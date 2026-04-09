Γονείς με προβλήματα εξάρτησης - Το αποτύπωμα στη ζωή των παιδιών
Γονείς με προβλήματα εξάρτησης - Το αποτύπωμα στη ζωή των παιδιών

 09.04.2026 - 15:42
Η σχέση ανάμεσα στη γονεϊκή επάρκεια και τις διαταραχές χρήσης ουσιών είναι πολύπλοκη και ευαίσθητη. Η χρήση ουσιών αποτελεί μείζονα τοξική πρόκληση που διακυβεύει τη νευροανάπτυξη του εμβρυϊκού εγκεφάλου και τη μελλοντική ψυχοσωματική υγεία όχι μόνο στη βρεφική και παιδική ηλικία αλλά και αργότερα, στην ενήλικη ζωή.

Οι γονείς με προβλήματα εξάρτησης συχνά αντιμετωπίζουν και άλλες δυσκολίες, όπως προβλήματα ψυχιατρικής συννοσηρότητας, ενδοοικογενειακής/ενδοσυντροφικής βίας και μετατραυματικής παθολογίας, ψυχικές διαταραχές, που επηρεάζουν την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στον γονεϊκό τους ρόλο.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν δυσκολίες στη νοητική, κοινωνική και σωματική τους ισορροπία και εξέλιξη.

Η πανδημία κορωνοϊού πολλαπλασίασε τις σχετικές προκλήσεις για τους γονείς που αντιμετωπίζουν εξάρτηση ή προβληματική χρήση ουσιών, καθώς δυσκόλεψε την πρόσβαση στη θεραπεία και παράλληλα επιβάρυνε τις συνθήκες ζωής, υπό το πρίσμα του απόηχου της πανδημικής βιοκοινωνικής κρίσης στην κοινωνική συνοχή, την οικονομική ομαλότητα και την εργασιακή ασφάλεια, και με δεδομένο ότι το φάσμα των εξαρτήσεων συχνά συνυφαίνεται με συνθήκες αστεγίας και ανεπαρκούς-βίαιου συντροφικού περιβάλλοντος.

Δύο σημαντικές ικανότητες για την καλή άσκηση του γονεϊκού ρόλου είναι:

η ικανότητα κατανόησης των συναισθημάτων (του εαυτού και του παιδιού)
οι εκτελεστικές λειτουργίες (όπως ο έλεγχος της συμπεριφοράς και η λήψη αποφάσεων).

Τόσο οι αναστοχαστικές λειτουργίες όσο και οι εκτελεστικές λειτουργίες εμφανίζονται προβληματικές σε ασθενείς με εξάρτηση ή προβληματική χρήση ουσιών, κάτι που επηρεάζει ιδιαίτερα τη δημιουργία ενός ασφαλούς δεσμού με το παιδί, ειδικά στις μητέρες.

Στις μητέρες, παράγοντες όπως:

η διάρκεια της εξάρτησης
η ικανότητα κατανόησης συναισθημάτων
η παρουσία διαταραχής μετατραυματικού στρες (post-Traumatic Stress Disorder, PTSD)
συνδέονται με αυξημένο γονεϊκό άγχος και χαμηλότερη αίσθηση επάρκειας.

Γονεϊκές εμπειρίες που σχετίζονται, κυρίως, με το στρες και την επάρκεια, επηρεάζουν τις συμπεριφορές των γονέων και την ανάπτυξη των παιδιών. Περισσότερα συμπτώματα PTSD, για παράδειγμα, συνδέονται με χαμηλότερα επίπεδα αίσθησης γονεϊκής επάρκειας.

Καθώς καλούμαστε να αναμετρηθούμε, με πολλαπλές απειλές βιολογικής και κοινωνικής τοξικότητας, σε ότι αφορά στη σχέση ουσιοεξάρτησης και γονεϊκής επάρκειας, είναι απαραίτητες εξατομικευμένες και στοχευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις για αυτήν την πολλαπλά ευαίσθητη ομάδα γονέων.

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr

Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με Αούν - Καταβλήθηκαν 300.000 ευρώ από την ΚΔ στον Λίβανο ως ανθρωπιστική αρωγή

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Λιβάνου κ. Ζοζέφ Αούν, κατά τη διάρκεια της οποίας εξέφρασε την ύψιστη ανησυχία του για τις αδιάκριτες ισραηλινές επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στον Λίβανο, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλο αριθμό θυμάτων.

Μ. Δαμιανός: «Η Λευκωσία έχει ολοκληρωμένη στρατηγική για την αγορά ενέργειας» - Η αναφορά του στο φυσικό αέριο

Απαντήσεις μέσω Europol για τη «Σάντη» – Γιατί η Αστυνομία επιλέγει τον δρόμο της εξωτερικής έρευνας

Annie Alexui: Στον Γενικό Εισαγγελέα απευθύνθηκε η ΑΑΔΙΠΑ για τις καταγγελίες κατά αστυνομικών – Αναμένεται απόφαση για ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές

Καιρός: Θα ψήσουμε το αρνάκι στην αυλή; Στο μενού μεμονωμένες βροχές και ισχυροί άνεμοι – Ίσως βάλουμε και κοντομάνικα

Άγιο Φως: Θα ταξιδέψει αεροπορικώς με έκτακτη πτήση από την AEGEAN - Πότε αναμένεται στο νησί μας

Χρήσιμα tips: Πως θα καταλάβεις ότι κάποιος σε έχει μπλοκάρει στο Facebook

LIVE: Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία - Προϋπόθεση η κατάπαυση πυρός στον Λίβανο λέει το Ιράν, ανοησία να την παραβιάσετε απαντούν οι ΗΠΑ

