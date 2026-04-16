ΟΥΝΦΙΚΥΠ για Πύλα: «Παραμένουμε στην περιοχή για να διασφαλίσουμε την ηρεμία» - Σε επιφυλακή ο ΟΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΥΝΦΙΚΥΠ για Πύλα: «Παραμένουμε στην περιοχή για να διασφαλίσουμε την ηρεμία» - Σε επιφυλακή ο ΟΗΕ

 16.04.2026 - 11:46
Η ειρηνευτική δύναμη παραμένει στην περιοχή της Πύλας, συνεργαζόμενη με όλα τα μέρη για να διασφαλίσει την ηρεμία, ανέφερε στο ΚΥΠΕ την Πέμπτη ο Εκπρόσωπος Τύπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Αλίμ Σιντίκ.

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή, ο κ. Σιντίκ ανέφερε ότι επικρατεί ηρεμία.

«Παραμένουμε παρόντες στην περιοχή της Πύλας, συνεργαζόμενοι με όλα τα μέρη για να διασφαλίσουμε την ηρεμία. Η πρόληψη των εντάσεων και η διατήρηση του status quo παραμένουν οι πιο σημαντικές προτεραιότητές μας», είπε ο κ. Σιντίκ.

ΠτΔ: Καθορίζεται ελάχιστη ηλικία για λογαριασμό στα ΜΚΔ - Ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο

Η ηλικία των 15 ετών καθορίζεται ως ελάχιστο όριο για τη δημιουργία και διατήρηση λογαριασμού σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

