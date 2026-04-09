Χρήσιμα tips: Πως θα καταλάβεις ότι κάποιος σε έχει μπλοκάρει στο Facebook

Εδώ είναι μερικά «αποδεικτικά» που δείχνουν ότι ο άλλος σε έχει μπλοκάρει.

Δεν εμφανίζεται στη λίστα των φίλων σου.

Αν ένα πρόσωπο με το οποίο ήσουν Facebook Friend, ξαφνικά εξαφανίζεται από τη λίστα των φίλων σου, σημαίνει ότι σε έσβησε από φίλο ή σε έκανε block ή κατάργησε το προφίλ του στο Facebook. Τσέκαρε τη λίστα των φίλων σου και δες αν λείπει.

Δεν μπορείς να τον κάνεις tag στις αναρτήσεις σου.

Αν είσαι φίλος με κάποιον, κανονικά μπορείς να τον κάνεις tag στις αναρτήσεις σου. Αν δεν μπορείς σημαίνει ότι η σε έκανε unfriend ή σε μπλόκαρε. Δημιούργησε μια ανάρτηση και προσπάθησε να τον κάνεις tag. Αν δεν εμφανίζεται το όνομά του, κάτι δεν πάει καλά…

Δεν μπορείς να προσκαλέσεις αυτό το άτομο σε εκδηλώσεις ή ομάδες.

Αν δημιουργήσεις ένα event και προσκαλέσεις τους φίλους σου να το παρακολουθήσουν, θα δεις ότι είναι αδύνατο να συμπεριλάβεις αυτό το άτομο.

Δεν βλέπεις τις αναρτήσεις του στο Facebook feed σου.

Αν ξαφνικά σταματήσεις να βλέπεις τις αναρτήσεις κάποιου, ενώ μέχρι πρόσφατα πλημμύριζαν το feed σου, πάλι είναι ένα κακό σημάδι.

Δεν μπορείς να τον βρεις στην αναζήτηση χρηστών.

Κανονικά, μπορείς να βρεις οποιονδήποτε χρήστη του Facebook γράφοντας το όνομα του στη γραμμή αναζήτησης. Αν γράψεις το όνομά του και δεν εμφανιστεί τίποτα, αυτή είναι μια ισχυρή ένδειξη ότι σε έχει μπλοκάρει.

Δεν μπορείς να του στείλεις μήνυμα στο Messenger.

Αν μέχρι πρόσφατα ήσασταν φίλοι αλλά σε έχει μπλοκάρει, όταν προσπαθήσεις να του στείλεις ένα μήνυμα στο Messenger θα σου βγάλει μήνυμα λάθους ή ότι ο χρήστης δεν είναι διαθέσιμος.

ΠΗΓΗ: Itspossible.gr