Ένας μικρός ήρωας 16 μηνών μας χρειάζεται: Περπατάμε στο Παλαιχώρι για τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής

Η φύση της Παπούτσας ετοιμάζεται να υποδεχθεί μια από τις πιο συγκινητικές δράσεις της χρονιάς, καθώς την Κυριακή 26 Απριλίου, ο αθλητισμός και η αλληλεγγύη γίνονται ένα.

Με το σύνθημα «Ορειβατώ και αθλούμαι για το πιο γλυκό χαμόγελο», τα Οργανωμένα Σύνολα Παλαιχωρίου απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε όλους όσους θέλουν να συνδυάσουν την εξόρμηση στο βουνό με μια πράξη βαθιάς ανθρωπιάς.

​Ο σκοπός της εκδήλωσης συγκινεί, αφού όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση και στήριξη ενός βρέφους μόλις 16 μηνών, το οποίο δίνει τη δική του γενναία μάχη με τη λευχαιμία. Είναι μια ευκαιρία να αποδείξουμε έμπρακτα ότι στα δύσκολα κανένας δεν είναι μόνος και ότι η συλλογική προσπάθεια μπορεί να αποτελέσει φάρο ελπίδας για μια οικογένεια που δοκιμάζεται σκληρά.

​Το ραντεβού έχει οριστεί στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιχωρίου, στις 10:00 π.μ. και αναχώρηση για τα μονοπάτια της φύσης στις 10:30 π.μ. Η συμμετοχή έχει οριστεί στο συμβολικό ποσό των €5, ενώ για τα παιδιά κάτω των 12 ετών η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενθαρρύνοντας έτσι την παρουσία ολόκληρης της οικογένειας σε αυτή τη γιορτή προσφοράς.

​Η εκδήλωση όμως δεν περιορίζεται μόνο στην πεζοπορία. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πραγματοποιείται δειγματοληψία για το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους εθελοντές να εγγραφούν ως δότες μυελού των οστών. Μια απλή και ανώδυνη διαδικασία που, όπως όλοι γνωρίζουμε, μπορεί να χαρίσει ζωή σε συνανθρώπους μας που την έχουν ανάγκη.

​Μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής, η δράση θα συνεχιστεί στον χώρο του σχολείου με μια όμορφη εκδήλωση, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν και να γίνουν μια μεγάλη αγκαλιά για τον μικρό μαχητή.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 99510897.

Η ηλικία των 15 ετών καθορίζεται ως ελάχιστο όριο για τη δημιουργία και διατήρηση λογαριασμού σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

