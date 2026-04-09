Καιρός: Θα ψήσουμε το αρνάκι στην αυλή; Στο μενού μεμονωμένες βροχές και ισχυροί άνεμοι – Ίσως βάλουμε και κοντομάνικα

 09.04.2026 - 16:27
Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ασθενής ψηλή πίεση αναμένεται σταδιακά από την Κυριακή σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει μερικώς συννεφιασμένος και κατά τόπους συννεφιασμένος, ενώ στα δυτικά, στα βόρεια και ενδεχομένως στα ορεινά, αναμένονται τοπικές βροχές ή και καταιγίδα. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια παροδικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει γενικά λίγο ταραγμένη και παροδικά στα προσήνεμα μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα νότια παράλια, γύρω στους 16 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 12 στα βόρεια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, Μεγάλη Παρασκευή, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ τις πρωινές ώρες ενδεχομένως στα δυτικά και τα βόρεια να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Σταδιακά μετά το μεσημέρι ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, ενώ το βράδυ, νεφώσεις στα δυτικά πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σύντομα γενικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις, ιδιαίτερα στα δυτικά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη και στα προσήνεμα μέχρι ταραγμένη.

Το Μεγάλο Σάββατο, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ είναι πιθανόν να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Το πεδίο των ανέμων, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές, θα είναι ενισχυμένο.

Την Κυριακή του Πάσχα, στις πλείστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο μετά το μεσημέρι, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και τα ανατολικά. Τη Δευτέρα του Πάσχα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ μετά το μεσημέρι θα παρατηρείται τοπική συννεφιά.

Η θερμοκρασία την Κυριακή, δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας λίγο πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ωστόσο μέχρι τη Δευτέρα θα σημειώσει άνοδο, για να βρεθεί κοντά και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με Αούν - Καταβλήθηκαν 300.000 ευρώ από την ΚΔ στον Λίβανο ως ανθρωπιστική αρωγή

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Λιβάνου κ. Ζοζέφ Αούν, κατά τη διάρκεια της οποίας εξέφρασε την ύψιστη ανησυχία του για τις αδιάκριτες ισραηλινές επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στον Λίβανο, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλο αριθμό θυμάτων.

