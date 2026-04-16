Πού βρίσκεται το μωβ σοκάκι της Ελλάδας που έχει μαγέψει τους επισκέπτες

Στα πλάνα, το λιθόστρωτο δρομάκι περνά κάτω από μια εντυπωσιακή πέργκολα από ανθισμένες βουκαμβίλιες και αναρριχώμενα φυτά, τα οποία δημιουργούν ένα πυκνό φυσικό «σκέπαστρο» σε αποχρώσεις του μωβ. Τα κλαδιά απλώνονται πάνω από το στενό, σχηματίζοντας ένα σχεδόν παραμυθένιο τοπίο, που θυμίζει σκηνικό από άλλη εποχή.

Το συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται στον παραδοσιακό οικισμό του Μόλυβου, γνωστό για την αρχιτεκτονική του με τα πέτρινα σπίτια, τα στενά καλντερίμια και την αμφιθεατρική του διάταξη. Το σοκάκι, που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές στα social media, ξεχωρίζει για την αισθητική του και την αίσθηση ηρεμίας που αποπνέει.

