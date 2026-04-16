Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΑπίστευτη κακοποίηση: Έκανε τατουάζ 250 φορές το όνομά του στο κορμί της κοπέλας του
Απίστευτη κακοποίηση: Έκανε τατουάζ 250 φορές το όνομά του στο κορμί της κοπέλας του

 16.04.2026 - 08:11
Μια υπόθεση απίστευτης κακοποίησης στην οποία ο δράστης έκανε περισσότερες από 250 φορές τατουάζ το όνομά του στο κορμί της τότε κοπέλας του έχει γίνει θέμα συζήτησης στην Ολλανδία.

Ο Ολλανδός κακοποιητής αγόρασε online ένα φτηνό μηχάνημα για τατουάζ και με αυτό κάλυψε σχεδόν το 90% του σώματος της τότε κοπέλας του για να δείξει ότι είναι «ιδιοκτησία» του, όπως αναφέρει η οργάνωση Spijt van Tattoo που ξεκίνησε καμπάνια προκειμένου να συγκεντρωθούν 35.000 δολάρια ώστε να αφαιρεθούν τα τατουάζ.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της οργάνωσης, πολλά από τα τατουάζ ήταν σε «σημεία που νόμιζε ότι είχαν αγγιχτεί από άλλους άνδρες, όπως το στήθος και τα οπίσθιά της. Ήταν ένα σημάδι ελέγχου και κατοχής».

Έκτοτε «ένα μεγάλο μέρος των τατουάζ έχει αφαιρεθεί, ειδικά στο πρόσωπό της. Η Γιόκε ελπίζει να είναι ξανά χωρίς τατουάζ μέχρι το τέλος του έτους».

Σύμφωνα με τον επκεφαλής της οργάνωσης, ο πρώην σύντροφος της Γιόκε «άρχισε να την παρακολουθεί, να την απειλεί και να την εκφοβίζει μέχρι που την πότισε με αλκοόλ και ναρκωτικά, κάτι που τελικά την άφησε ανίκανη να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Κάθε λογικός άνθρωπος γνωρίζει ότι κάποιος δεν θα έκανε οικειοθελώς τατουάζ κοντά στο μάτι, στη μύτη ή στο αυτί».

Η κοπέλα που έπεσε θύμα αυτού του είδους της κακοποίησης, ισχυρίζεται ότι κατήγγειλε τον πρώην της στις ολλανδικές αρχές, αλλά δεν έγινε κάτι «επειδή ήταν νομικά δύσκολο να αποδειχθεί. Ο πρώην της ισχυρίστηκε ότι συναίνεσε».

Η Γιόκεε ελπίζει να είναι χωρίς τατουάζ μέχρι το τέλος του έτους ενώ τα χρήματα που θα περισσέψουν θα διατεθούν για να βοηθηθούν άλλα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Όπως λέει η ίδια «κάποιος που έχει πληγωθεί βαθιά μπορεί να αναστηθεί. Αν μπορώ να το κάνω εγώ, μπορεί και κάποιος άλλος».

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καιρός: Σκαρφαλώνει στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία – Μας κρατάει συντροφιά η σκόνη μέχρι να έρθουν οι βροχές
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Απριλίου - Το όνομα που δεν ξέραμε ότι υπήρχε
Επίθεση σε αστυνομικό - Μεθυσμένος νεαρός απείλησε με σπασμένο μπουκάλι μέλη της Δύναμης - Αυτοτραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Θύμα ληστείας ντελιβεράς - Κουκουλοφόροι ανέκοψαν την πορεία του με μοτοσικλέτα και του άρπαξαν το πορτοφόλι
Reset μετά το Πάσχα: Διατροφή, συνήθειες και μικρά μυστικά για καλύτερο σώμα – Διατροφολόγος στο «Τ»
Επιτρέπονται τελικά οι προεκλογικές επισκέψεις στα σχολεία; Ξεκαθαρίζει το ΥΠΑΝ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πού βρίσκεται το μωβ σοκάκι της Ελλάδας που έχει μαγέψει τους επισκέπτες

 16.04.2026 - 08:12
Επόμενο άρθρο

Viral η αποτυχημένη καταδίωξη ποδηλάτη από αστυνομικό: «Δώστε του σύνταξη τώρα» γράφουν για το βίντεο με τα πάνω από 10 εκατ. views

 16.04.2026 - 08:18
ΠτΔ: Καθορίζεται ελάχιστη ηλικία για λογαριασμό στα ΜΚΔ - Ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο

Η ηλικία των 15 ετών καθορίζεται ως ελάχιστο όριο για τη δημιουργία και διατήρηση λογαριασμού σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Καθορίζεται ελάχιστη ηλικία για λογαριασμό στα ΜΚΔ - Ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο

  •  16.04.2026 - 07:56
Αντωνίου: «Κάποιος λέει ψέματα» για την υπόθεση Σάντυ - Απαντήσεις και για τα πυροσβεστικά ελικόπτερα!

  •  16.04.2026 - 09:05
Κυπριακό: Νέα ένταση στην Πύλα και προσπάθεια αλλαγής δεδομένων στη νεκρή ζώνη

  •  16.04.2026 - 06:27
Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών η υπόθεση «Σάντη» - Κλιμακώνονται οι αποκαλύψεις και οι αντιδράσεις

  •  16.04.2026 - 06:34
Καιρός: Σκαρφαλώνει στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία – Μας κρατάει συντροφιά η σκόνη μέχρι να έρθουν οι βροχές

  •  16.04.2026 - 06:21
Θύμα ληστείας ντελιβεράς - Κουκουλοφόροι ανέκοψαν την πορεία του με μοτοσικλέτα και του άρπαξαν το πορτοφόλι

  •  16.04.2026 - 06:55
Reset μετά το Πάσχα: Διατροφή, συνήθειες και μικρά μυστικά για καλύτερο σώμα – Διατροφολόγος στο «Τ»

  •  16.04.2026 - 06:32
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Απριλίου - Το όνομα που δεν ξέραμε ότι υπήρχε

  •  16.04.2026 - 06:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα