Melios Zoo Park: Οριστική «ταφόπλακα» αλλά... παραμένει ανοιχτό - «Συνεχίζει κανονικά όπως συμβαίνει από το 2000» - Δείτε βίντεο

Όπως διευκρίνισε, θα παραμείνει κλειστή μόνο την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα.

Η δήλωσή του έρχεται σε συνέχεια της απόφασης του Δικαστηρίου, το οποίο απέρριψε την έφεσή του και επιβεβαίωσε προηγούμενες αποφάσεις για τερματισμό της λειτουργίας του ζωολογικού πάρκου στους Αγίους Τριμιθιάς.

Η υπόθεση σχετίζεται με πολεοδομικά και διοικητικά ζητήματα, όπως μη εξασφάλιση αδειών, αυθαίρετες επεκτάσεις και αποκλίσεις από εγκεκριμένα σχέδια. Παράλληλα, καταγράφηκαν παραβάσεις που αφορούν την ασφάλεια, τη διαχείριση των ζώων και βασικές υποδομές, ενώ από το 2017 δεν είχε ανανεωθεί η άδεια λειτουργίας λόγω μη συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία.

Το Ανώτατο έκρινε ότι οι λόγοι της έφεσης δεν ευσταθούν και επικύρωσε τις αποφάσεις της διοίκησης, επιδικάζοντας παράλληλα έξοδα ύψους 4.000 ευρώ υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η ανακοινώση των Οικολόγων

Η σημερινή απόφαση του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, με την οποία απορρίπτεται η έφεση του ιδιοκτήτη του Melios Zoo Park και επικυρώνεται η πρωτόδικη απόφαση, επιβεβαιώνει οριστικά το κλείσιμο του συγκεκριμένου ζωολογικού κήπου. Η υπόθεση αφορά σοβαρές παραβάσεις που σχετίζονται με την αδειοδότηση, την ασφάλεια και τη λειτουργία του χώρου, καθώς και τη μη ανανέωση της άδειας λειτουργίας του.

Για το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου, η εξέλιξη αυτή συνιστά δικαίωση μιας σταθερής, διαχρονικής και τεκμηριωμένης θέσης αρχής. Εδώ και χρόνια, τα δύο κόμματα ανέδειξαν με συνέπεια την ανάγκη τερματισμού της λειτουργίας του Melios Zoo Park, επισημαίνοντας τόσο ζητήματα νομιμότητας όσο και σοβαρές ανησυχίες για την προστασία και την ευημερία των ζώων.

Οι θέσεις αυτές καταγράφηκαν επανειλημμένα μέσα από δημόσιες παρεμβάσεις και ανακοινώσεις, στις οποίες υπογραμμιζόταν ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν μπορούσε να παραμένει σε εκκρεμότητα επ’ αόριστον, ούτε να συνεχίζεται η ανοχή απέναντι σε μια προβληματική κατάσταση.

Η σημερινή δικαστική κατάληξη επιβεβαιώνει ότι δεν επρόκειτο για υπερβολική ή συγκυριακή πολιτική τοποθέτηση, αλλά για μια επίμονη και τεκμηριωμένη διεκδίκηση υπέρ της εφαρμογής του νόμου, της διασφάλισης της δημόσιας ασφάλειας και της ουσιαστικής προστασίας των ζώων. Παράλληλα, η υπόθεση ανέδειξε με σαφήνεια τις συνέπειες που προκύπτουν όταν οι διαδικασίες καθυστερούν, όταν οι έλεγχοι δεν είναι επαρκείς και όταν η νομιμότητα δεν εφαρμόζεται έγκαιρα — με τελικό αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη έκθεση των ζώων σε συνθήκες ακατάλληλες και επιβαρυντικές.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, σε κοινή πολιτική βάση με το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου, επαναλαμβάνει ότι ο σεβασμός προς τα ζώα δεν μπορεί να είναι επιλεκτικός ή περιστασιακός. Η προστασία της ζωής, η ευημερία των ζώων, η αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας και η έγκαιρη παρέμβαση των αρμόδιων αρχών αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές μιας σύγχρονης και ευνομούμενης πολιτείας.

Την ίδια ώρα, η εξέλιξη αυτή δεν σηματοδοτεί μόνο το τέλος μιας μακράς δικαστικής διαδικασίας, αλλά και μια σαφή υπενθύμιση των ευθυνών της Πολιτείας. Απαιτείται ουσιαστικός και συνεχής έλεγχος, συνέπεια στην εφαρμογή της νομοθεσίας και μηδενική ανοχή απέναντι σε πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο την ευημερία των ζώων. Παράλληλα, είναι αναγκαία η πλήρης διασφάλιση ότι η διαχείριση των ζώων που επηρεάζονται από την υπόθεση θα γίνει με τρόπο υπεύθυνο, ασφαλή και σύμφωνο με τις αρχές της ευζωίας.

Η υπόθεση του Melios Zoo Park αποτέλεσε για χρόνια ένα ανοιχτό τραύμα για όσους υπερασπίζονται τα δικαιώματα των ζώων. Η σημερινή απόφαση στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: οι παρανομίες, οι παραβιάσεις των όρων λειτουργίας και η υποβάθμιση της ευημερίας των ζώων δεν μπορούν πλέον να γίνονται ανεκτές.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου συνεχίζουν με συνέπεια να προωθούν μια πολιτική που θέτει στο επίκεντρο τον σεβασμό προς κάθε μορφή ζωής, την περιβαλλοντική ευθύνη, τα δικαιώματα των ζώων και την ανάγκη για ένα κράτος που εφαρμόζει τον νόμο χωρίς καθυστερήσεις, εκπτώσεις και ανοχές.

Τέλος, τα δύο κόμματα θέτουν ένα κρίσιμο ερώτημα και ζητούν άμεση και τεκμηριωμένη απάντηση από την Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος: ποια θα είναι η τύχη των ζώων που παραμένουν στον χώρο μετά το κλείσιμο του ζωολογικού κήπου;

Η απάντηση στο ζήτημα αυτό αποτελεί την πιο ουσιαστική πτυχή της επόμενης ημέρας. Τα δύο κόμματα δηλώνουν έτοιμα να συνδράμουν ενεργά, τόσο στη σωστή διαχείριση όσο και —εφόσον απαιτηθεί— στη μεταφορά των ζώων εντός ή εκτός Κύπρου, με γνώμονα την ασφάλεια, την ευημερία και την αποφυγή οποιασδήποτε περαιτέρω ταλαιπωρίας ή κακοποίησης.

Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου

Μετά την πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου για απόρριψη των εφέσεων του ιδιοκτήτη του Melios Zoo Park και την οριστική παύση λειτουργίας του, εύλογα προκύπτει έντονη ανησυχία στην κοινωνία σχετικά με την τύχη των ζώων που φιλοξενούνται στον χώρο.

Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου επιθυμεί να διαβεβαιώσει τους πολίτες ότι, το ζήτημα αυτό δεν είναι απρόβλεπτο. Αντίθετα, κατά το παρελθόν έχουν πραγματοποιηθεί συσκέψεις και έχει καταρτιστεί προκαταρκτικός σχεδιασμός για τη διαχείριση παρόμοιων καταστάσεων, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα:

1. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναμένεται να αναλάβουν την άμεση αξιολόγηση της κατάστασης υγείας των ζώων και την επίβλεψη κάθε διαδικασίας μετακίνησης.

2. Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας μπορεί να αναλάβει πτηνά και άλλα είδη που δύνανται να ενταχθούν σε ελεγχόμενο φυσικό περιβάλλον.

3. Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί παραγωγικά και εξημερωμένα ζώα, εξασφαλίζοντας τη μεταφορά τους σε κατάλληλες μονάδες.

4. Για τα άγρια και εξωτικά ζώα, όπως λιοντάρια και πίθηκοι, θα καταβληθούν προσπάθειες σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και εξειδικευμένα καταφύγια, ώστε να μεταφερθούν σε χώρους του εξωτερικού (σε ευρωπαϊκές χώρες ή στην Αφρική), όπου θα μπορούν να ζήσουν υπό κατάλληλες και φυσικότερες συνθήκες.



Τονίζεται ότι η πρωταρχική προτεραιότητα είναι η ασφάλεια, υγεία και ευημερία όλων των ζώων.



Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται, ώστε:



· να εφαρμοστούν άμεσα οι αναγκαίες διαδικασίες,

· να διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια,

· και να προστατευθούν ουσιαστικά τα δικαιώματα και η ευημερία των ζώων.



Καλούμε όλες τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις στην υλοποίηση του σχεδιασμού, με υπευθυνότητα και συντονισμό.



Τα ζώα δεν πρέπει και δεν θα αφεθούν στην τύχη τους.