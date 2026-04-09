Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ύποπτοι για κλοπή: Τους έκαναν τσακωτούς σε κατάστημα της Αγίας Νάπας με χρήματα και βραχιόλια - 45χρονος ανακρινόμενος επιτέθηκε σε αστυνομικούς

 09.04.2026 - 18:55
Για αυτόφωρα αδικήματα συνελήφθησαν σήμερα από μέλη της Αστυνομίας, άντρας και γυναίκα ηλικίας 45 και 38 ετών, στην κατοχή των οποίων εντοπίστηκαν χρηματικά ποσά και αριθμός κοσμημάτων, η προέλευση των οποίων διερευνάται.

Τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν τους δύο υπόπτους, κατόπιν πληροφορίας για πιθανή κλοπή προϊόντων από κατάστημα στην επαρχία Αμμοχώστου.

Μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Αγίας Νάπας συγκεκριμένα, μετά από την πληροφορία για πιθανή κλοπή, μετέβησαν στο κατάστημα στην περιοχή Αγίας Νάπας, όπου εντόπισαν και υπέβαλαν σε έλεγχο τους 45χρονο και 38χρονη. Σε έρευνα που ακολούθησε, τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν στην κατοχή του 45χρονου, χρηματικά ποσά 1,264 ευρώ και 500 δολαρίων, ενώ στην κατοχή της 38χρονης εντόπισαν έξι βραχιόλια.

Αφού δεν έδωσαν ικανοποιητικές εξηγήσεις για την προέλευση των χρημάτων και των βραχιολιών, οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας, με την Αστυνομία να διερευνά κατά πόσο τα ανευρεθέντα αποτελούν προϊόν κλοπής.

Ο 45χρονος συνελήφθη και για αυτόφωρα αδικήματα επίθεσης εναντίον αστυνομικού, αντίστασης κατά την νόμιμη σύλληψη, και πρόκλησης ανησυχίας σε δημόσιο μέρος, αφού ανακρινόμενος προφορικά, άρχισε να φωνάζει και επιτέθηκε εναντίον των αστυνομικών, σπρώχνοντας τους.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σύγκρουση δύο οχημάτων σε κεντρικό δρόμο της Λευκωσίας – Ένα πρόσωπο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο - Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο σημείο - Δείτε φωτογραφίες

 09.04.2026 - 18:32
Επόμενο άρθρο

Διοικητική έρευνα στην Πυροσβεστική για υποψήφια Βουλεύτρια - Δόθηκαν οδηγίες και από υπ. Δικαιοσύνης - «Οφείλουν να λειτουργούν με απόλυτη θεσμική ουδετερότητα»

 09.04.2026 - 19:05
Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με Αούν - Καταβλήθηκαν 300.000 ευρώ από την ΚΔ στον Λίβανο ως ανθρωπιστική αρωγή

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Λιβάνου κ. Ζοζέφ Αούν, κατά τη διάρκεια της οποίας εξέφρασε την ύψιστη ανησυχία του για τις αδιάκριτες ισραηλινές επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στον Λίβανο, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλο αριθμό θυμάτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα