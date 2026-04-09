Σωτήρια παρέμβαση: 32χρονη λιποθύμησε και αστυνομικοί τις παρείχαν τις πρώτες βοήθειες - Μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο

ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
 09.04.2026 - 20:46
Σωτήρια ενδεχομένως ήταν η άμεση επέμβαση και πρώτες βοήθειες που παρείχαν σε γυναίκα 32 ετών, μέλη της Αστυνομίας στη Λάρνακα, σήμερα το πρωί, όταν η 32χρονη αντιμετώπισε λιποθυμικό επεισόδιο.

Συγκεκριμένα, ενώ δύο μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας κατευθύνονταν με υπηρεσιακό όχημα προς την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας λίγο μετά τις 10.30 το πρωί, αντιλήφθηκαν την 32χρονη να βρίσκεται λιπόθυμη, σε σημείο στην περιοχή της οδού Ζήνωνος.

Αμέσως την πλησίασαν και διαπίστωσαν ότι, η 32χρονη δεν είχε τις αισθήσεις της, είχε μελανό χρώμα δέρματος και σπασμούς και παρουσίαζε σοβαρά συμπτώματα λιποθυμικού επεισοδίου.

Τα μέλη της Αστυνομίας παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην 32χρονη, η οποία άρχισε να ανακτά τις αισθήσεις της. Ταυτόχρονα τα μέλη της Αστυνομίας κάλεσαν στο σημείο ασθενοφόρο, με το οποίο η 32χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Αφού έτυχε ιατρικών εξετάσεων και περίθαλψης, η 32χρονη, η οποία βρίσκεται στην Κύπρο ως επισκέπτρια, έλαβε εξιτήριο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα μέλη της Αστυνομίας τυγχάνουν συνεχούς εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών και είναι καταρτισμένοι Πρώτοι Βοηθοί, κατέχοντας σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο ανανεώνεται ανά τριετία.

Melios Zoo Park: Οριστική «ταφόπλακα» αλλά... παραμένει ανοιχτό - «Συνεχίζει κανονικά όπως συμβαίνει από το 2000» - Δείτε βίντεο

 09.04.2026 - 20:35
Θλίψη στον αθλητισμό: Έφυγε από τη ζωή ο μέχρι πρότινος ΓΔ της ΚΟΕΑΣ Αντώνης Γεωργαλλίδης έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο

 09.04.2026 - 21:05
Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με Αούν - Καταβλήθηκαν 300.000 ευρώ από την ΚΔ στον Λίβανο ως ανθρωπιστική αρωγή

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Λιβάνου κ. Ζοζέφ Αούν, κατά τη διάρκεια της οποίας εξέφρασε την ύψιστη ανησυχία του για τις αδιάκριτες ισραηλινές επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στον Λίβανο, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλο αριθμό θυμάτων.

  •  09.04.2026 - 15:25
Διοικητική έρευνα στην Πυροσβεστική για υποψήφια Βουλεύτρια - Δόθηκαν οδηγίες και από υπ. Δικαιοσύνης - «Οφείλουν να λειτουργούν με απόλυτη θεσμική ουδετερότητα»

  •  09.04.2026 - 19:05
Annie Alexui: Στον Γενικό Εισαγγελέα απευθύνθηκε η ΑΑΔΙΠΑ για τις καταγγελίες κατά αστυνομικών – Αναμένεται απόφαση για ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές

  •  09.04.2026 - 16:52
Melios Zoo Park: Οριστική «ταφόπλακα» αλλά... παραμένει ανοιχτό - «Συνεχίζει κανονικά όπως συμβαίνει από το 2000» - Δείτε βίντεο

  •  09.04.2026 - 20:35
  •  09.04.2026 - 20:46
Η Οδύσσεια ενός εγκλωβισμένου 

  •  09.04.2026 - 19:16
Μητέρα τριών παιδιών, εργαζόμενη, ένιωθε συνέχεια εξαντλημένη - Δεν είχε φανταστεί τον λόγο

  •  09.04.2026 - 19:48
LIVE: Απευθείας συνομιλίες με τη Βηρυτό για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ο Νετανιάχου - Η εκεχειρία να περιλαμβάνει και τον Λίβανο ζητά η Ρωσία

  •  09.04.2026 - 17:20

