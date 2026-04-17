Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ«Σάρωσε» την Κύπρο η Αστυνομία: «Βροχή» καταγγελιών - Τι αφορούν
«Σάρωσε» την Κύπρο η Αστυνομία: «Βροχή» καταγγελιών - Τι αφορούν

 17.04.2026 - 06:39
Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.    

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 468 οχήματα και ελέγχθηκαν 581 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 45 έλεγχοι υποστατικών, χωρίς να προκύψουν καταγγελίες. 

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 275καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 115 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 132 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους τέσσερις οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν οκτώ οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/ την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

23 Απριλίου 2026: Η αργία που «δεν ήθελε» ο Αρχιεπίσκοπος αλλά επέβαλαν οι κανονισμοί

Επόμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 17 Απριλίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα