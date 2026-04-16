Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο οι υποθέσεις «Σάντυ» και «Videogate», οι επικίνδυνες οικοδομές και η νέα ένταση στην Πύλα

Η «Αλήθεια» υπό τον τίτλο «Εξαφανισμένο το κινητό της Σάντη» γράφει στο κύριο της θέμα ότι το κινητό που θεωρείται σημαντικό τεκμήριο δεν έχει εντοπιστεί και ότι ο δικανικός έλεγχος καταγράφει αναντιστοιχία στους χρόνους εφαρμογών και μηνυμάτων. Σε άλλο θέμα γράφει ότι 624 είναι οι επικίνδυνες οικοδομές σε Λευκωσία, Πάφο, και Λεμεσό και αναφέρει ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν πραγματοποιηθεί εκκενώσεις οικοδομών παρά τις σχετικές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί. Αλλού αναφέρει ότι εξελίχθηκε σε πολιτική η αντιπαράθεση για την Πύλα και αναφέρεται στις δηλώσεις Λετυμπιώτη και Έρχιουρμαν.

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα κάτω από τον τίτλο «Παρέδωσε λάθος συσκευή η ‘Σάντη’» γράφει ότι η αστυνομία αναζητεί την τηλεφωνική συσκευή που χρησιμοποιούσε κατά την περίοδο της φερόμενης ανταλλαγής μηνυμάτων με τον δικαστή. Αλλού αναφέρεται στην ένταση στη νεκρή ζώνη σημειώνοντας ότι έχει κινητοποιηθεί η ΟΥΝΦΙΚΥΠ η οποία διαψεύδει τα περί σύγκρουσης ανδρών της με Τούρκους στρατιώτες. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι προωθείται μητρώο για καταγραφή και δημοσιοποίηση επικίνδυνων οικοδομών.

Ο «Φιλελεύθερος» τιτλοφορεί το κύριο του θέμα «Κρίσιμα 24ωρα για την Πύλα» και αναφέρει ότι η στάση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ είναι καθοριστική για αποφυγή τετελεσμένων σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον ΟΗΕ από την πρώτη στιγμή. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι οι ΕΟΑ έχουν την εξουσία να σφραγίζουν επικίνδυνες οικοδομές και ότι την ερχόμενη εβδομάδα διαβιβάζεται στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος της υπόθεσης. Αλλού γράφει για την υπόθεση Σάντη και τον ισχυρισμό της για τα μηνύματα.

Υπό τον τίτλο «Εκκωφαντική σιωπή στο Προεδρικό» η «Χαραυγή» γράφει στο κύριο της θέμα για το Videogate αναφέροντας ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης αποφεύγει να απαντήσει για τις διασυνδέσεις του περιβάλλοντός του και για την χρηματοδότηση της εκστρατείας του. Σε άλλο θέμα η «Χ» αναφέρεται στις επικίνδυνες οικοδομές κάνοντας λόγο για απραξία και ανεπάρκεια των αρμοδίων. Αλλού γράφει ότι δεν ωφελεί κανέναν η ένταση στην Πύλα και κάνει λόγο για έκκληση Ντιάν για αυτοσυγκράτηση.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail» τιτλοφορεί το κύριο της θέμα «Tα κτίρια που αποτελούν παγίδες θανάτου πρέπει να δημοσιοποιούνται», αναφερόμενη στις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Ιωάννου μετά την συνάντησή του με τον πρόεδρο του ΕΤΕΚ. Αλλού γράφει για την θαλάσσια διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου με τα δρομολόγια να εκτελούνται πλέον από το υπό ιταλική σημαία πλοίο AF Marina. Σε άλλο θέμα γράφει ότι η διαμάχη σχετικά με τα στοιχεία της υπόθεσης Σάντη οξύνεται καθώς εντείνονται οι έρευνες της αστυνομίας.