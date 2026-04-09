ΑρχικήΚοινωνία
Άγιο Φως: Θα ταξιδέψει αεροπορικώς με έκτακτη πτήση από την AEGEAN - Πότε αναμένεται στο νησί μας

 09.04.2026 - 16:58
Άγιο Φως: Θα ταξιδέψει αεροπορικώς με έκτακτη πτήση από την AEGEAN - Πότε αναμένεται στο νησί μας

Το Άγιο Φως θα φτάσει στην Κύπρο με ειδική πτήση της AEGEAN από τα Ιεροσόλυμα.

Το Άγιο Φως φέτος θα ταξιδέψει από τα Ιεροσόλυμα στην Κύπρο με έκτακτη ειδική πτήση της AEGEAN το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, μεταφέροντας σε κάθε γωνιά του νησιού το μήνυμα της Ανάστασης και της ελπίδας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της εταιρείας, η άφιξή του στο αεροδρόμιο «Γλαύκος Κληρίδης» της Λάρνακας από το Τελ Αβίβ αναμένεται στις 17:00 με αεροσκάφος Airbus A320, συνοδεία εκπροσώπων της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο που θα μεριμνήσουν για την επίσημη υποδοχή και τη διανομή του στις εκκλησίες.

Με την υποστήριξη της AEGEAN, το Άγιο Φως θα ταξιδέψει σε όλη την Κύπρο, φωτίζοντας τις καρδιές των πιστών και μεταφέροντας το μήνυμα της Ανάστασης, της ελπίδας και της ενότητας και ενισχύοντας το πνεύμα της πίστης σε όλο το νησί.

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!

Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με Αούν - Καταβλήθηκαν 300.000 ευρώ από την ΚΔ στον Λίβανο ως ανθρωπιστική αρωγή

Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με Αούν - Καταβλήθηκαν 300.000 ευρώ από την ΚΔ στον Λίβανο ως ανθρωπιστική αρωγή

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Λιβάνου κ. Ζοζέφ Αούν, κατά τη διάρκεια της οποίας εξέφρασε την ύψιστη ανησυχία του για τις αδιάκριτες ισραηλινές επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στον Λίβανο, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλο αριθμό θυμάτων.

Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με Αούν - Καταβλήθηκαν 300.000 ευρώ από την ΚΔ στον Λίβανο ως ανθρωπιστική αρωγή

Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με Αούν - Καταβλήθηκαν 300.000 ευρώ από την ΚΔ στον Λίβανο ως ανθρωπιστική αρωγή

  •  09.04.2026 - 15:25
Μ. Δαμιανός: «Η Λευκωσία έχει ολοκληρωμένη στρατηγική για την αγορά ενέργειας» - Η αναφορά του στο φυσικό αέριο

Μ. Δαμιανός: «Η Λευκωσία έχει ολοκληρωμένη στρατηγική για την αγορά ενέργειας» - Η αναφορά του στο φυσικό αέριο

  •  09.04.2026 - 11:30
Απαντήσεις μέσω Europol για τη «Σάντη» – Γιατί η Αστυνομία επιλέγει τον δρόμο της εξωτερικής έρευνας

Απαντήσεις μέσω Europol για τη «Σάντη» – Γιατί η Αστυνομία επιλέγει τον δρόμο της εξωτερικής έρευνας

  •  09.04.2026 - 13:49
Annie Alexui: Στον Γενικό Εισαγγελέα απευθύνθηκε η ΑΑΔΙΠΑ για τις καταγγελίες κατά αστυνομικών – Αναμένεται απόφαση για ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές

Annie Alexui: Στον Γενικό Εισαγγελέα απευθύνθηκε η ΑΑΔΙΠΑ για τις καταγγελίες κατά αστυνομικών – Αναμένεται απόφαση για ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές

  •  09.04.2026 - 16:52
Καιρός: Θα ψήσουμε το αρνάκι στην αυλή; Στο μενού μεμονωμένες βροχές και ισχυροί άνεμοι – Ίσως βάλουμε και κοντομάνικα

Καιρός: Θα ψήσουμε το αρνάκι στην αυλή; Στο μενού μεμονωμένες βροχές και ισχυροί άνεμοι – Ίσως βάλουμε και κοντομάνικα

  •  09.04.2026 - 16:27
Άγιο Φως: Θα ταξιδέψει αεροπορικώς με έκτακτη πτήση από την AEGEAN - Πότε αναμένεται στο νησί μας

Άγιο Φως: Θα ταξιδέψει αεροπορικώς με έκτακτη πτήση από την AEGEAN - Πότε αναμένεται στο νησί μας

  •  09.04.2026 - 16:58
Χρήσιμα tips: Πως θα καταλάβεις ότι κάποιος σε έχει μπλοκάρει στο Facebook

Χρήσιμα tips: Πως θα καταλάβεις ότι κάποιος σε έχει μπλοκάρει στο Facebook

  •  09.04.2026 - 16:26
LIVE: Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία - Προϋπόθεση η κατάπαυση πυρός στον Λίβανο λέει το Ιράν, ανοησία να την παραβιάσετε απαντούν οι ΗΠΑ

LIVE: Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία - Προϋπόθεση η κατάπαυση πυρός στον Λίβανο λέει το Ιράν, ανοησία να την παραβιάσετε απαντούν οι ΗΠΑ

  •  09.04.2026 - 12:20

