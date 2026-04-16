ΕΛΛΑΔΑ

 16.04.2026 - 08:12
Πού βρίσκεται το μωβ σοκάκι της Ελλάδας που έχει μαγέψει τους επισκέπτες

Ένα εντυπωσιακό βίντεο στο TikTok φέρνει στο προσκήνιο ένα από τα πιο όμορφα και ξεχωριστά μέρη της Ελλάδας, ένα σοκάκι στον Μόλυβο της Λέσβου που μοιάζει να έχει «βαφτεί» μωβ από τη φύση.

Στα πλάνα, το λιθόστρωτο δρομάκι περνά κάτω από μια εντυπωσιακή πέργκολα από ανθισμένες βουκαμβίλιες και αναρριχώμενα φυτά, τα οποία δημιουργούν ένα πυκνό φυσικό «σκέπαστρο» σε αποχρώσεις του μωβ. Τα κλαδιά απλώνονται πάνω από το στενό, σχηματίζοντας ένα σχεδόν παραμυθένιο τοπίο, που θυμίζει σκηνικό από άλλη εποχή.

Το συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται στον παραδοσιακό οικισμό του Μόλυβου, γνωστό για την αρχιτεκτονική του με τα πέτρινα σπίτια, τα στενά καλντερίμια και την αμφιθεατρική του διάταξη. Το σοκάκι, που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές στα social media, ξεχωρίζει για την αισθητική του και την αίσθηση ηρεμίας που αποπνέει.

Δείτε το βίντεο:

@marilenaki_23 #fyp #easter #fy #spring ♬ πρωτότυπος ήχος - 🎶_𝙂𝙧𝙚𝙚𝙠 𝙈𝙪𝙨𝙞𝙘_🎶

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καιρός: Σκαρφαλώνει στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία – Μας κρατάει συντροφιά η σκόνη μέχρι να έρθουν οι βροχές
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Απριλίου - Το όνομα που δεν ξέραμε ότι υπήρχε
Επίθεση σε αστυνομικό - Μεθυσμένος νεαρός απείλησε με σπασμένο μπουκάλι μέλη της Δύναμης - Αυτοτραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Θύμα ληστείας ντελιβεράς - Κουκουλοφόροι ανέκοψαν την πορεία του με μοτοσικλέτα και του άρπαξαν το πορτοφόλι
Reset μετά το Πάσχα: Διατροφή, συνήθειες και μικρά μυστικά για καλύτερο σώμα – Διατροφολόγος στο «Τ»
Επιτρέπονται τελικά οι προεκλογικές επισκέψεις στα σχολεία; Ξεκαθαρίζει το ΥΠΑΝ

 

 

 

Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Βενιζέλου – Δείτε φωτογραφία του

Απίστευτη κακοποίηση: Έκανε τατουάζ 250 φορές το όνομά του στο κορμί της κοπέλας του

ΠτΔ: Καθορίζεται ελάχιστη ηλικία για λογαριασμό στα ΜΚΔ - Ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο

Η ηλικία των 15 ετών καθορίζεται ως ελάχιστο όριο για τη δημιουργία και διατήρηση λογαριασμού σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  •  16.04.2026 - 07:56
Αντωνίου: «Κάποιος λέει ψέματα» για την υπόθεση Σάντυ - Απαντήσεις και για τα πυροσβεστικά ελικόπτερα!

Αντωνίου: «Κάποιος λέει ψέματα» για την υπόθεση Σάντυ - Απαντήσεις και για τα πυροσβεστικά ελικόπτερα!

  •  16.04.2026 - 09:05
Κυπριακό: Νέα ένταση στην Πύλα και προσπάθεια αλλαγής δεδομένων στη νεκρή ζώνη

Κυπριακό: Νέα ένταση στην Πύλα και προσπάθεια αλλαγής δεδομένων στη νεκρή ζώνη

  •  16.04.2026 - 06:27
Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών η υπόθεση «Σάντη» - Κλιμακώνονται οι αποκαλύψεις και οι αντιδράσεις

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών η υπόθεση «Σάντη» - Κλιμακώνονται οι αποκαλύψεις και οι αντιδράσεις

  •  16.04.2026 - 06:34
Καιρός: Σκαρφαλώνει στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία – Μας κρατάει συντροφιά η σκόνη μέχρι να έρθουν οι βροχές

Καιρός: Σκαρφαλώνει στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία – Μας κρατάει συντροφιά η σκόνη μέχρι να έρθουν οι βροχές

  •  16.04.2026 - 06:21
Θύμα ληστείας ντελιβεράς - Κουκουλοφόροι ανέκοψαν την πορεία του με μοτοσικλέτα και του άρπαξαν το πορτοφόλι

Θύμα ληστείας ντελιβεράς - Κουκουλοφόροι ανέκοψαν την πορεία του με μοτοσικλέτα και του άρπαξαν το πορτοφόλι

  •  16.04.2026 - 06:55
Reset μετά το Πάσχα: Διατροφή, συνήθειες και μικρά μυστικά για καλύτερο σώμα – Διατροφολόγος στο «Τ»

Reset μετά το Πάσχα: Διατροφή, συνήθειες και μικρά μυστικά για καλύτερο σώμα – Διατροφολόγος στο «Τ»

  •  16.04.2026 - 06:32
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Απριλίου - Το όνομα που δεν ξέραμε ότι υπήρχε

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Απριλίου - Το όνομα που δεν ξέραμε ότι υπήρχε

  •  16.04.2026 - 06:23

