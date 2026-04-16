Αλλάζουν όλα στα πρατήρια καυσίμων: Σε διαβούλευση νέο νομοσχέδιο – Τι φέρνει για άδειες και λειτουργία

ΑρχικήΚοινωνίαΑλλάζουν όλα στα πρατήρια καυσίμων: Σε διαβούλευση νέο νομοσχέδιο – Τι φέρνει για άδειες και λειτουργία
 16.04.2026 - 11:42
Την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης στην πλατφόρμα «η-Διαβούλευση» επί του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026» γνωστοποίησε σε σημερινή του ανακοίνωση το Υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως αναφέρεται, σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η δημιουργία σαφούς και διακριτού πλαισίου αρμοδιοτήτων μεταξύ των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης και των Τοπικών Αρχών αναφορικά με την αδειοδότηση για τη λειτουργία, την κατασκευή, την ανοικοδόμηση και την κατεδάφιση πρατηρίων πετρελαιοειδών, καθώς και για την προσθήκη, τη μετατροπή ή την επισκευή οποιουδήποτε υφιστάμενου πρατηρίου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί όπως τυχόν σχόλια για το εν λόγω νομοσχέδιο υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας «η-Διαβούλευση», μέχρι και την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026, συμπληρώνεται.

Εξάλλου, σε άλλη του ανακοίνωση, το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει ότι έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση στην πλατφόρμα «η-Διαβούλευση» το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026».

Σημειώνεται ότι σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η δημιουργία σαφούς και διακριτού πλαισίου αρμοδιοτήτων μεταξύ των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης και των Τοπικών Αρχών αναφορικά με την αδειοδότηση για τη λειτουργία, την κατασκευή, την ανοικοδόμηση και την κατεδάφιση πρατηρίων πετρελαιοειδών, καθώς και για την προσθήκη, τη μετατροπή ή την επισκευή οποιουδήποτε υφιστάμενου πρατηρίου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί όπως τυχόν σχόλια για το εν λόγω νομοσχέδιο υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας «η-Διαβούλευση», μέχρι και την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026, καταλήγει η ανακοίνωση.

Θανατηφόρο Λεμεσος: Διενεργήθηκε η νεκροτομή - Αυτά είναι τα αίτια - Έσβησε στην άσφαλτο ο 41χρονος ανήμερα του Πάσχα

ΟΥΝΦΙΚΥΠ για Πύλα: «Παραμένουμε στην περιοχή για να διασφαλίσουμε την ηρεμία» - Σε επιφυλακή ο ΟΗΕ

