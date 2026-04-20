Τραγικό τέλος για 38χρονη Βραζιλιάνα σε αγώνα ironman στο Τέξας: Βρέθηκε στον πάτο μιας λίμνης, η τελευταία ανάρτησή της στο Instagram

 20.04.2026 - 08:05
Τραγική κατάληξη είχε για την 38χρονη influencer από τη Βραζιλία, Μάρα Φλάβια Αραούχο, η συμμετοχή σε αγώνα ironman (σ.σ. αγώνας τριάθλου) στο Τέξας καθώς βρέθηκε νεκρή στον πάτο μιας λίμνης.

Η 38χρονη Bραζιλιάνα βρέθηκε νεκρή από μια ομάδα διάσωσης το πρωί του Σαββάτου αφού νωρίτερα είχαν χαθεί τα ίχνη της κατά τη διάρκεια του αγώνα Memorial Hermann Ironman Texas.

Φίλος της άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τις ημέρες πριν από τον αγώνα. «Ήταν άρρωστη πριν από το ταξίδι, δεν ήταν καλά. Η σύζυγός μου κι εγώ μιλήσαμε μαζί της για να της πούμε ότι ήταν πολύ αδύναμη για αυτόν τον αγώνα, αν και πριν από μερικές ημέρες, όταν μιλήσαμε μαζί της, επέμεινε ότι ήταν καλά. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω τι συνέβη. Ήταν εξασθενημένη λόγω της γρίπης» δήλωσε ο ίδιος σε μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της πυροσβεστικής στην περιοχή που διεξήχθη ο αγώνας, η 38χρονη εντοπίστηκε από μια ομάδα δυτών σε βάθος περίπου 3 μέτρων στον πυθμένα μιας λίμνης.

Η Αραούχο έκανε συχνά αναρτήσεις στα social media από τις προπονήσεις της. Μια ημέρα πριν τον μοιραίο - όπως εξελίχθηκε - αγώνα, είχε κάνει μια ανάρτηση από πισίνα γράφοντας «άλλη μια ημέρα στη δουλειά».

Σε συνεντεύξεις της είχε εξομολογηθεί ότι επέλεξε το τρίαθλο πριν από οκτώ χρόνια, αφού διαγνώστηκε με πρόβλημα υγείας: «Είδα έναν τρόπο να ξαναγεννηθώ, Θεός και αθλητισμός».

Η Αραούχο είχε γεννηθεί στο Σάο Πάολο και εργάστηκε ως ραδιοφωνική παρουσιάστρια αλλά και DJ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκαριστικό βίντεο: Ανέπτυξε ταχύτητα, προσπέρασε όχημα και τελικά… συγκρούστηκε
Έρχεται το «τέταρτο χρώμα» στα φανάρια στους δρόμους της Ευρώπης - Πώς το λευκό αλλάζει την κυκλοφορία
Εορτολόγιο: Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά σήμερα, Δευτέρα 20 Απριλίου
Κυκλοφοριακό χάος: Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»
Αιματηρός καβγάς στη Λεμεσό: Τον πέρασε για κλέφτη και κατέληξαν στο νοσοκομείο - Τους πέρασαν χειροπέδες
Ρωτήσαμε το ChatGPT τι άποψη έχουν οι Κύπριες γυναίκες για τους Κύπριους άντρες – H απάντηση εξεπληξε μας

 

 

 

Υπόθεση «Σάντη»: Επίκειται η ενημέρωση Υπουργικού από Φυτιρή – Δεν αποκλείεται η ανάθεση σε άλλη Αρχή

Η Κυβέρνηση αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο αλλαγής στην πορεία των ερευνών για την υπόθεση «Σάντη», που σχετίζεται με τις καταγγελίες του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη.

Υπόθεση «Σάντη»: Επίκειται η ενημέρωση Υπουργικού από Φυτιρή – Δεν αποκλείεται η ανάθεση σε άλλη Αρχή

Φωτοβολταϊκά: Όλες οι απαντήσεις για τις περικοπές – Πώς να τις αποφύγετε

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών: Το στοίχημα για ένταξη στη νέα Βουλή – Η ενισχυτική «κρυφή» ψήφος και τα ανοιχτά ζητήματα

Αιματηρός καβγάς στη Λεμεσό: Τον πέρασε για κλέφτη και κατέληξαν στο νοσοκομείο - Τους πέρασαν χειροπέδες

Σοκαριστικό βίντεο: Ανέπτυξε ταχύτητα, προσπέρασε όχημα και τελικά… συγκρούστηκε

Τζόκερ: Τρεις τυχεροί κερδίζουν χιλιάδες ευρώ – Ανεβαίνει το ποσό

Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε 12 πρόσωπα - Κατακρατήθηκαν οκτώ οχήματα

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 20 Απριλίου

