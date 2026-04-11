Έντονη η δράση της Αστυνομίας: Σύλληψη προσώπων για μεταφορά εκρηκτικών υλών και 82 καταγγελίες για παραβάσεις τροχαίας

 11.04.2026 - 07:08
Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, συνελήφθησαν δύο πρόσωπα για αδικήματα που αφορούσαν την παράνομη κατοχή και μεταφορά εκρηκτικών υλών.  

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 242 οχήματα και ελέγχθηκαν 351 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 28 έλεγχοι υποστατικών, κατά τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες αναφορικά με τους όρους άδειας λειτουργίας τους.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 82 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 19 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 59 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους 5 οδηγοί εντοπίστηκαν να θετικοί, ενώ 6 πρόσωπα εντοπίστηκαν θετικά σε προκαταρτικό έλεγχο ναρκοτέστ. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν έξι οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/ την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

 

