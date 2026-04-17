Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 17 Απριλίου
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 17 Απριλίου

 17.04.2026 - 07:52
Οι υποθέσεις «Σάντη» και αφθώδους πυρετού, η πρόταση νόμου για τους εκπαιδευτικούς, η απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους κάτω των 15 ετών, καθώς και ζητήματα που άπτονται του Κυπριακού και της έντασης στη Νεκρή Ζώνη, κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα του σημερινού κυπριακού Τύπου.

Η «Αλήθεια» υπό τον τίτλο «Χάος αντιφάσεων» γράφει στο κύριό της θέμα ότι η ένορκη δήλωση της Αστυνομίας ανατρέπει την υπόθεση Σάντη και ανοίγει νέο κύκλο ερωτημάτων. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στις καταγγελίες για κενά, καθυστερήσεις και χάος γύρω από την επέλαση του αφθώδους και σε χοιροστάσιο. Αλλού προβάλλει την ένταση στην Πύλα, με αναφορές των Ηνωμένων Εθνών σε επανειλημμένες τ/κ παρεμβάσεις εντός της Νεκρής Ζώνης.

Ο «Πολίτης» στο κύριό του θέμα, με τίτλο «Ωρολογιακή βόμβα ο αφθώδης», γράφει ότι η νόσος προελαύνει σε ολόκληρη την Κύπρο, με ιδιαίτερη έμφαση στον κίνδυνο για τη χοιροτροφία. Σε άλλο θέμα γράφει ότι εκκενώνεται επικίνδυνη πολυκατοικία στη Γερμασόγεια, έπειτα από αυτοψία που την έκρινε επικίνδυνη και ετοιμόρροπη. Αλλού αναφέρεται στην υπόθεση «Σάντη», σημειώνοντας ότι ο Μακάριος Δρουσιώτης φοβάται «κουκούλωμα» και παραθέτοντας την δήλωση του Αρχηγού της Αστυνομίας ότι κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.

Ο «Φιλελεύθερος» τιτλοφορεί το κύριό του θέμα «Ξεκαθαρίζει το τοπίο με τη “Σάντη”» και γράφει πως νέα δεδομένα προκύπτουν καθώς οι έρευνες της Αστυνομίας φωτίζουν κρίσιμες πτυχές και αμφισβητούν βασικούς ισχυρισμούς. Σε άλλο θέμα προβάλλει τον κίνδυνο από ακατάλληλες οικοδομές, κάνοντας λόγο για εκατοντάδες επικίνδυνες περιπτώσεις στη Λεμεσό. Αλλού αναφέρεται στο αυστηρότερο πλαίσιο για τον αφθώδη πυρετό, γράφοντας ότι εντείνονται τα μέτρα και η ανησυχία μετά και το κρούσμα σε χοιροτροφική μονάδα.

Η «Χαραυγή», υπό τον τίτλο «Ισχυρή πλειοψηφία υπέρ των εκπαιδευτικών», γράφει στο κύριό της θέμα ότι η Βουλή επιμένει στην πρόταση ΑΚΕΛ για την προστασία των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου, με την κυβέρνηση και τον ΔΗΣΥ να διαφωνούν. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στην εξάπλωση του αφθώδους πυρετού, σημειώνοντας ότι η νόσος επεκτείνεται επικίνδυνα και στα χοιροστάσια. Αλλού κάνει λόγο για εντεινόμενη καχυποψία γύρω από τη διερεύνηση της υπόθεσης «Σάντη».

Η αγγλόγλωσση "Cyprus Mail" τιτλοφορεί το κύριό της θέμα «Απαγόρευση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για κάτω των 15 ετών στην Κύπρο» και γράφει ότι η Κύπρος ετοιμάζεται να προχωρήσει σε άμεση δράση για απαγόρευση της χρήσης social media από παιδιά κάτω των 15 ετών. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στην πολύ υψηλή κατανάλωση πλαστικών μπουκαλιών στο νησί, σημειώνοντας ότι η Κύπρος καταγράφει από τις χειρότερες επιδόσεις στην Ευρώπη και ότι η χρήση επαναχρησιμοποιούμενων δοχείων παραμένει περιορισμένη. Αλλού αναφέρει ότι τέσσερις χιλιάδες χοίροι θα θανατωθούν μετά το νέο κρούσμα αφθώδους πυρετού.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Γνώμη», με τίτλο «Κρύβουν τη “μεγάλη εικόνα” με “άρτον και θεάματα”», γράφει στο κύριό της θέμα ότι επιχειρείται απόκρυψη των πραγματικών κοινωνικών προβλημάτων πίσω από επικοινωνιακή διαχείριση και αποπροσανατολισμό. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στις αντιδράσεις για στρατιωτική άσκηση στον Ακάμα, γράφοντας ότι εκφράζεται ανησυχία για περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής από στρατιωτική άσκηση. Αλλού, γράφει για σοβαρά ερωτήματα και ευθύνες για την τραγωδία στη Γερμασόγεια.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Το Ποντίκι» τιτλοφορεί το κύριό της θέμα «Τουρκικά παιχνίδια “κυριαρχίας” στην ουδέτερη ζώνη» και αναφέρεται σε προσπάθειες εξουδετέρωσης του ψηφίσματος 186/64 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στο Ιράν και στην κατάσχεση περιουσίας της αρχηγού της εθνικής ομάδας γυναικών. Αλλού προβάλλει θέμα για την Ουγγαρία, με αναφορά στον νέο Πρωθυπουργό Πέτερ Μαγιάρ και την πολιτική του άνοδο μετά από 16 χρόνια εξουσίας του Βίκτορ Όρμπαν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Προηγούμενο άρθρο

Ανανεώνεται αυτόματα η σύμβαση του αναμορφωτή Ερνάν!

 17.04.2026 - 07:48
Επόμενο άρθρο

ΤΖΟΚΕΡ: «Τρελό» ποσό στην επόμενη κλήρωση – Βρέθηκε ένας τυχερός στη δεύτερη κατηγορία και γέμισε τις τσέπες του

 17.04.2026 - 08:13
Πώς η υπόθεση «Σάντη» ανατρέπει τους σχεδιασμούς των κομμάτων εν μέσω προεκλογικού για τις βουλευτικές - Αμηχανία και ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί

Η υπόθεση «Σάντη» ήρθε τη χειρότερη, ή ίσως την πιο αποκαλυπτική στιγμή, για το πολιτικό σύστημα της Κύπρου. Εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές, εκεί όπου τα κόμματα επιδιώκουν να επιβάλλουν τη δική τους ατζέντα, μια υπόθεση με βαριές καταγγελίες και έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, ήρθε να ανατρέψει τους σχεδιασμούς και να φέρει στην επιφάνεια κάτι βαθύτερο: την αμηχανία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

  •  17.04.2026 - 06:30
  •  17.04.2026 - 06:28
  •  17.04.2026 - 06:33
  •  17.04.2026 - 06:31
  •  17.04.2026 - 07:41
  •  17.04.2026 - 08:13
  •  17.04.2026 - 07:52
  •  17.04.2026 - 07:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα