Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Επταήμερη κράτηση στον 23χρονο

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ενώ ο 23χρονος βρισκόταν σε νυκτερινό κέντρο της Λάρνακας, φέρεται να είχε λογομαχία με άλλο θαμώνα ηλικίας 20 ετών και στη συνέχεια να του επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντας τον. Ο 20χρονος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας σε σταθερή, εκτός κινδύνου κατάσταση.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε διάταγμα επταήμερης κράτησης εναντίον του 23χρονου, με το ΤΑΕ Λάρνακας να συνεχίζει τις εξετάσεις.