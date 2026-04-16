Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΑμερικανοί αξιωματούχοι βλέπουν σύντομα δεύτερο γύρο συνομιλιών με το Ιράν
ΔΙΕΘΝΗ

Αμερικανοί αξιωματούχοι βλέπουν σύντομα δεύτερο γύρο συνομιλιών με το Ιράν

 16.04.2026 - 07:00
Αμερικανοί αξιωματούχοι βλέπουν σύντομα δεύτερο γύρο συνομιλιών με το Ιράν

Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης που γνωρίζουν τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Iράν εμφανίζονται αισιόδοξοι -μιλώντας στο ABC News- ότι σύντομα θα οργανωθεί νέα συνάντηση με φυσική παρουσία μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί πριν από τη λήξη της εκεχειρίας την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το μέσο, η επικοινωνία μεταξύ των διαπραγματευτών των δύο χωρών συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου συνομιλιών, κυρίως μέσω έμμεσων διαύλων αλλά και μέσω απευθείας επαφών.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να φέρει τις δύο πλευρές πολύ κοντά σε μια συνολική συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ώστε αυτή να οριστικοποιηθεί σε δεύτερη συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο.

Οι ίδιοι αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι οι τεχνικές συνομιλίες για τη ρύθμιση των λεπτομερειών και της εφαρμογής της συμφωνίας ενδέχεται να απαιτήσουν περισσότερο χρόνο και πιθανόν να καταστήσουν αναγκαία παράταση της αρχικής εκεχειρίας, ωστόσο η παράταση της διάρκειας της ανακωχής δεν αποτελεί επί του παρόντος κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Ο Αντιπρόεδρος Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ και ο Κούσνερ εξακολουθούν να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, χωρίς ωστόσο να είναι βέβαιο ότι και οι τρεις θα εκπροσωπήσουν τις ΗΠΑ στον δεύτερο γύρο συνομιλιών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα