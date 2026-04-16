Το εστιατόριο που θα σε συναρπάσει αυτή την περίοδο - Ανθισμένες κερασιές, platters για sharing και νέες γεύσεις

Ο χώρος είναι πιο φωτεινός, με τα άνθη κερασιάς και τις λεπτομέρειες να δίνουν έναν πιο ζωντανό χαρακτήρα. Κάθεσαι στο τραπέζι και νιώθεις την άνοιξη να γεμίζει τον χώρο, από τα άνθη μέχρι τις γεύσεις που δοκιμάζεις.

Η ανοιξιάτικη εμπειρία του Hanami

Μόλις μπαίνουμε στο εστιατόριο, μας οδηγούν στο τραπέζι και καθόμαστε. Κοιτάζουμε γύρω και βλέπουμε πώς ο χώρος ζωντανεύει… τα τραπέζια γεμίζουν σιγά-σιγά, τα platters περνούν από χέρι σε χέρι, οι παρέες γελάνε και μοιράζονται τις πρώτες μπουκιές. Τα μεγάλα δέντρα κερασιάς, τα lanterns και οι ανοιξιάτικες λεπτομέρειες δίνουν χρώμα και ζωή στον χώρο, δημιουργώντας μια φωτεινή και χαρούμενη ατμόσφαιρα γύρω μας.

Στο τραπέζι

Σιγά σιγά, τα πιάτα αρχίζουν να έρχονται ένα ένα και μπαίνουν στη μέση. Δοκιμάζουμε λίγο από όλα, κάτι περνάει από το ένα χέρι στο άλλο και, χωρίς να το καταλάβουμε, το τραπέζι γεμίζει.

Από την αρχή, το Hot Honey + Korean BBQ Wings platter είναι από αυτά που πας κατευθείαν, ειδικά αν σου αρέσει το κοτόπουλο και οι πιο έντονες γεύσεις, έχει διαφορετικές εκδοχές, με γλυκό και πικάντικο μαζί. Ταυτόχρονα, το Tokyo Yasai platter, που είναι vegetarian, έχει gyoza, bao buns μανιταριού, bang bang cauliflower και edamame, και είναι πιο ελαφρύ, οπότε ταιριάζει εύκολα δίπλα στα υπόλοιπα.

Λίγο πιο μετά, έρχεται και το Volcano + Sashimi platter. Αν είσαι λάτρης του sushi, θα το λατρέψεις αμέσως. Συνδυάζει tempura rolls, hosomaki και sashimi τόνου και σολομού, φέρνοντας κάτι διαφορετικό στο τραπέζι.

Περισσότερο από ένα γεύμα

Όσο περνά η ώρα, ο χώρος γεμίζει περισσότερο και η ζωντάνια των τραπεζιών γίνεται πιο έντονη, με τις παρέες να γελάνε, τα πιάτα να περνάνε από χέρι σε χέρι και την κουβέντα να μην σταματά. Οι ανοιξιάτικες λεπτομέρειες του χώρου, με την εντυπωσιακή Hanami κούνια να ξεχωρίζει, ενισχύουν το σκηνικό, προσθέτοντας μια πιο playful και έντονα instagramable αίσθηση που σου μένει.

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus