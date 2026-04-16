Θανατηφόρο Λεμεσος: Διενεργήθηκε η νεκροτομή - Αυτά είναι τα αίτια - Έσβησε στην άσφαλτο ο 41χρονος ανήμερα του Πάσχα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αιτία θανάτου του άνδρα ήταν πολυτραυματισμός συνέπεια τροχαίου δυστυχήματος.

Yπενθιμίζεται ότι το νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα στη Λεμεσό, όπου ο 41χρονος έχασε τη ζωή του καθώς κινείτο πεζός, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο ταξί στην οδό Γρίβα Διγενή, στην περιοχή Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Τροχαία Λεμεσού, το θύμα είναι ο 41χρονος Oleh Deilyk από την Ουκρανία, ο οποίος βρισκόταν στην Κύπρο με καθεστώς προσωρινής προστασίας και διέμενε μαζί με άλλους ομοεθνείς του κοντά στην περιοχή του δυστυχήματος.

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 21:45, όταν ο άτυχος άνδρας φαίννεται να επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο από βόρεια προς νότια, αναφέρει η Αστυνομία. Αφού είχε διανύσει μέρος της απόστασης, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από διερχόμενο ταξί που κατευθυνόταν προς τον κυκλικό κόμβο Αγίου Νικολάου. Σημειώνεται ότι ο 58χρονος οδηγός ταξί συνελήφθη.