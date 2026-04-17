«Σάρωσε» την Κύπρο η Αστυνομία: «Βροχή» καταγγελιών - Τι αφορούν

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 468 οχήματα και ελέγχθηκαν 581 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 45 έλεγχοι υποστατικών, χωρίς να προκύψουν καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 275καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 115 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 132 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους τέσσερις οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν οκτώ οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/ την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης