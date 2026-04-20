Τραγικό τέλος για 38χρονη Βραζιλιάνα σε αγώνα ironman στο Τέξας: Βρέθηκε στον πάτο μιας λίμνης, η τελευταία ανάρτησή της στο Instagram

Η 38χρονη Bραζιλιάνα βρέθηκε νεκρή από μια ομάδα διάσωσης το πρωί του Σαββάτου αφού νωρίτερα είχαν χαθεί τα ίχνη της κατά τη διάρκεια του αγώνα Memorial Hermann Ironman Texas.

Φίλος της άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τις ημέρες πριν από τον αγώνα. «Ήταν άρρωστη πριν από το ταξίδι, δεν ήταν καλά. Η σύζυγός μου κι εγώ μιλήσαμε μαζί της για να της πούμε ότι ήταν πολύ αδύναμη για αυτόν τον αγώνα, αν και πριν από μερικές ημέρες, όταν μιλήσαμε μαζί της, επέμεινε ότι ήταν καλά. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω τι συνέβη. Ήταν εξασθενημένη λόγω της γρίπης» δήλωσε ο ίδιος σε μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της πυροσβεστικής στην περιοχή που διεξήχθη ο αγώνας, η 38χρονη εντοπίστηκε από μια ομάδα δυτών σε βάθος περίπου 3 μέτρων στον πυθμένα μιας λίμνης.



Η Αραούχο έκανε συχνά αναρτήσεις στα social media από τις προπονήσεις της. Μια ημέρα πριν τον μοιραίο - όπως εξελίχθηκε - αγώνα, είχε κάνει μια ανάρτηση από πισίνα γράφοντας «άλλη μια ημέρα στη δουλειά».

Σε συνεντεύξεις της είχε εξομολογηθεί ότι επέλεξε το τρίαθλο πριν από οκτώ χρόνια, αφού διαγνώστηκε με πρόβλημα υγείας: «Είδα έναν τρόπο να ξαναγεννηθώ, Θεός και αθλητισμός».

Η Αραούχο είχε γεννηθεί στο Σάο Πάολο και εργάστηκε ως ραδιοφωνική παρουσιάστρια αλλά και DJ.





ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα