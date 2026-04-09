Διοικητική έρευνα στην Πυροσβεστική για υποψήφια Βουλεύτρια - Δόθηκαν οδηγίες και από υπ. Δικαιοσύνης - «Οφείλουν να λειτουργούν με απόλυτη θεσμική ουδετερότητα»

«Μετά από επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έγιναν σχετικές συστάσεις σε όλα τα μέλη της Πυροσβεστικής υπηρεσίας που είναι υποψήφιοι για τις βουλευτικές εκλογές του 2026», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Χαραυγής», η Λίζα Κεμιτζή, η οποία διετέλεσε Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής στο παρελθόν, φέρεται να πραγματοποίησε προεκλογική ομιλία σε νεοσύλλεκτους πυροσβέστες, στη Σχολή Πυροσβεστικής στο Καϊμακλί, στη Λευκωσία.

Οδηγίες και από το υπουργείο Δικαιοσύνης

Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα που αφορούν επισκέψεις προεκλογικού χαρακτήρα σε υπηρεσιακούς χώρους, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως επισημαίνει ότι έχει έγκαιρα διαβιβάσει προς τις ηγεσίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας και του Τμήματος Φυλακών ρητή οδηγία ότι δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε προεκλογική δραστηριότητα εντός υπηρεσιακών χώρων.

Τα Σώματα Ασφαλείας οφείλουν να λειτουργούν με απόλυτη θεσμική ουδετερότητα, σοβαρότητα και επαγγελματισμό. Οποιαδήποτε απόκλιση από τα πιο πάνω, εφόσον διαπιστωθεί, θα τυγχάνει της δέουσας διερεύνησης και διοικητικής εξέτασης, όπως ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση συγκεκριμένου περιστατικού που διαπιστώθηκε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.