Η στιγμή του ρεσάλτου των Αμερικανών πεζοναυτών στο ιρανικό πλοίο που είχε ακινητοποιηθεί από πυρά όταν επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό

Όπως περιγράφεται στην ανάρτηση της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, «Αμερικανοί πεζοναύτες αποβιβάστηκαν με ελικόπτερο από το αμφίβιο πλοίο εφόδου USS Tripoli (LHA 7) και διέσχισαν την Αραβική Θάλασσα για να επιβιβαστούν και να καταλάβουν το M/V Touska».

Όπως συμπληρώνεται «οι πεζοναύτες έκαναν καταρρίχηση στο υπό ιρανική σημαία πλοίο στις 19 Απριλίου, αφότου το αντιτορπιλικό USS Spruance (DDG 111) απενεργοποίησε την πρόωση του Touska όταν το εμπορικό πλοίο δεν συμμορφώθηκε με τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων για διάστημα έξι ωρών».

«Εκκενώστε το μηχανοστάσιο, ετοιμαζόμαστε για πυρά ακινητοποίησης»

Νωρίτερα είχε δοθεί στη δημοσιότητα νίντεο με τις προειδοποιήσεις και τα πυρά που εξαπολύθηκαν κατά του πλοίου υπό ιρανική σημαία που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό.

Στο βίντεο, που δημοσιοποιήθηκε μετά την ανάρτηση του Ντόνανλτ Τραμπ ότι το πλοίο βρίσκεται υπό αμερικανικό έλεγχο, ακούγονται αρχικά οι προειδοποιήσεις από το αντιτορπιλικό USS Spruance προς το TOUSKA.

«Εκκενώστε το μηχανοστάσιο, εκκενώστε το μηχανοστάσιο, ετοιμαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε πυρά ακινητοποίησης» ήταν το μήνυμα του αμερικανικού πλοίου.



Στη συνέχεια, δε, του βίντεο, έχουν καταγραφεί και τα πυρά που χρησιμοποίησε το πλοίου του ναυτικού των ΗΠΑ για να σταματήσει το υπό ιρανική σημαία πλοίο που έπλεε στον κόλπο του Ομάν.







Σύμφωνα με την ανακοίνωση της U.S. Central Command «το αντιτορπιλικό USS Spruance (DDG 111) με κατευθυνόμενους πυραύλους αναχαίτισε το M/V Touska καθώς διέσχιζε τη βόρεια Αραβική Θάλασσα με 17 κόμβους καθ' οδόν προς το Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξέδωσαν πολλαπλές προειδοποιήσεις και ενημέρωσαν το πλοίο με ιρανική σημαία ότι παραβίαζε τον αποκλεισμό των ΗΠΑ».



Όπως επισημαίνεται «αφού το πλήρωμα του Touska δεν συμμορφώθηκε με επανειλημμένες προειδοποιήσεις για διάστημα έξι ωρών, το Spruance έδωσε εντολή στο πλοίο να εκκενώσει το μηχανοστάσιο του. Το Spruance απενεργοποίησε την πρόωση του Touska εκτοξεύοντας αρκετές βολές από το πυροβόλο MK 45 5 ιντσών του αντιτορπιλικού στο μηχανοστάσιο του Touska» ενώ στη συνέχεια «Αμερικανοί πεζοναύτες από την 31η Μονάδα Εκστρατείας Πεζοναυτών επιβιβάστηκαν αργότερα στο μη συμμορφούμενο πλοίο, το οποίο παραμένει υπό την επιτήρηση των ΗΠΑ».



«Οι αμερικανικές δυνάμεις ενήργησαν με σκόπιμο, επαγγελματικό και αναλογικό τρόπο για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση. Από την έναρξη του αποκλεισμού, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν δώσει εντολή σε 25 εμπορικά πλοία να επιστρέψουν σε ιρανικό λιμάνι ή να επιστρέψουν σε αυτό» καταλήγει η ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση Τραμπ

Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το φορτηγό πλοίο TOUSKA, μήκους σχεδόν 274 μέτρα και βάρους σχεδόν όσο ένα αεροπλανοφόρο, επιχείρησε να περάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί από τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το πλήρωμα του πλοίου δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές, με αποτέλεσμα το αμερικανικό πολεμικό πλοίο να προχωρήσει σε ενέργεια που, όπως ανέφερε, προκάλεσε ζημιές στο μηχανοστάσιο, ακινητοποιώντας το σκάφος: «Το ιρανικό πλήρωμα αρνήθηκε να υπακούσει, οπότε το πλοίο του ναυτικού μας το σταμάτησε αμέσως, ανοίγοντας μια τρύπα στο μηχανοστάσιο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, το πλοίο βρίσκεται υπό την επιτήρηση των Αμερικανών πεζοναυτών, το οποίο, όπως επισημαίνεται, βρίσκεται υπό κυρώσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών λόγω προηγούμενης εμπλοκής σε παράνομες δραστηριότητες.

«Έχουμε την πλήρη επιτήρηση του πλοίου και εξετάζουμε τι υπάρχει στο κατάστρωμα» κατέληξε στην ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.







Η αντίδραση του Ιράν



Το Ιράν προειδοποίησε ότι «θα ανταποδώσει σύντομα» μετά την κατάσχεση του ιρανικού φορτηγού πλοίου από τις ΗΠΑ



Σε επίσημη απάντηση στην επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραβίασαν την εκεχειρία των δύο εβδομάδων (λήγει τυπικά την Τρίτη) μεταξύ των δύο χωρών, ανοίγοντας πυρ κατά ενός από τα εμπορικά πλοία της.



Χαρακτήρισε μάλιστα την κατάσχεση του ιρανικής σημαίας πλοίου TOUSKA από τον αμερικανικό στρατό ως «ναυτική και ένοπλη ληστεία». Το πλοίο κατευθυνόταν από την Κίνα προς το Ιράν.



Οι ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε αμερικανικά στρατιωτικά πλοία με drones μετά την επιχείρηση, ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση.

