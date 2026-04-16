Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Επταήμερη κράτηση στον 23χρονο

Παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας ο 23χρονος ο οποίος είχε συλληφθεί για διευκόλυνση των ανακρίσεων αναφορικά με διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου εναντίον 20χρονου, που διαπράχθηκε στις 12/4/2026 στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ενώ ο 23χρονος βρισκόταν σε νυκτερινό κέντρο της Λάρνακας, φέρεται να είχε λογομαχία με άλλο θαμώνα ηλικίας 20 ετών και στη συνέχεια να του επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντας τον. Ο 20χρονος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας σε σταθερή, εκτός κινδύνου κατάσταση.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε διάταγμα επταήμερης κράτησης εναντίον του 23χρονου, με το ΤΑΕ Λάρνακας να συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Temu: Ανακοίνωσε συμφωνίες με κυπριακές εταιρείες – Τι προνοούν
Απίστευτα ποσά για τα εισιτήρια της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ - Δείτε τον τιμοκατάλογο
Επίθεση σε αστυνομικό - Μεθυσμένος νεαρός απείλησε με σπασμένο μπουκάλι μέλη της Δύναμης - Αυτοτραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Θύμα ληστείας ντελιβεράς - Κουκουλοφόροι ανέκοψαν την πορεία του με μοτοσικλέτα και του άρπαξαν το πορτοφόλι
Reset μετά το Πάσχα: Διατροφή, συνήθειες και μικρά μυστικά για καλύτερο σώμα – Διατροφολόγος στο «Τ»
Όχημα χτύπησε ποδηλάτη στη Λεμεσό και εγκατέλειψε τη σκηνή – Περαστικός τον σκέπασε με σακάκι για να μην κρυώσει

 

 

 

ΟΥΝΦΙΚΥΠ για Πύλα: «Παραμένουμε στην περιοχή για να διασφαλίσουμε την ηρεμία» - Σε επιφυλακή ο ΟΗΕ

 16.04.2026 - 11:46
Επόμενο άρθρο

Μέγκαν Μαρκλ: «Ήμουν η γυναίκα που δέχτηκε το περισσότερο trolling στον κόσμο»

 16.04.2026 - 11:54
ΠτΔ: Καθορίζεται ελάχιστη ηλικία για λογαριασμό στα ΜΚΔ - Ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο

ΠτΔ: Καθορίζεται ελάχιστη ηλικία για λογαριασμό στα ΜΚΔ - Ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο

Η ηλικία των 15 ετών καθορίζεται ως ελάχιστο όριο για τη δημιουργία και διατήρηση λογαριασμού σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Καθορίζεται ελάχιστη ηλικία για λογαριασμό στα ΜΚΔ - Ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο

ΠτΔ: Καθορίζεται ελάχιστη ηλικία για λογαριασμό στα ΜΚΔ - Ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο

  •  16.04.2026 - 07:56
«Ιδού τα… πλαστά τεκμήρια φόβου»: Νέα βόμβα Δρουσιώτη για την υπόθεση Σάντη - Νέο ηχητικό και sms

«Ιδού τα… πλαστά τεκμήρια φόβου»: Νέα βόμβα Δρουσιώτη για την υπόθεση Σάντη - Νέο ηχητικό και sms

  •  16.04.2026 - 09:47
Αντωνίου: «Κάποιος λέει ψέματα» για την υπόθεση Σάντυ - Απαντήσεις και για τα πυροσβεστικά ελικόπτερα!

Αντωνίου: «Κάποιος λέει ψέματα» για την υπόθεση Σάντυ - Απαντήσεις και για τα πυροσβεστικά ελικόπτερα!

  •  16.04.2026 - 09:05
Κυπριακό: Νέα ένταση στην Πύλα και προσπάθεια αλλαγής δεδομένων στη νεκρή ζώνη

Κυπριακό: Νέα ένταση στην Πύλα και προσπάθεια αλλαγής δεδομένων στη νεκρή ζώνη

  •  16.04.2026 - 06:27
Όχημα χτύπησε ποδηλάτη στη Λεμεσό και εγκατέλειψε τη σκηνή – Περαστικός τον σκέπασε με σακάκι για να μην κρυώσει

Όχημα χτύπησε ποδηλάτη στη Λεμεσό και εγκατέλειψε τη σκηνή – Περαστικός τον σκέπασε με σακάκι για να μην κρυώσει

  •  16.04.2026 - 09:13
«Σχεδόν την έσφαξα»: Το συγκλονιστικό μήνυμα και το θρίλερ με τη «Σάντυ» – Ο Δρουσιώτης «δείχνει» συγκάλυψη-μαμούθ

«Σχεδόν την έσφαξα»: Το συγκλονιστικό μήνυμα και το θρίλερ με τη «Σάντυ» – Ο Δρουσιώτης «δείχνει» συγκάλυψη-μαμούθ

  •  16.04.2026 - 09:33
Ψάχνεις δουλειά για το καλοκαίρι; Ο Δήμος Λάρνακας έχει τις πιο κατάλληλες θέσεις – Πώς να υποβάλεις αίτηση

Ψάχνεις δουλειά για το καλοκαίρι; Ο Δήμος Λάρνακας έχει τις πιο κατάλληλες θέσεις – Πώς να υποβάλεις αίτηση

  •  16.04.2026 - 12:25
Επιτροπή Παιδείας: Απέρριψε την αναπομπή ΠτΔ για εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου - Εκτός Ολομέλειας η φύλαξη μαθητών

Επιτροπή Παιδείας: Απέρριψε την αναπομπή ΠτΔ για εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου - Εκτός Ολομέλειας η φύλαξη μαθητών

  •  16.04.2026 - 12:01

