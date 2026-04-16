iOS 26.5 Beta 2: Η Siri γίνεται Gemini — Tι αλλάζει στο iPhone σου

Η λειτουργία Suggested Places που πρωτοεμφανίστηκε στο iOS 26.5 Beta 1 διατηρείται και στη νέα έκδοση. Μόλις ο χρήστης πατά στη γραμμή αναζήτησης του Maps, το σύστημα εμφανίζει δύο προτεινόμενα μέρη — εστιατόρια και χώρους που βρίσκονται σε τάση κοντά του ή βασίζονται στις πρόσφατες αναζητήσεις του. Πατώντας σε μια πρόταση, ο χρήστης λαμβάνει αυτόματα οδηγίες για να φτάσει εκεί. Σε μελλοντική φάση, ανάμεσα σε αυτές τις προτάσεις θα συμπεριλαμβάνονται και χορηγούμενες τοποθεσίες.

Με το iOS 26.5 Beta 2, η Apple αρχίζει να προετοιμάζει τους χρήστες για τις επερχόμενες διαφημίσεις στο Maps με έναν τρόπο που δεν είχε κάνει πριν. Κατά την πρώτη εκκίνηση του Maps μετά την εγκατάσταση της beta, εμφανίζεται ένα popup που εξηγεί ρητά τη λογική των διαφημίσεων: βασίζονται στην κατά προσέγγιση τοποθεσία του χρήστη, στους όρους αναζήτησής του και σε αυτό που βλέπει εκείνη τη στιγμή στην εφαρμογή. Η Apple διευκρινίζει ότι τα δεδομένα αυτά δεν συνδέονται με τον Apple account και δεν αποστέλλονται σε εξωτερικούς διακομιστές.

Το σύστημα contextual κατανόησης που απαιτείται για να «βλέπει» το Maps τι ψάχνεις θυμίζει έντονα τη δυνατότητα Screen Awareness της Siri 2.0 — κάτι που υπονοεί ότι οι δύο τεχνολογίες ενδέχεται να μοιράζονται την ίδια υποδομή.

Siri 2.0 με Google Gemini: νέες λεπτομέρειες

Το iOS 26.5 Beta 2 έρχεται λίγες εβδομάδες πριν από το WWDC 2026 (8 Ιουνίου), όπου αναμένεται η επίσημη παρουσίαση της Siri 2.0. Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν, η νέα Siri θα τροφοδοτείται από μια προσαρμοσμένη έκδοση του Gemini Large Language Model της Google, με 1,2 τρισεκατομμύρια παραμέτρους — σημαντικά μεγαλύτερο μοντέλο από το σημερινό. Η συμφωνία εκτιμάται ότι κοστίζει στην Apple περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως.

Διορθώσεις στα μηνύματα RCS

Η Beta 2 φέρνει επίσης βελτιώσεις στη λειτουργία end-to-end κρυπτογράφησης για μηνύματα RCS, η οποία είχε εισαχθεί στο πρώτο beta με ορισμένα σφάλματα. Η Apple δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα αν η κρυπτογράφηση RCS θα συμπεριληφθεί στην τελική σταθερή έκδοση του iOS 26.5.

Πώς να εγκαταστήσεις το Beta 2

Η εγκατάσταση γίνεται μέσω Ρυθμίσεις > Γενικά > Ενημέρωση λογισμικού, εφόσον η συσκευή είναι εγγεγραμμένη στο Apple Beta Software Program.

Η αποκάλυψη για τη Siri 2.0 με το Gemini της Google είναι το πιο ουσιαστικό νέο αυτής της beta — αν επιβεβαιωθεί, σηματοδοτεί μια βαθιά αλλαγή στην τεχνολογική στρατηγική της Apple. Για τον χρήστη, το popup για τις διαφημίσεις στο Maps είναι μια ειλικρινής κίνηση διαφάνειας — αρκεί οι διαφημίσεις να μην αποδειχθούν ενοχλητικές στην καθημερινή χρήση.

Πηγή: techblog.gr