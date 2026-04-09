Διοικητική έρευνα στην Πυροσβεστική για υποψήφια Βουλεύτρια - Δόθηκαν οδηγίες και από υπ. Δικαιοσύνης - «Οφείλουν να λειτουργούν με απόλυτη θεσμική ουδετερότητα»

Διοικητική έρευνα διέταξε ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας «Χαραυγή» τη Μεγάλη Πέμπτη, το οποίο κάνει λόγο για προεκλογική παρέμβαση εντός της Υπηρεσίας από την υποψήφια βουλευτή του ΕΛΑΜ, Λίζα Κεμιτζή.

«Μετά από επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έγιναν σχετικές συστάσεις σε όλα τα μέλη της Πυροσβεστικής υπηρεσίας που είναι υποψήφιοι για τις βουλευτικές εκλογές του 2026», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Χαραυγής», η Λίζα Κεμιτζή, η οποία διετέλεσε Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής στο παρελθόν, φέρεται να πραγματοποίησε προεκλογική ομιλία σε νεοσύλλεκτους πυροσβέστες, στη Σχολή Πυροσβεστικής στο Καϊμακλί, στη Λευκωσία.

Οδηγίες και από το υπουργείο Δικαιοσύνης

Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα που αφορούν επισκέψεις προεκλογικού χαρακτήρα σε υπηρεσιακούς χώρους, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως επισημαίνει ότι έχει έγκαιρα διαβιβάσει προς τις ηγεσίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας και του Τμήματος Φυλακών ρητή οδηγία ότι δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε προεκλογική δραστηριότητα εντός υπηρεσιακών χώρων.

Τα Σώματα Ασφαλείας οφείλουν να λειτουργούν με απόλυτη θεσμική ουδετερότητα, σοβαρότητα και επαγγελματισμό. Οποιαδήποτε απόκλιση από τα πιο πάνω, εφόσον διαπιστωθεί, θα τυγχάνει της δέουσας διερεύνησης και διοικητικής εξέτασης, όπως ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση συγκεκριμένου περιστατικού που διαπιστώθηκε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καιρός: Θα ψήσουμε το αρνάκι στην αυλή; Στο μενού μεμονωμένες βροχές και ισχυροί άνεμοι – Ίσως βάλουμε και κοντομάνικα
Πένθος σε κοινότητα της Λευκωσίας - Αναβάλλονται οι πασχαλινές εκδηλώσεις
Γνωστή Ελληνίδα συγκινεί για την αποβολή που είχε – «Ήταν η χειρότερη στιγμή της ζωής μου»
Video: Η Άννα Βίσση ανακοίνωσε το νέο της τραγούδι χορεύοντας σε μία κουζίνα
Στην Κύπρο μέσω Ελλάδας το Άγιο Φως - Ευχαριστίες Κόμπου σε Γεραπετρίτη
Πάσχα: Τι να κάνετε αν ο σκύλος σας φοβάται τα πυροτεχνήματα το βράδυ της Ανάστασης

 

 

 

Ύποπτοι για κλοπή: Τους έκαναν τσακωτούς σε κατάστημα της Αγίας Νάπας με χρήματα και βραχιόλια - 45χρονος ανακρινόμενος επιτέθηκε σε αστυνομικούς

Η Οδύσσεια ενός εγκλωβισμένου 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Λιβάνου κ. Ζοζέφ Αούν, κατά τη διάρκεια της οποίας εξέφρασε την ύψιστη ανησυχία του για τις αδιάκριτες ισραηλινές επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στον Λίβανο, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλο αριθμό θυμάτων.

Annie Alexui: Στον Γενικό Εισαγγελέα απευθύνθηκε η ΑΑΔΙΠΑ για τις καταγγελίες κατά αστυνομικών – Αναμένεται απόφαση για ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές

Annie Alexui: Στον Γενικό Εισαγγελέα απευθύνθηκε η ΑΑΔΙΠΑ για τις καταγγελίες κατά αστυνομικών – Αναμένεται απόφαση για ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές

Προσοχή: Νέα υπόθεση απάτης – Έτσι κατάφεραν να αποσπάσουν 93 χιλιάδες ευρώ από εταιρεία

Προσοχή: Νέα υπόθεση απάτης – Έτσι κατάφεραν να αποσπάσουν 93 χιλιάδες ευρώ από εταιρεία

Σύγκρουση δύο οχημάτων σε κεντρικό δρόμο της Λευκωσίας – Ένα πρόσωπο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο - Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο σημείο - Δείτε φωτογραφίες

Σύγκρουση δύο οχημάτων σε κεντρικό δρόμο της Λευκωσίας – Ένα πρόσωπο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο - Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο σημείο - Δείτε φωτογραφίες

Η Οδύσσεια ενός εγκλωβισμένου 

Η Οδύσσεια ενός εγκλωβισμένου 

Άγιο Φως: Θα ταξιδέψει αεροπορικώς με έκτακτη πτήση από την AEGEAN - Πότε αναμένεται στο νησί μας

Άγιο Φως: Θα ταξιδέψει αεροπορικώς με έκτακτη πτήση από την AEGEAN - Πότε αναμένεται στο νησί μας

LIVE: Απευθείας συνομιλίες με τη Βηρυτό για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ο Νετανιάχου - Η εκεχειρία να περιλαμβάνει και τον Λίβανο ζητά η Ρωσία

LIVE: Απευθείας συνομιλίες με τη Βηρυτό για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ο Νετανιάχου - Η εκεχειρία να περιλαμβάνει και τον Λίβανο ζητά η Ρωσία

