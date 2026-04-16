Είσαι λάτρης του φαγητού; Οι κορυφαίες πόλεις του κόσμου για το 2026 – Κλείσε τώρα εισιτήρια

 16.04.2026 - 08:52
Είσαι λάτρης του φαγητού; Οι κορυφαίες πόλεις του κόσμου για το 2026 – Κλείσε τώρα εισιτήρια

Οι άνθρωποι ταξιδεύουν συνήθως «με τα μάτια», δίνοντας έμφαση στην αναζήτηση των πιο όμορφων (και φωτογενών) προορισμών. Άλλοι, πάλι, ταξιδεύουν με το στομάχι, αναζητώντας γευστικές εμπειρίες.

Η Ευρώπη είναι γνωστή για το εξαιρετικό φαγητό της -μόλις πέρυσι, η ιταλική κουζίνα εντάχθηκε στη λίστα της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO- όμως μέσα σε τόσες πολλές επιλογές είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις τους πραγματικούς «πρωταγωνιστές» της γαστρονομίας.

Οι ειδικοί του Food & Wine έκαναν τη δουλειά για εμάς, καταρτίζοντας τη λίστα Global Tastemakers για το 2026, συγκεντρώνοντας τις κορυφαίες πόλεις για φαγητό και ποτό.

Περισσότεροι από 400 σεφ και ειδικοί ταξιδιών συμμετείχαν στη διαμόρφωση της κατάταξης, με κάθε πόλη να επιλέγεται για την πληθώρα γαστρονομικών επιλογών της - από food tours και μαθήματα μαγειρικής μέχρι εστιατόρια με αστέρια Michelin και μικρά, αυθεντικά μαγαζιά.

Αν και την πρώτη θέση φέτος κατέλαβε το Χονγκ Κονγκ, η Ευρώπη κυριάρχησε στη λίστα με πέντε συμμετοχές στο top 10.

Το Λονδίνο βρίσκεται στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης για το 2026, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση συνολικά.

Η πόλη επαινέθηκε για τον «αβίαστο συνδυασμό υψηλής και χαμηλής γαστρονομίας», με το Food & Wine να σημειώνει ότι «είναι το ίδιο πιθανό να φας ένα εξελιγμένο μπολ κάρι όσο και να βρεις έναν πλανόδιο πωλητή με εξαιρετικό σις ταούκ (σ.σ. μαριναρισμένο σις κεμπάπ από κοτόπουλο)».

Με 88 εστιατόρια βραβευμένα με αστέρια Michelin δεν λείπουν οι επιλογές για γκουρμέ γεύματα, αλλά η γαστρονομική εμπειρία είναι εξίσου υπέροχη και στα πολλά παμπ της πόλης ή στους πάγκους με φαγητό, όπως αυτά της αγοράς Borough Market.

Στη συνέχεια συναντάμε τη Βαρκελώνη στην έβδομη θέση. Ιδανικός προορισμός για λάτρεις των θαλασσινών, η καταλανική πρωτεύουσα αξιοποιεί στο έπακρο τα φρέσκα ψάρια σε παέγιες και απλά ψητά πιάτα.

Το Παρίσι, η πόλη του έρωτα (και του φαγητού), κατέλαβε την όγδοη θέση, με τους ειδικούς να σημειώνουν ότι «δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις πολύ για να φας εξαιρετικά - όπου κι αν πας, το φαγητό θα σε βρει».

Αξίζει να δοκιμάσεις κλασικά πιάτα όπως steak au frites, coq au vin ή beef bourguignon σε ένα από τα ιστορικά μπιστρό του Saint-Germain-des-Prés, της Montmartre ή του Marais.

Την ένατη θέση κατέλαβε η Κοπεγχάγη, μια πόλη που «δίνει έμφαση σε τοπικά, εποχικά υλικά και πρωτοποριακές τεχνικές που μόνο απλές δεν είναι».

Εκεί μπορείς να περιηγηθείς στις περιοχές Nørrebro και Vesterbro για craft μπύρες και φούρνους ή να προσπαθήσεις να κλείσεις τραπέζι σε παγκοσμίου φήμης εστιατόρια όπως το Noma ή το Alchemist.

Τέλος, η Κωνσταντινούπολη συμπληρώνει τη δεκάδα. Μια πόλη που «αποτελεί γαστρονομικό σταυροδρόμι οθωμανικών παραδόσεων και μεσογειακών επιρροών», όπου μπορείς να δοκιμάσεις παραδοσιακά πιάτα στο Μεγάλο Παζάρι ή σύγχρονες εκδοχές τους σε εστιατόρια όπως το Nicole ή το Mikla.

Στις υπόλοιπες θέσεις, το Τόκυο βρίσκεται στην τρίτη θέση, η πόλη του Μεξικού στην τέταρτη, η Μπανγκόκ στην πέμπτη και η Λίμα στην έκτη.

 

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus

ΠτΔ: Καθορίζεται ελάχιστη ηλικία για λογαριασμό στα ΜΚΔ - Ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο

Η ηλικία των 15 ετών καθορίζεται ως ελάχιστο όριο για τη δημιουργία και διατήρηση λογαριασμού σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

ΠτΔ: Καθορίζεται ελάχιστη ηλικία για λογαριασμό στα ΜΚΔ - Ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο

Αντωνίου: «Κάποιος λέει ψέματα» για την υπόθεση Σάντυ - Απαντήσεις και για τα πυροσβεστικά ελικόπτερα!

Κυπριακό: Νέα ένταση στην Πύλα και προσπάθεια αλλαγής δεδομένων στη νεκρή ζώνη

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών η υπόθεση «Σάντη» - Κλιμακώνονται οι αποκαλύψεις και οι αντιδράσεις

Καιρός: Σκαρφαλώνει στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία – Μας κρατάει συντροφιά η σκόνη μέχρι να έρθουν οι βροχές

Θύμα ληστείας ντελιβεράς - Κουκουλοφόροι ανέκοψαν την πορεία του με μοτοσικλέτα και του άρπαξαν το πορτοφόλι

Reset μετά το Πάσχα: Διατροφή, συνήθειες και μικρά μυστικά για καλύτερο σώμα – Διατροφολόγος στο «Τ»

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Απριλίου - Το όνομα που δεν ξέραμε ότι υπήρχε

