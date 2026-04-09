Προσοχή: Νέα υπόθεση απάτης – Έτσι κατάφεραν να αποσπάσουν 93 χιλιάδες ευρώ από εταιρεία

 09.04.2026 - 17:52
Νέα υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου και απόσπασης μεγάλου χρηματικού ποσού, διερευνά η Αστυνομία στη Λευκωσία. Οι δράστες αποστέλλοντας ψευδή μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e-mail, κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό ύψους πέραν των 93 χιλιάδων ευρώ.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε σήμερα στο ΤΑΕ Λευκωσίας, από εκπρόσωπο εταιρείας στη Λευκωσία. Σύμφωνα με την καταγγελία, στις 21 Ιανουαρίου, η εταιρεία έλαβε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από συνεργάτιδα εταιρεία, στο οποίο αναφερόταν ότι, θα έπρεπε να αποπληρωθεί τιμολόγιο, που αφορά στην παροχή υπηρεσιών, με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό που αναφερόταν στο μήνυμα.

Στις 03 Μαρτίου, η εταιρεία στη Λευκωσία έλαβε νέο μήνυμα, από λογαριασμό που ομοίαζε με τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της συνεργάτιδας εταιρείας και στο οποίο αναφερόταν από πρόσωπο που παρίστανε εκπρόσωπο της συνεργάτιδας εταιρείας, ότι το τιμολόγιο θα έπρεπε να αποπληρωθεί με έμβασμα σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονταν στο νέο μήνυμα.

Η εταιρεία προχώρησε σε πληρωμή, με έμβασμα χρηματικού ποσού ύψους 93,200 ευρώ, στον τραπεζικό λογαριασμό που αναφερόταν στο νεότερο ηλεκτρονικό μήνυμα, σε τράπεζα άλλης ευρωπαϊκής χώρας. Αργότερα ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι, το ηλεκτρονικό μήνυμα ημερομηνίας 31 Μαρτίου, αποστάληκε από δράστες απάτης.

Το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.

Με αφορμή την νέα αυτή υπόθεση απάτης, η Αστυνομία συστήνει όπως, στις περιπτώσεις όπου λαμβάνονται τέτοιου είδους μηνύματα, προτού οι πολίτες προχωρήσουν στην εξόφληση τιμολογίων, να προχωρούν πάντοτε σε επαλήθευση των μηνυμάτων, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους συνεργάτες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η πληρωμή. Για την επικοινωνία αυτή, θα πρέπει να χρησιμοποιείται τηλεφωνικός αριθμός με τον οποίο οι δύο πλευρές ήρθαν ξανά σε επικοινωνία ή που αναγράφεται σε αυθεντικά μηνύματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους σε προηγούμενες τους συναλλαγές.

Οι ιδιοκτήτες ή διευθυντές εταιρειών, προτρέπονται να ενημερώνουν το προσωπικό της εταιρείας τους για τη συγκεκριμένη μορφή απάτης και να εφαρμόζουν διαδικασίες επαλήθευσης των αιτημάτων πληρωμής που λαμβάνουν.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη μορφή απάτης, αλλά και συμβουλές για το πως το κοινό μπορεί να αποφύγει την απάτη, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Αστυνομίας, στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://www.cypruspolicenews.com/archives/6038

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Λιβάνου κ. Ζοζέφ Αούν, κατά τη διάρκεια της οποίας εξέφρασε την ύψιστη ανησυχία του για τις αδιάκριτες ισραηλινές επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στον Λίβανο, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλο αριθμό θυμάτων.

