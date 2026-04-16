Viral η αποτυχημένη καταδίωξη ποδηλάτη από αστυνομικό: «Δώστε του σύνταξη τώρα» γράφουν για το βίντεο με τα πάνω από 10 εκατ. views
Viral η αποτυχημένη καταδίωξη ποδηλάτη από αστυνομικό: «Δώστε του σύνταξη τώρα» γράφουν για το βίντεο με τα πάνω από 10 εκατ. views

 16.04.2026 - 08:18
Viral έχει γίνει στις ΗΠΑ η αποτυχημένη προσπάθεια ενός αστυνομικού στο Σινσινάτι να ακινητοποιήσει και να συλλάβει έναν νεαρό ποδηλάτη.

Όπως γράφει χαρακτηριστικά η New York Post για το βίντεο της καταδίωξης που έχει συγκεντρώσει πάνω από 10 εκατ. views, η καταδίωξη θυμίζει το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι.

Στο βίντεο φαίνεται αρχικά ο αστυνομικός να προσπαθεί να ακινητοποιήσει τον νεαρό ποδηλάτη κάνοντάς του κεφαλοκλείδωμα.

Ο νεαρός, όμως, αντιδρά, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος μαζί με τον αστυνομικό και να απελευθερωθεί από τη λαβή του.

 
 
 
Η... μάχη συνεχίζεται με τον νεαρό να επιχειρεί να πάρει το ποδήλατό του και τον αστυνομικό να τραβάει τη μια από τις δύο ρόδες.

Παρά, δε, το γεγονός ότι ο νεαρός έπεσε εκ νέου στο οδόστρωμα, ο αστυνομικός δεν κατάφερε ποτέ να τον πιάσει παρά το ότι χρησιμοποίησε και σπρέι πιπερίου καθώς ήταν εμφανώς πιο αργός. Τελικά ο λαχανιασμένος εγκαταλείπει την καταδίωξη με τον νεαρό να εξαφανίζεται προς άγνωστη κατεύθυνση.

«Παρακαλώ δώστε σύνταξη σε αυτόν τον καημένο τον αστυνομικό», έγραψε ένας σχολιαστής. «Ένα 10χρονο κορίτσι θα μπορούσε να ξεφύγει από αυτόν τον λεγόμενο αστυνομικό!» συνέχισε ένας δεύτερος. «Είναι και οι δύο μεθυσμένοι;» αναρωτήθηκε ένας τρίτος ενώ ακόμα παραμένει άγνωστο γιατί ξεκίνησε η καταδίωξη που έγινε viral.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καιρός: Σκαρφαλώνει στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία – Μας κρατάει συντροφιά η σκόνη μέχρι να έρθουν οι βροχές
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Απριλίου - Το όνομα που δεν ξέραμε ότι υπήρχε
Επίθεση σε αστυνομικό - Μεθυσμένος νεαρός απείλησε με σπασμένο μπουκάλι μέλη της Δύναμης - Αυτοτραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Θύμα ληστείας ντελιβεράς - Κουκουλοφόροι ανέκοψαν την πορεία του με μοτοσικλέτα και του άρπαξαν το πορτοφόλι
Reset μετά το Πάσχα: Διατροφή, συνήθειες και μικρά μυστικά για καλύτερο σώμα – Διατροφολόγος στο «Τ»
Επιτρέπονται τελικά οι προεκλογικές επισκέψεις στα σχολεία; Ξεκαθαρίζει το ΥΠΑΝ

 

 

 

ΠτΔ: Καθορίζεται ελάχιστη ηλικία για λογαριασμό στα ΜΚΔ - Ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο

ΠτΔ: Καθορίζεται ελάχιστη ηλικία για λογαριασμό στα ΜΚΔ - Ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο

Η ηλικία των 15 ετών καθορίζεται ως ελάχιστο όριο για τη δημιουργία και διατήρηση λογαριασμού σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Καθορίζεται ελάχιστη ηλικία για λογαριασμό στα ΜΚΔ - Ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο

ΠτΔ: Καθορίζεται ελάχιστη ηλικία για λογαριασμό στα ΜΚΔ - Ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο

  •  16.04.2026 - 07:56
Αντωνίου: «Κάποιος λέει ψέματα» για την υπόθεση Σάντυ - Απαντήσεις και για τα πυροσβεστικά ελικόπτερα!

Αντωνίου: «Κάποιος λέει ψέματα» για την υπόθεση Σάντυ - Απαντήσεις και για τα πυροσβεστικά ελικόπτερα!

  •  16.04.2026 - 09:05
Κυπριακό: Νέα ένταση στην Πύλα και προσπάθεια αλλαγής δεδομένων στη νεκρή ζώνη

Κυπριακό: Νέα ένταση στην Πύλα και προσπάθεια αλλαγής δεδομένων στη νεκρή ζώνη

  •  16.04.2026 - 06:27
Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών η υπόθεση «Σάντη» - Κλιμακώνονται οι αποκαλύψεις και οι αντιδράσεις

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών η υπόθεση «Σάντη» - Κλιμακώνονται οι αποκαλύψεις και οι αντιδράσεις

  •  16.04.2026 - 06:34
Καιρός: Σκαρφαλώνει στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία – Μας κρατάει συντροφιά η σκόνη μέχρι να έρθουν οι βροχές

Καιρός: Σκαρφαλώνει στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία – Μας κρατάει συντροφιά η σκόνη μέχρι να έρθουν οι βροχές

  •  16.04.2026 - 06:21
Θύμα ληστείας ντελιβεράς - Κουκουλοφόροι ανέκοψαν την πορεία του με μοτοσικλέτα και του άρπαξαν το πορτοφόλι

Θύμα ληστείας ντελιβεράς - Κουκουλοφόροι ανέκοψαν την πορεία του με μοτοσικλέτα και του άρπαξαν το πορτοφόλι

  •  16.04.2026 - 06:55
Reset μετά το Πάσχα: Διατροφή, συνήθειες και μικρά μυστικά για καλύτερο σώμα – Διατροφολόγος στο «Τ»

Reset μετά το Πάσχα: Διατροφή, συνήθειες και μικρά μυστικά για καλύτερο σώμα – Διατροφολόγος στο «Τ»

  •  16.04.2026 - 06:32
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Απριλίου - Το όνομα που δεν ξέραμε ότι υπήρχε

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Απριλίου - Το όνομα που δεν ξέραμε ότι υπήρχε

  •  16.04.2026 - 06:23

