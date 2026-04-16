Αμερικανοί αξιωματούχοι βλέπουν σύντομα δεύτερο γύρο συνομιλιών με το Ιράν

Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το μέσο, η επικοινωνία μεταξύ των διαπραγματευτών των δύο χωρών συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου συνομιλιών, κυρίως μέσω έμμεσων διαύλων αλλά και μέσω απευθείας επαφών.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να φέρει τις δύο πλευρές πολύ κοντά σε μια συνολική συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ώστε αυτή να οριστικοποιηθεί σε δεύτερη συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο.

Οι ίδιοι αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι οι τεχνικές συνομιλίες για τη ρύθμιση των λεπτομερειών και της εφαρμογής της συμφωνίας ενδέχεται να απαιτήσουν περισσότερο χρόνο και πιθανόν να καταστήσουν αναγκαία παράταση της αρχικής εκεχειρίας, ωστόσο η παράταση της διάρκειας της ανακωχής δεν αποτελεί επί του παρόντος κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Ο Αντιπρόεδρος Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ και ο Κούσνερ εξακολουθούν να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, χωρίς ωστόσο να είναι βέβαιο ότι και οι τρεις θα εκπροσωπήσουν τις ΗΠΑ στον δεύτερο γύρο συνομιλιών.