Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θανατηφόρο Λεμεσος: Διενεργήθηκε η νεκροτομή - Αυτά είναι τα αίτια - Έσβησε στην άσφαλτο ο 41χρονος ανήμερα του Πάσχα

 16.04.2026 - 11:27
Ολοκληρώθηκε σήμερα η νεκροτομή επί της σορού του άτυχου 41χρονου Ουκρανού που έχασε τη ζωή του στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα ανήμερα του Πάσχα, όταν παρασύρθηκε από οδηγό ταξί στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αιτία θανάτου του άνδρα ήταν πολυτραυματισμός συνέπεια τροχαίου δυστυχήματος.

Yπενθιμίζεται ότι το νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα στη Λεμεσό, όπου ο 41χρονος έχασε τη ζωή του καθώς κινείτο πεζός, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο ταξί στην οδό Γρίβα Διγενή, στην περιοχή Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Τροχαία Λεμεσού, το θύμα είναι ο 41χρονος Oleh Deilyk από την Ουκρανία, ο οποίος βρισκόταν στην Κύπρο με καθεστώς προσωρινής προστασίας και διέμενε μαζί με άλλους ομοεθνείς του κοντά στην περιοχή του δυστυχήματος.

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 21:45, όταν ο άτυχος άνδρας φαίννεται να επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο από βόρεια προς νότια, αναφέρει η Αστυνομία. Αφού είχε διανύσει μέρος της απόστασης, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από διερχόμενο ταξί που κατευθυνόταν προς τον κυκλικό κόμβο Αγίου Νικολάου. Σημειώνεται ότι ο 58χρονος οδηγός ταξί συνελήφθη.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΔΗΣΥ: «Κανείς υπεράνω του νόμου» – Πυρά για καταγγελίες και προειδοποίηση ενόψει εκλογών!

 16.04.2026 - 11:21
Επόμενο άρθρο

Αλλάζουν όλα στα πρατήρια καυσίμων: Σε διαβούλευση νέο νομοσχέδιο – Τι φέρνει για άδειες και λειτουργία

 16.04.2026 - 11:42
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα