρος μπορεί να διατεθεί για αστικές χρήσεις, χωρίς να θίγεται η λειτουργική αποδοτικότητα του λιμανιού. Η μελέτη των εμπειρογνωμόνων, που αναμένεται τέλη Απριλίου 2026, είναι η αναγκαία βάση πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί οποιαδήποτε πολιτική απόφαση, ώστε να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος.

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η λήψη πολιτικής απόφασης για το μέλλον της ανάπτυξης ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Η Αρχή Λιμένων Κύπρου ασκεί τις λειτουργικές και διαχειριστικές αρμοδιότητές της υπό την εποπτεία και την πολιτική κατεύθυνση του Υπουργείου. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο είχε παράσχει σαφείς οδηγίες στην Αρχή Λιμένων Κύπρου ώστε να μην προχωρήσει καμία μελέτη ή διαδικασία εκ παραλλήλου, εν αναμονή των πολιτικών αποφάσεων.

Κάθε παρέκκλιση από αυτή την αρχή δημιουργεί σύγχυση, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και αντικρουόμενες εντυπώσεις στο κοινό.

Το Υπουργείο έχει εκφράσει με σαφήνεια την ετοιμότητά του να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Δήμου Λάρνακας, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη των εμπειρογνωμόνων.

Για να καταστεί εφικτός ένας τέτοιος διάλογος, απαιτείται κάθε πλευρά να έχει θέσει επισήμως και γραπτώς τις θέσεις της στο Υπουργείο. Αυτή δεν είναι απλώς τυπική απαίτηση, αλλά η ελάχιστη προϋπόθεση για να υπάρξει σοβαρή, αποτελεσματική και τεκμηριωμένη συζήτηση. Ο ανεπίσημος και παράπλευρος τρόπος διαβούλευσης δημιουργεί μόνο παρεξηγήσεις.

Το Υπουργείο παραμένει ανοιχτό σε αυτή τη διαδικασία και αναμένει τη συμμετοχή όλων των τοπικών φορέων με τον θεσμικά ορθό τρόπο, χωρίς να υποκύψει σε πιέσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε βεβιασμένες αποφάσεις εις βάρος της ποιότητας του έργου και των συμφερόντων των πολιτών. Η Λάρνακα αξίζει μια ανάπτυξη που θα αντέξει στον χρόνο, και όχι λύσεις που θα γεννούν νέα προβλήματα στο μέλλον.

Ο δρόμος προς αυτή την κατεύθυνση είναι σαφής και αμετάβλητος: ολοκλήρωση της μελέτης εμπειρογνωμόνων, ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία για τις χρήσεις που θα επιτραπούν, και στη συνέχει λήψη τεκμηριωμένων πολιτικών αποφάσεων. Αυτή η σειρά είναι η μόνη που εγγυάται ολοκλήρωση, σταθερότητα και αποφυγή πισωγυρίσματος.